Créateur de Vidéos de Campagne Publicitaire : Créez des Publicités Vidéo Engagantes

Créez des vidéos de campagne publicitaire convaincantes en ligne pour toutes les plateformes, en tirant parti de notre vaste bibliothèque de Modèles et de scènes.

Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, spécifiquement destinée aux petites entreprises et aux marketeurs désireux de lancer de nouvelles campagnes publicitaires. Ce contenu captivant doit posséder une esthétique moderne et entraînante avec une voix off claire et engageante, démontrant à quelle vitesse les utilisateurs de HeyGen peuvent personnaliser des modèles et des scènes et animer un message en utilisant divers avatars AI, servant ainsi efficacement de solution de création de vidéos publicitaires en ligne pour un déploiement rapide.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Envisagez la création d'une vidéo produit professionnelle de 45 secondes conçue pour les entreprises de commerce électronique, illustrant le processus de production fluide au sein de HeyGen. Le style visuel doit être épuré et méticuleusement axé sur le produit, complété par une voix off professionnelle et des sous-titres essentiels pour atteindre une audience mondiale. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer un simple script en une vidéo soignée grâce à la fonction de texte-à-vidéo, en faisant un outil idéal pour créer des publicités vidéo sans effort.
Exemple de Prompt 2
Conceptualisons une publicité UGC authentique de 60 secondes conçue pour les marketeurs de performance, mettant en avant l'itération rapide et la polyvalence de la plateforme. Cette vidéo doit avoir une ambiance dynamique et générée par les utilisateurs, avec une musique de fond énergique, et doit démontrer de manière vivante la capacité de HeyGen à produire facilement plusieurs variantes en utilisant le redimensionnement et l'exportation des formats pour divers canaux sociaux. Illustrez la puissance d'un créateur de publicités vidéo AI en générant rapidement divers styles de porte-parole en utilisant des avatars AI pour simuler des témoignages d'utilisateurs authentiques.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une publicité animée engageante de 30 secondes conçue pour les entreprises lançant de nouveaux produits ou services, présentant un style visuel illustratif et amical associé à une voix off claire et concise qui explique les principaux avantages. Cette suggestion doit se concentrer sur la manière dont la riche bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les modèles et scènes préconstruits peuvent rapidement donner vie à des idées complexes, le positionnant comme un créateur de vidéos de campagne publicitaire parfait pour un contenu court percutant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Campagne Publicitaire

Créez facilement des publicités vidéo convaincantes pour n'importe quelle plateforme, transformant des idées en campagnes de haute qualité avec des outils et fonctionnalités alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Concept de Publicité
Commencez par choisir parmi des modèles vidéo préfabriqués ou en saisissant votre script pour générer des scènes et du contenu initiaux à l'aide de notre éditeur intuitif.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Éléments Visuels
Améliorez votre publicité avec des avatars AI, des médias stock de notre bibliothèque, ou téléchargez vos propres ressources pour donner vie à votre publicité.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Affinez
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding, ajoutez des voix off, de la musique et des sous-titres pour correspondre à l'identité unique de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Lancez Votre Campagne
Générez votre vidéo finale, en utilisant le redimensionnement des formats pour s'adapter à diverses plateformes, et téléchargez-la, prête pour votre prochaine campagne publicitaire.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Créez des vidéos AI authentiques et engageantes mettant en avant des témoignages de clients pour renforcer la confiance et persuader de nouveaux publics.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des publicités vidéo rapidement et de manière créative ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des publicités vidéo engageantes en utilisant des avatars AI, divers modèles et des capacités de texte-à-vidéo, simplifiant considérablement la production de vos campagnes publicitaires. Cela permet aux marketeurs de performance de créer efficacement des publicités vidéo gagnantes pour n'importe quelle plateforme.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos de campagne publicitaire personnalisées ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos campagnes publicitaires, vous permettant d'utiliser vos couleurs de marque, logos et une large gamme de modèles vidéo préfabriqués. Vous pouvez également tirer parti des avatars AI et des scènes animées pour créer des publicités vidéo uniques et mémorables, assurant que votre marque se démarque.

Puis-je utiliser HeyGen pour créer divers types de publicités vidéo, comme des vidéos produits ou des publicités UGC ?

Oui, HeyGen est un créateur de publicités vidéo en ligne polyvalent qui prend en charge la création de divers formats publicitaires, y compris des vidéos produits convaincantes et des publicités UGC authentiques. Ses fonctionnalités d'édition AI et de script-à-vidéo aident à adapter le contenu pour diverses publicités sur les réseaux sociaux et tactiques marketing.

Comment les avatars AI et les scripts de HeyGen améliorent-ils ma production de publicités vidéo ?

Les avatars AI de HeyGen donnent vie à vos scripts avec des voix off et des expressions réalistes, offrant un outil puissant pour vos vidéos de campagne publicitaire. Cela simplifie la création de vidéos publicitaires dynamiques et permet de générer facilement des variantes de vidéos pour tester et optimiser vos campagnes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo