Exemple de Prompt 1
Les éducateurs peuvent produire une vidéo pédagogique convaincante de 45 secondes destinée aux étudiants qui commencent des cours en ligne. Cette vidéo doit adopter une esthétique propre et professionnelle avec des visuels nets et une voix off calme et autoritaire, expliquant un concept clé ou une introduction de module. Mettez en avant la facilité de création de contenu vidéo éducatif de haute qualité en utilisant la fonction de texte-à-vidéo à partir de script pour articuler des idées complexes sans effort.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de développement professionnel engageante de 30 secondes, adaptée aux nouveaux employés. Le style visuel doit être dynamique et net, utilisant des coupes rapides et des animations vibrantes, accompagnées d'une bande sonore énergique et encourageante et d'une narration claire. Soulignez la rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent créer un contenu vidéo percutant pour le développement professionnel en sélectionnant parmi divers modèles et scènes pour lancer leur message.
Exemple de Prompt 3
Découvrez comment les professeurs d'université peuvent créer une vidéo informative de 90 secondes pour leurs étudiants en apprentissage à distance, décomposant un sujet académique complexe. La présentation visuelle doit être claire et soutenante, incorporant des infographies et des exemples pertinents, accompagnée d'une voix off précise et articulée. Cette vidéo doit démontrer comment la fonction de génération de voix off assure un audio de haute qualité constant, rendant les systèmes académiques complexes accessibles à tous les apprenants.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Systèmes Académiques

Transformez rapidement votre contenu éducatif en vidéos engageantes, parfaites pour les cours en ligne, les projets scolaires et le développement professionnel.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu académique. La capacité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen convertira instantanément votre texte en scènes dynamiques, posant les bases de votre création vidéo éducative.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un Avatar AI pour présenter votre matériel, apportant un visage professionnel et accessible à vos leçons. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre à votre style d'enseignement.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des images, vidéos et musiques pertinentes de la vaste bibliothèque de médias/support de stock. Appliquez le branding de votre institution avec des logos et couleurs personnalisés pour maintenir une apparence cohérente pour vos modèles.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo académique peaufinée, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Utilisez des fonctionnalités comme les sous-titres/légendes pour garantir l'accessibilité à tous les apprenants, prête pour vos cours en ligne ou présentations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animer les Sujets Académiques avec l'AI

Transformez des concepts académiques complexes et des événements historiques en leçons vidéo dynamiques et engageantes en utilisant la narration AI pour des expériences d'apprentissage immersives.

Questions Fréquemment Posées

HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives pour divers systèmes académiques ?

Oui, HeyGen agit comme un créateur de vidéos éducatives intuitif, utilisant la création vidéo alimentée par l'AI pour simplifier le processus de production. Vous pouvez facilement transformer des scripts en vidéos engageantes en utilisant des Avatars AI et des voix off réalistes, rendant le contenu académique complexe accessible à tout système d'apprentissage.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour améliorer les projets vidéo académiques ?

HeyGen propose un ensemble riche d'outils créatifs, y compris des modèles personnalisables et une variété d'Avatars AI pour donner vie à vos projets scolaires. Cela permet aux éducateurs et aux étudiants de produire une création vidéo visuellement attrayante adaptée à divers besoins académiques.

Les enseignants peuvent-ils facilement utiliser HeyGen pour produire des vidéos de haute qualité pour les cours en ligne et l'apprentissage à distance ?

Absolument, HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos convivial pour les enseignants, même ceux qui sont novices en production vidéo. Son interface conviviale permet aux éducateurs de créer rapidement des vidéos de développement professionnel et du contenu pour les cours en ligne, soutenant un apprentissage à distance efficace.

Comment HeyGen peut-il transformer des textes ou des scripts en contenu vidéo académique professionnel ?

HeyGen excelle dans la conversion de texte-à-vidéo à partir de script, vous permettant de générer efficacement des vidéos académiques complètes. Avec des fonctionnalités comme la génération de voix off et les contrôles de marque, vous pouvez vous assurer que vos systèmes de gestion de l'apprentissage reçoivent un contenu poli et de marque.

