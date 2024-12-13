Boostez les Résultats ABM avec un Créateur de Vidéos Marketing Basé sur les Comptes
Transformez vos scripts en vidéos ABM captivantes avec le texte-à-vidéo à partir de script, augmentant l'engagement et stimulant la croissance du pipeline.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes destinée aux responsables marketing et aux créateurs de contenu, mettant en avant la simplicité de produire un contenu vidéo ABM efficace. L'esthétique doit être dynamique et moderne, avec des coupes rapides et un texte vibrant à l'écran, accompagné d'une voix claire et entraînante. Démontrez le processus de création rapide en utilisant les modèles vidéo intuitifs de HeyGen et exploitez sa puissante génération de voix off pour donner vie aux scripts sans effort, faisant de la plateforme un éditeur vidéo en ligne incontournable pour des campagnes percutantes.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes ciblant les spécialistes des opérations marketing et les équipes d'activation des ventes, en mettant l'accent sur les intégrations techniques et l'automatisation des flux de travail au sein d'un créateur de vidéos marketing basé sur les comptes. La présentation visuelle doit être élégante et informative, peut-être en présentant des enregistrements d'écran des points d'intégration et du flux de données, complétée par une voix explicative précise. Assurez-vous que les informations critiques sont accessibles en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour plus de clarté, et enrichissez le contenu avec des exemples visuels pertinents tirés de la bibliothèque de médias/stock, démontrant des conversions texte-à-vidéo fluides.
Créez une vidéo récapitulative percutante de 60 secondes conçue pour les leaders des ventes et les cadres marketing, montrant comment les vidéos personnalisées stimulent une croissance significative du pipeline. Adoptez un style visuel visionnaire et à fort impact avec des animations professionnelles illustrant les résultats commerciaux, souligné par un ton persuasif et confiant. Démontrez l'adaptabilité de votre contenu en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour diverses plateformes, et mettez en avant comment sa capacité de texte-à-vidéo à partir de script permet un message rapide et personnalisé dans chaque vidéo, élevant votre stratégie marketing basée sur les comptes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos de Sensibilisation Personnalisées.
Générez rapidement des vidéos sur mesure, alimentées par l'IA, pour engager efficacement les comptes cibles et initier des conversations.
Démontrez la Valeur avec des Histoires de Réussite.
Renforcez la confiance et la crédibilité avec les comptes cibles en présentant des histoires de réussite client pertinentes à travers des vidéos IA engageantes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen renforce-t-il les campagnes vidéo ABM personnalisées ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos IA, utilisant des avatars IA avancés et la technologie texte-à-vidéo pour créer des vidéos hautement personnalisées. Cette capacité est essentielle pour un marketing basé sur les comptes ciblé et une amélioration de la croissance du pipeline.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la personnalisation vidéo ?
HeyGen propose un éditeur vidéo en ligne robuste avec une fonctionnalité de glisser-déposer, permettant aux utilisateurs de mettre en œuvre des contrôles de marque complets. Il inclut également des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et divers modèles vidéo pour une personnalisation en temps réel.
HeyGen peut-il efficacement étendre la portée des vidéos personnalisées pour l'ABM ?
Oui, HeyGen est spécifiquement conçu comme un créateur de vidéos ABM alimenté par l'IA pour étendre vos efforts de vidéos personnalisées. Son processus efficace permet aux équipes de générer rapidement de nombreux messages vidéo uniques pour des comptes spécifiques, améliorant la stratégie ABM.
Comment HeyGen peut-il simplifier la production de contenu vidéo ABM professionnel ?
HeyGen simplifie considérablement la production vidéo en convertissant le texte en vidéo à l'aide d'avatars IA, éliminant le besoin de tournages complexes. Les outils intuitifs de la plateforme et les contrôles de marque permettent une création rapide de contenu vidéo de haute qualité et de marque.