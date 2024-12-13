Créateur de Vidéos d'Accessoires : Créez des Vidéos de Produits avec l'IA

Boostez vos ventes et créez des vidéos promotionnelles époustouflantes sans effort en utilisant des modèles et scènes personnalisables.

Une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes est nécessaire pour les propriétaires de petites entreprises, destinée à mettre en avant le lancement d'un nouveau produit ou service. Le style visuel doit être énergique et moderne, utilisant des couleurs vives et des coupes rapides, tandis que l'audio présente une piste contemporaine entraînante avec des voix off claires et enthousiastes. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour lancer la création, en veillant à ce que la vidéo soit hautement personnalisable pour refléter des identités de marque uniques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux passionnés de technologie et aux fondateurs de startups, expliquant une fonctionnalité logicielle complexe ou un nouveau concept d'IA. Cette vidéo doit adopter une esthétique propre et professionnelle avec des animations minimalistes et une voix off calme et autoritaire, incorporant peut-être une musique de fond subtile. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière claire et fiable, renforçant la crédibilité et l'engagement en tant que puissant générateur de vidéos AI.
Exemple de Prompt 2
Pour les créateurs de contenu, concevez une vidéo engageante de 60 secondes qui fonctionne comme un guide 'comment faire' pour une technique créative populaire ou une astuce logicielle. Le style visuel doit être vibrant et dynamique, avec des transitions fluides et des superpositions graphiques illustratives, accompagnées d'une narration de style tutoriel entraînante, démontrant des effets d'animation efficaces. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour simplifier la génération de contenu, faisant de la vidéo une ressource complète pour tout créateur de vidéos.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo concise de 30 secondes doit être développée pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, annonçant une vente flash ou une offre à durée limitée. Cette vidéo nécessite un style tendance et visuellement attrayant, incorporant une typographie audacieuse, des montages rapides et une piste audio accrocheuse et libre de droits, souvent en utilisant des modèles vidéo efficaces pour un déploiement rapide. Assurez une accessibilité maximale en générant automatiquement des sous-titres, rendant les vidéos promotionnelles instantanément claires même sans son.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'accessoires

Créez facilement des vidéos engageantes pour mettre en valeur vos accessoires, des visuels époustouflants à la narration captivante, en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez votre vidéo avec un modèle
Commencez rapidement votre projet de vidéo d'accessoires en sélectionnant parmi notre large gamme de modèles et scènes, conçus pour donner vie à votre vision.
2
Step 2
Ajoutez votre contenu et votre voix
Remplissez le modèle choisi avec vos séquences de produits et générez sans effort des voix off AI professionnelles pour décrire efficacement vos accessoires.
3
Step 3
Appliquez des fonctionnalités de montage intelligentes
Utilisez des fonctionnalités de montage intelligentes pour affiner votre vidéo, améliorer les visuels et garantir que votre accessoire se démarque avec des effets soignés.
4
Step 4
Exportez pour les réseaux sociaux
Finalisez votre vidéo d'accessoires et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour la préparer à un partage fluide sur toutes vos plateformes de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez les expériences des utilisateurs d'accessoires

Créez des vidéos AI engageantes qui mettent en avant les expériences et la satisfaction réelles des clients avec vos accessoires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets de vidéos créatives ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de créer facilement des vidéos promotionnelles et explicatives époustouflantes. Exploitez des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI pour donner vie à votre vision créative rapidement.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos AI efficace ?

HeyGen transforme le texte en vidéo en utilisant un montage sophistiqué alimenté par l'IA, vous permettant de générer du contenu vidéo professionnel sans effort. Notre plateforme inclut des fonctionnalités de montage intelligentes et des voix off AI pour simplifier votre processus de création.

HeyGen offre-t-il une personnalisation robuste pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation, agissant comme un puissant éditeur vidéo où vous pouvez ajuster le branding, générer des sous-titres et même utiliser des fonctionnalités pour supprimer les arrière-plans. Vous pouvez également redimensionner les ratios d'aspect pour différentes plateformes de médias sociaux.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?

HeyGen simplifie le processus de création vidéo en offrant une vaste bibliothèque de modèles vidéo et en permettant la conversion de texte en vidéo AI. Cela permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de haute qualité complètes avec des voix off AI à partir d'un script.

