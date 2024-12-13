Créez une vidéo explicative technique d'une minute destinée aux passionnés de technologie et aux clients d'entreprise, mettant en avant l'intégration transparente de notre nouveau tableau de bord analytique piloté par l'IA. Le style visuel doit être moderne et riche en infographies, complété par une voix off confiante et informative. Mettez en avant comment les utilisateurs peuvent exploiter la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" pour générer des explications précises et utiliser des "avatars IA" pour une présentation professionnelle de données complexes, en veillant à ce que les "Sous-titres/légendes" soient générés automatiquement pour l'accessibilité, démontrant HeyGen comme un leader du "générateur de vidéos IA".

