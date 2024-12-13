Créateur de Vidéos d'Activisme : Créez des Campagnes Impactantes

Transformez votre script en vidéos de plaidoyer convaincantes instantanément avec une génération de texte-à-vidéo puissante, inspirant l'action et le changement.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes mettant en lumière une initiative locale de protection de l'environnement, destinée à inspirer les jeunes adultes et les utilisateurs des réseaux sociaux à participer. Cette vidéo devrait présenter une esthétique visuelle de style documentaire avec une musique de fond encourageante, mettant en avant les efforts communautaires et leur impact positif. Utilisez les modèles personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement des scènes dynamiques et présenter votre message efficacement en tant que créateur de vidéos d'activisme.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo narrative puissante de 60 secondes plaidant pour un meilleur soutien en santé mentale dans les écoles, ciblant les membres de la communauté locale et les donateurs potentiels. Adoptez une approche visuelle empathique de style interview avec une musique de fond douce pour transmettre les histoires personnelles et l'urgence de la cause. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour représenter de manière sûre et puissante les expériences diverses des étudiants, rendant vos efforts de créateur de vidéos d'activisme plus percutants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 30 secondes expliquant l'importance de la littératie numérique pour les seniors, conçue pour les parents, les éducateurs et les décideurs politiques. Le style visuel doit être épuré avec des graphiques clairs et complété par une narration concise et autoritaire. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message professionnel et engageant, faisant de cela un créateur de vidéos en ligne accessible pour un contenu éducatif crucial.
Exemple de Prompt 3
Concevez une annonce de service public dynamique de 50 secondes sur les droits à la vie privée sur Internet, destinée aux personnes férues de technologie et aux utilisateurs en ligne en général. Cette vidéo devrait adopter un style visuel audacieux et moderne avec des animations de texte dynamiques et une musique de fond électronique pour capter l'attention. Rédigez votre script et laissez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen le transformer en un court-métrage percutant, démontrant la puissance d'un créateur de vidéos AI pour des campagnes cruciales.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos d'activisme

Créez des vidéos de plaidoyer percutantes sans effort avec notre créateur de vidéos en ligne intuitif, conçu pour amplifier votre message et engager votre audience.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par entrer votre script de vidéo d'activisme dans l'éditeur de texte-à-vidéo. Notre plateforme transforme vos mots en une narration visuelle pour votre campagne.
2
Step 2
Ajoutez un Présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI pour représenter votre message à l'écran, ajoutant une touche humaine convaincante à votre contenu de plaidoyer et connectant avec les spectateurs.
3
Step 3
Intégrez des Visuels et de l'Audio
Améliorez votre vidéo avec des visuels puissants et un audio captivant. Utilisez notre vaste bibliothèque de médias pour trouver des images percutantes et de la musique de fond.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Message
Finalisez votre vidéo d'activisme, ajoutez des sous-titres AI pour l'accessibilité, puis exportez-la dans le format souhaité pour la partager sur diverses plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Plaidoyer Inspirantes

.

Produisez des vidéos inspirantes et motivantes pour rassembler les communautés, inciter à l'action et favoriser un sentiment d'unité pour votre cause.

background image

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un excellent créateur de vidéos AI pour les projets créatifs ?

HeyGen permet aux créatifs de produire du contenu captivant avec facilité, en utilisant ses capacités puissantes de texte-à-vidéo et ses avatars AI réalistes. Les utilisateurs peuvent rapidement donner vie à leur vision grâce à des modèles personnalisables et un montage intuitif par glisser-déposer.

HeyGen peut-il être utilisé efficacement comme créateur de vidéos de plaidoyer pour des causes sociales ?

Absolument. HeyGen fournit les outils nécessaires pour créer des vidéos de plaidoyer puissantes, en utilisant des avatars AI et une génération riche de voix off pour délivrer des messages percutants. Ses contrôles de branding permettent une identité visuelle cohérente, ce qui le rend idéal pour les vidéos d'activisme et narratives.

Quels types de vidéos professionnelles puis-je produire en utilisant la plateforme de création de vidéos en ligne de HeyGen ?

Le créateur de vidéos en ligne polyvalent de HeyGen prend en charge la production d'une large gamme de contenus, y compris des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux, des vidéos marketing percutantes et du contenu éducatif informatif. Les utilisateurs peuvent enrichir leurs projets avec une vaste bibliothèque de médias et des sous-titres AI générés automatiquement.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo pour les entreprises et les créateurs ?

La plateforme de création de vidéos de HeyGen simplifie considérablement la production en convertissant le texte en vidéo avec des avatars AI et en générant automatiquement des sous-titres. Cette efficacité, combinée à des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes, permet aux utilisateurs de créer et de déployer rapidement du contenu de haute qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo