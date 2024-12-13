Vous voulez tirer le meilleur parti de votre contenu vidéo existant ?

L'outil Repurpose Video de HeyGen vous permet de prendre vos vidéos et de les adapter pour différentes plateformes et audiences, maximisant ainsi leur valeur. Que ce soit pour transformer du contenu long en clips courts ou créer des variations pour différents canaux de médias sociaux, le repurposing vous aide à atteindre un public plus large et à augmenter l'engagement.

Avec HeyGen, réutiliser des vidéos est simple et efficace. Notre plateforme vous aide à couper, remonter et adapter vos vidéos pour différents formats, assurant que votre message reste actuel et pertinent sur toutes les plateformes.