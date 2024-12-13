accélérateur créateur de vidéos promo : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Transformez des idées en vidéos marketing puissantes en quelques minutes grâce à l'IA de texte à vidéo et une vaste bibliothèque de modèles.

Créez une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, montrant à quel point il est facile de créer des vidéos marketing à fort impact. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec des coupes rapides et des animations vibrantes, accompagnées d'une musique de fond entraînante et encourageante. Mettez en avant l'étendue des 'Modèles & scènes' de HeyGen pour démontrer la création rapide de contenu sans avoir besoin de compétences avancées en montage.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de lancement de produit dynamique de 45 secondes ciblant les startups technologiques et les responsables marketing produit, en mettant l'accent sur la rapidité et l'innovation apportées par l'IA. L'esthétique visuelle doit être élégante et futuriste, intégrant des transitions fluides et des graphismes sophistiqués, accompagnée d'une génération de voix off confiante et autoritaire. Illustrez comment la fonctionnalité avancée de 'Génération de voix off' de HeyGen donne vie aux scripts avec une narration professionnelle pour des vidéos de produit percutantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité vidéo engageante de 60 secondes pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux et les entreprises de commerce électronique, capturant l'attention avec une narration unique. Employez un style visuel vibrant et contemporain avec des couleurs audacieuses et des animations de texte dynamiques, le tout sur une musique énergique et tendance. Montrez comment les 'Avatars AI' de HeyGen peuvent personnaliser le contenu et stimuler l'engagement sur diverses plateformes pour une vidéo promotionnelle vraiment unique.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative informative de 30 secondes destinée aux marketeurs mondiaux et aux créateurs de contenu éducatif, simplifiant des idées complexes pour un public plus large. La présentation visuelle doit être claire et accessible, utilisant des graphiques simples et du texte à l'écran, avec une musique de fond calme et instructive. Mettez en avant la fonctionnalité fluide de 'Sous-titres/légendes' de HeyGen pour garantir que les messages résonnent avec des publics divers et internationaux, élargissant la portée de toute vidéo.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne l'Accélérateur Créateur de Vidéos Promo

Produisez rapidement des vidéos promotionnelles de haute qualité avec notre accélérateur alimenté par l'IA, conçu pour rationaliser votre création de contenu de la conception à la livraison.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo avec l'IA
Générez votre vidéo promotionnelle initiale en tapant simplement des suggestions textuelles, en utilisant notre créateur de vidéos promo AI pour transformer votre script en scènes dynamiques.
2
Step 2
Personnalisez avec des Ressources Professionnelles
Améliorez votre vidéo en sélectionnant dans une vaste bibliothèque multimédia de photos et vidéos de stock, ou téléchargez vos propres ressources en utilisant l'éditeur glisser-déposer.
3
Step 3
Affinez et Marquez Votre Contenu
Appliquez des contrôles de marque comme des logos et des couleurs personnalisées, et ajoutez des voix off ou des sous-titres pour aligner parfaitement votre vidéo promotionnelle avec le message de votre marque.
4
Step 4
Exportez pour Toute Plateforme
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes de réseaux sociaux et campagnes marketing en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect, puis exportez vos vidéos marketing finales de haute qualité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès Client

Produisez des vidéos convaincantes alimentées par l'IA sur les histoires de réussite client pour renforcer la confiance et stimuler les conversions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos promotionnelles ?

HeyGen sert de créateur de vidéos promo avancé par IA, vous permettant de créer facilement des vidéos promotionnelles de haute qualité. Utilisez nos capacités de texte à vidéo et nos avatars AI pour transformer vos scripts en vidéos marketing engageantes avec facilité, rendant le processus de création plus rapide et plus créatif.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos marketing variées ?

HeyGen propose une riche bibliothèque de modèles et de scènes conçus par des professionnels, vous permettant de créer des vidéos marketing diversifiées, des vidéos de produit aux vidéos explicatives en passant par les publicités vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque, intégrer des photos et vidéos de stock, et redimensionner pour des plateformes comme les publicités Facebook, les stories Instagram et les publicités YouTube.

Puis-je personnaliser les voix off et les visuels dans HeyGen pour mes vidéos promo ?

Absolument. La génération de voix off de HeyGen assure une narration au son naturel pour vos vidéos promo, et vous pouvez également incorporer du texte animé et divers musiques et effets. Notre vaste bibliothèque multimédia soutient des visuels créatifs, vous permettant de personnaliser chaque aspect de votre contenu promotionnel.

Le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de promos marketing ?

Oui, le créateur de vidéos AI intuitif de HeyGen simplifie l'ensemble du flux de travail pour les promos marketing, vous permettant de générer des idées créatives à partir de suggestions textuelles. Nos capacités AI rationalisent le processus de production de contenu promotionnel convaincant, réduisant considérablement le temps et l'effort traditionnellement requis.

