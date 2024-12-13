créateur de vidéos de solutions actives pour des vidéos AI engageantes
Générez des vidéos captivantes avec des avatars AI réalistes, améliorant l'engagement des spectateurs et simplifiant votre processus de production.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative de 90 secondes pour les formateurs d'entreprise et les spécialistes de l'eLearning, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'engagement des apprenants grâce aux outils vidéo modernes. Adoptez une esthétique propre et moderne avec des infographies animées et un avatar AI amical et compétent pour présenter les points clés de l'instruction. Mettez en avant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off intégrée comme des fonctionnalités puissantes pour produire rapidement des matériaux de conception eLearning de haute qualité et cohérents qui résonnent avec les apprenants adultes.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux responsables marketing et aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant un créateur de vidéos de solutions actives pour la création rapide de contenu sur les réseaux sociaux. Intégrez un style visuel rapide et énergique avec une musique de fond entraînante et des coupes rapides pour démontrer l'efficacité. Soulignez comment les nombreux modèles et scènes de HeyGen ainsi que les capacités de redimensionnement et d'exportation des formats permettent aux utilisateurs de générer des ressources de médias sociaux diversifiées et professionnelles pour diverses plateformes en quelques minutes.
Concevez une vidéo informative d'une minute et 15 secondes pour les chefs de produit et les rédacteurs techniques, illustrant comment transformer une documentation dense en contenu véritablement engageant pour l'intégration de produits. Maintenez un style visuel élégant et professionnel avec une voix apaisante et autoritaire et des transitions subtiles entre les points clés. Montrez l'efficacité de la plateforme HeyGen pour améliorer la clarté en utilisant sa bibliothèque de médias/stock pour des visuels pertinents et des sous-titres/captions générés automatiquement pour garantir l'accessibilité et la compréhension.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation et le développement.
Améliorez l'efficacité de la formation des employés et la rétention des connaissances grâce à des vidéos dynamiques générées par l'IA.
Rationalisez le contenu eLearning.
Développez et étendez efficacement des cours éducatifs pour atteindre un public mondial plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'IA ?
HeyGen utilise une IA avancée en tant que créateur de vidéos alimenté par l'IA pour transformer le texte en vidéos professionnelles, avec des avatars AI réalistes et une génération dynamique de voix off. Cette puissante capacité de texte en vidéo simplifie le processus de production, rendant le contenu engageant de haute qualité accessible à tous.
Quels avatars AI puis-je utiliser pour créer du contenu engageant dans HeyGen ?
HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI, allant des options de stock aux créations personnalisées, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur contenu vidéo. Ces avatars AI peuvent être associés à diverses options de voix off et d'effets d'animation pour améliorer efficacement l'engagement des spectateurs.
HeyGen peut-il prendre en charge différents formats vidéo pour le contenu des réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen offre des capacités robustes de redimensionnement des formats, facilitant la création et l'exportation de contenu engageant optimisé pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez adapter vos vidéos de manière transparente pour des plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube, assurant une large portée.
Est-il facile de générer des voix off pour mes vidéos en utilisant la plateforme HeyGen ?
Générer des voix off dans HeyGen est remarquablement simple, car la plateforme vous permet de convertir directement le texte en discours naturel grâce à sa fonctionnalité de génération de voix off. Cette fonctionnalité intégrée de texte en vidéo simplifie votre flux de travail d'édition vidéo, éliminant le besoin d'enregistrements vocaux séparés.