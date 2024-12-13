Créateur de Vidéo des Réalisations du Mois pour des Récapitulatifs Instantanés

Automatisez vos vidéos mensuelles de réalisations avec le créateur de vidéos AI de HeyGen, transformant le texte en vidéo à partir de script pour des récapitulatifs engageants.

Créez un montage vidéo captivant de 45 secondes intitulé 'réalisations du mois' pour célébrer les accomplissements exceptionnels de votre équipe interne, à destination des employés et des chefs de département. Utilisez un style visuel inspirant avec des transitions dynamiques et une musique de fond énergique et motivante, enrichie par une génération de voix off claire pour narrer les succès clés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo promotionnelle engageante de 60 secondes en utilisant une approche 'Mise en avant du mois' pour présenter les récents succès produits ou campagnes marketing percutantes, destinée aux clients potentiels et aux investisseurs. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et élégant avec du texte professionnel à l'écran, complété par une voix off persuasive et entraînante générée directement à partir de votre script grâce à la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes de 'récapitulatif des réseaux sociaux' pour votre communauté en ligne, capturant les meilleures interactions et contenus générés par les utilisateurs du mois passé. Ciblez les abonnés existants et les nouveaux membres potentiels de la communauté avec une esthétique visuelle amusante, rapide et colorée. Utilisez des avatars AI pour introduire différents segments, ajoutant une touche unique et personnelle tout en maintenant un fond musical engageant et tendance.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo récapitulative informative de 50 secondes, agissant comme un outil de 'création vidéo automatisée', pour mettre en avant les réalisations et jalons clés des nouvelles recrues durant leur premier mois, favorisant l'engagement et un sentiment d'accomplissement. Destinée aux nouveaux employés dans les programmes d'intégration, cette vidéo doit maintenir un style visuel propre et encourageant avec des graphiques simples et des appels à l'action clairs, soutenus par une voix off amicale et guidante et une musique de fond apaisante. Exploitez la variété de Modèles & scènes pour assembler rapidement un look professionnel et cohérent.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo des Réalisations du Mois

Célébrez sans effort les accomplissements et jalons mensuels avec des vidéos captivantes et professionnelles générées en quelques minutes.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Lancez votre vidéo de réalisations en sélectionnant un "modèle vidéo" soigné dans notre bibliothèque diversifiée de "Modèles & scènes", offrant une base parfaite pour votre récit.
2
Step 2
Ajoutez Vos Réalisations
Intégrez vos accomplissements mensuels spécifiques, puis enrichissez votre histoire avec des visuels dynamiques et des "avatars AI" réalistes pour présenter votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Engagée
Élevez votre histoire avec une narration professionnelle, en utilisant notre fonctionnalité de "génération de voix off" pour des "voix off générées par AI" de haute qualité qui captivent votre audience.
4
Step 4
Générez & Partagez
Finalisez votre projet de "créateur de vidéo des réalisations du mois", puis exportez-le facilement dans divers formats et résolutions en utilisant "Redimensionnement & exportations d'aspect-ratio" pour un partage fluide sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez les réalisations internes et les histoires de succès avec des vidéos AI

.

Mettez en avant sans effort les accomplissements individuels ou d'équipe clés en utilisant des vidéos professionnelles générées par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes de "Mise en avant du mois" ?

HeyGen simplifie le processus pour devenir un "créateur de vidéo des réalisations du mois" en offrant une gamme de "modèles vidéo" et "avatars AI". Vous pouvez facilement produire des "récapitulatifs des réseaux sociaux" captivants qui saisissent les moments clés et les réalisations, économisant ainsi un temps et des efforts considérables.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un puissant "créateur de vidéo AI" ?

HeyGen exploite une technologie avancée de "créateur de vidéo AI" pour transformer le texte en vidéos professionnelles avec facilité. Notre plateforme permet la "création vidéo automatisée" à partir d'un simple script, avec des "voix off générées par AI" réalistes et des éléments personnalisables pour une expérience de "génération vidéo de bout en bout".

Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'utiliser des "modèles personnalisables" et d'intégrer votre kit de marque, y compris les logos et les couleurs. Cela garantit que toutes vos "vidéos promotionnelles" et autres contenus restent cohérents avec l'identité de votre marque.

Comment HeyGen soutient-il divers besoins de "création vidéo" au-delà des réalisations mensuelles ?

HeyGen est une plateforme de "création vidéo" polyvalente, pas seulement un "créateur de vidéo récapitulative". Bien qu'excellent pour les "réalisations mensuelles", il prend également en charge divers autres types de contenu, des supports marketing aux communications internes, le tout grâce à une fonctionnalité intuitive de "Texte-en-vidéo à partir de script".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo