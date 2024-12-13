Créateur de Vidéos de Campagne Publicitaire : Créez des Publicités Vidéo Engagantes
Créez des vidéos de campagne publicitaire convaincantes en ligne pour toutes les plateformes, en tirant parti de notre vaste bibliothèque de Modèles et de scènes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Envisagez la création d'une vidéo produit professionnelle de 45 secondes conçue pour les entreprises de commerce électronique, illustrant le processus de production fluide au sein de HeyGen. Le style visuel doit être épuré et méticuleusement axé sur le produit, complété par une voix off professionnelle et des sous-titres essentiels pour atteindre une audience mondiale. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer un simple script en une vidéo soignée grâce à la fonction de texte-à-vidéo, en faisant un outil idéal pour créer des publicités vidéo sans effort.
Conceptualisons une publicité UGC authentique de 60 secondes conçue pour les marketeurs de performance, mettant en avant l'itération rapide et la polyvalence de la plateforme. Cette vidéo doit avoir une ambiance dynamique et générée par les utilisateurs, avec une musique de fond énergique, et doit démontrer de manière vivante la capacité de HeyGen à produire facilement plusieurs variantes en utilisant le redimensionnement et l'exportation des formats pour divers canaux sociaux. Illustrez la puissance d'un créateur de publicités vidéo AI en générant rapidement divers styles de porte-parole en utilisant des avatars AI pour simuler des témoignages d'utilisateurs authentiques.
Imaginez une publicité animée engageante de 30 secondes conçue pour les entreprises lançant de nouveaux produits ou services, présentant un style visuel illustratif et amical associé à une voix off claire et concise qui explique les principaux avantages. Cette suggestion doit se concentrer sur la manière dont la riche bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les modèles et scènes préconstruits peuvent rapidement donner vie à des idées complexes, le positionnant comme un créateur de vidéos de campagne publicitaire parfait pour un contenu court percutant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Exploitez la vidéo AI pour produire rapidement des publicités vidéo convaincantes et efficaces qui stimulent les résultats de campagne.
Publicités Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin de booster l'engagement et la portée sur des plateformes comme Meta et TikTok.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des publicités vidéo rapidement et de manière créative ?
HeyGen vous permet de générer rapidement des publicités vidéo engageantes en utilisant des avatars AI, divers modèles et des capacités de texte-à-vidéo, simplifiant considérablement la production de vos campagnes publicitaires. Cela permet aux marketeurs de performance de créer efficacement des publicités vidéo gagnantes pour n'importe quelle plateforme.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos de campagne publicitaire personnalisées ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos campagnes publicitaires, vous permettant d'utiliser vos couleurs de marque, logos et une large gamme de modèles vidéo préfabriqués. Vous pouvez également tirer parti des avatars AI et des scènes animées pour créer des publicités vidéo uniques et mémorables, assurant que votre marque se démarque.
Puis-je utiliser HeyGen pour créer divers types de publicités vidéo, comme des vidéos produits ou des publicités UGC ?
Oui, HeyGen est un créateur de publicités vidéo en ligne polyvalent qui prend en charge la création de divers formats publicitaires, y compris des vidéos produits convaincantes et des publicités UGC authentiques. Ses fonctionnalités d'édition AI et de script-à-vidéo aident à adapter le contenu pour diverses publicités sur les réseaux sociaux et tactiques marketing.
Comment les avatars AI et les scripts de HeyGen améliorent-ils ma production de publicités vidéo ?
Les avatars AI de HeyGen donnent vie à vos scripts avec des voix off et des expressions réalistes, offrant un outil puissant pour vos vidéos de campagne publicitaire. Cela simplifie la création de vidéos publicitaires dynamiques et permet de générer facilement des variantes de vidéos pour tester et optimiser vos campagnes.