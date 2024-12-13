Un entrepreneur ou un propriétaire de petite entreprise a besoin d'une vidéo d'annonce de dernière minute de 30 secondes pour transmettre efficacement des changements de marché urgents ou des lancements de produits. Cette vidéo doit adopter un style visuel percutant et accrocheur, imitant une diffusion en direct d'actualités, avec des superpositions de texte dynamiques, tout en présentant une voix off claire et autoritaire pour délivrer des informations critiques. La puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen peut rapidement transformer toute mise à jour écrite en cette histoire visuelle percutante.

Générer une Vidéo