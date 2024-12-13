Créateur de Concepts Vidéo Publicitaires : Boostez la Performance de Vos Publicités

Transformez des scripts en publicités vidéo engageantes sans effort grâce à notre fonctionnalité Texte en vidéo alimentée par l'AI, augmentant les conversions.

538/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo "promo produit" élégante de 45 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique et aux marketeurs de produits. Le style visuel doit être moderne et sophistiqué, avec des démonstrations de produits épurées entrecoupées d'un avatar AI présentant sans effort les principaux avantages. L'audio doit conserver un ton professionnel mais engageant, soulignant comment les "avatars AI" de HeyGen peuvent donner vie à leurs concepts de "créateur de publicités vidéo AI" directement à partir d'une entrée "Texte en vidéo à partir d'un script".
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes conçue pour les créateurs de contenu et les formateurs d'entreprise. L'esthétique visuelle doit être claire et concise, utilisant des graphiques animés pour illustrer des idées complexes, soutenue par une voix off calme et autoritaire. Cette vidéo démontrera la puissance de la transformation d'un simple "script" en vidéos explicatives convaincantes en exploitant la capacité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen, assurant une communication claire avec "Sous-titres/captions".
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo percutante de 30 secondes pour les marketeurs des réseaux sociaux et les agences digitales, démontrant la polyvalence de HeyGen en tant que "créateur de concepts vidéo publicitaires". Les visuels doivent être rapides et riches, affichant des transformations rapides d'une seule création publicitaire sur différentes plateformes de réseaux sociaux, accompagnées d'une musique de fond tendance et motivante. Mettez en avant comment la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen simplifie la livraison de "vidéos pour les réseaux sociaux" variées.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Utiliser le Créateur de Concepts Vidéo Publicitaires

Créez des publicités vidéo convaincantes avec facilité grâce à notre outil alimenté par l'AI. Transformez vos concepts créatifs en visuels performants conçus pour capter l'attention et générer des résultats.

1
Step 1
Créez Votre Concept
Commencez par écrire ou coller votre script publicitaire. Notre fonctionnalité Texte en vidéo alimentée par l'AI peut instantanément transformer votre texte en une narration visuelle, posant les bases de votre concept publicitaire.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Dynamiques
Donnez vie à votre publicité en choisissant parmi notre large gamme d'avatars AI pour présenter votre message. Renforcez l'engagement en incorporant des médias de stock ou en téléchargeant vos propres ressources.
3
Step 3
Personnalisez avec la Marque
Assurez-vous que votre création publicitaire s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Utilisez nos contrôles de marque pour appliquer des logos personnalisés, des couleurs de marque et des polices tout au long de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez pour un Impact
Finalisez votre création publicitaire et préparez-la pour la distribution. Exportez votre vidéo avec des options précises de redimensionnement & exportation des ratios d'aspect, garantissant un rendu optimal sur toutes les plateformes de réseaux sociaux et de publicité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créations Publicitaires de Témoignages Clients

.

Exploitez l'AI pour produire des histoires de réussite client authentiques, renforçant la confiance et la crédibilité auprès de votre audience grâce à des créations publicitaires vidéo puissantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des créations publicitaires performantes ?

HeyGen est un créateur de publicités vidéo avancé alimenté par l'AI qui simplifie la production de créations publicitaires performantes. Il utilise des capacités de Texte en vidéo alimentées par l'AI et des avatars AI pour générer rapidement et efficacement des publicités vidéo engageantes.

Quels outils sont disponibles dans HeyGen pour produire des vidéos promo produit efficaces ?

HeyGen propose un éditeur vidéo en ligne complet équipé de divers modèles vidéo et de contrôles de marque robustes, parfait pour créer des vidéos promo produit convaincantes. Les utilisateurs peuvent également utiliser la génération de voix off pour améliorer leur contenu marketing vidéo.

HeyGen peut-il personnaliser les publicités vidéo pour s'aligner sur des directives de marque spécifiques ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer sans effort les couleurs et logos de votre marque dans chaque publicité vidéo. Cela garantit une identité de marque cohérente dans toutes vos campagnes de concepts vidéo créatifs.

Quels types de contenu vidéo puis-je créer avec HeyGen au-delà des publicités vidéo standard ?

Au-delà des publicités vidéo puissantes, HeyGen fonctionne comme un créateur de concepts vidéo créatifs alimenté par l'AI, permettant la création de contenus divers comme des vidéos pour les réseaux sociaux et des vidéos explicatives. Sa plateforme flexible prend en charge un large éventail de besoins en marketing vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo