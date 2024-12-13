Créateur de Concepts Vidéo Publicitaires : Boostez la Performance de Vos Publicités
Transformez des scripts en publicités vidéo engageantes sans effort grâce à notre fonctionnalité Texte en vidéo alimentée par l'AI, augmentant les conversions.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo "promo produit" élégante de 45 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique et aux marketeurs de produits. Le style visuel doit être moderne et sophistiqué, avec des démonstrations de produits épurées entrecoupées d'un avatar AI présentant sans effort les principaux avantages. L'audio doit conserver un ton professionnel mais engageant, soulignant comment les "avatars AI" de HeyGen peuvent donner vie à leurs concepts de "créateur de publicités vidéo AI" directement à partir d'une entrée "Texte en vidéo à partir d'un script".
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes conçue pour les créateurs de contenu et les formateurs d'entreprise. L'esthétique visuelle doit être claire et concise, utilisant des graphiques animés pour illustrer des idées complexes, soutenue par une voix off calme et autoritaire. Cette vidéo démontrera la puissance de la transformation d'un simple "script" en vidéos explicatives convaincantes en exploitant la capacité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen, assurant une communication claire avec "Sous-titres/captions".
Créez une vidéo percutante de 30 secondes pour les marketeurs des réseaux sociaux et les agences digitales, démontrant la polyvalence de HeyGen en tant que "créateur de concepts vidéo publicitaires". Les visuels doivent être rapides et riches, affichant des transformations rapides d'une seule création publicitaire sur différentes plateformes de réseaux sociaux, accompagnées d'une musique de fond tendance et motivante. Mettez en avant comment la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen simplifie la livraison de "vidéos pour les réseaux sociaux" variées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes et des vidéos promo produit en quelques minutes grâce à l'AI, maximisant l'impact de votre campagne et augmentant les conversions.
Publicités Vidéo Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips, parfaits pour renforcer la notoriété de la marque et l'engagement sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des créations publicitaires performantes ?
HeyGen est un créateur de publicités vidéo avancé alimenté par l'AI qui simplifie la production de créations publicitaires performantes. Il utilise des capacités de Texte en vidéo alimentées par l'AI et des avatars AI pour générer rapidement et efficacement des publicités vidéo engageantes.
Quels outils sont disponibles dans HeyGen pour produire des vidéos promo produit efficaces ?
HeyGen propose un éditeur vidéo en ligne complet équipé de divers modèles vidéo et de contrôles de marque robustes, parfait pour créer des vidéos promo produit convaincantes. Les utilisateurs peuvent également utiliser la génération de voix off pour améliorer leur contenu marketing vidéo.
HeyGen peut-il personnaliser les publicités vidéo pour s'aligner sur des directives de marque spécifiques ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer sans effort les couleurs et logos de votre marque dans chaque publicité vidéo. Cela garantit une identité de marque cohérente dans toutes vos campagnes de concepts vidéo créatifs.
Quels types de contenu vidéo puis-je créer avec HeyGen au-delà des publicités vidéo standard ?
Au-delà des publicités vidéo puissantes, HeyGen fonctionne comme un créateur de concepts vidéo créatifs alimenté par l'AI, permettant la création de contenus divers comme des vidéos pour les réseaux sociaux et des vidéos explicatives. Sa plateforme flexible prend en charge un large éventail de besoins en marketing vidéo.