Une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes est nécessaire pour les propriétaires de petites entreprises, destinée à mettre en avant le lancement d'un nouveau produit ou service. Le style visuel doit être énergique et moderne, utilisant des couleurs vives et des coupes rapides, tandis que l'audio présente une piste contemporaine entraînante avec des voix off claires et enthousiastes. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour lancer la création, en veillant à ce que la vidéo soit hautement personnalisable pour refléter des identités de marque uniques.

