Création de vidéo IA
Création de vidéo instantanée, aucune expérience requise
Transformez votre script, article de blog ou idée en une vidéo soignée avec HeyGen. En quelques clics, vous pouvez créer du contenu qui semble professionnel, idéal pour le marketing, la formation ou les réseaux sociaux. Utilisez la version gratuite pour l'essayer et passez à la version supérieure lorsque vous êtes prêt à évoluer.
Création de vidéo IA
Bonnes pratiques pour des vidéos de haute qualité
Pour tirer le meilleur parti du générateur de vidéos IA de HeyGen :
- Gardez les phrases courtes pour un rythme plus fluide
- Adaptez l'avatar et la voix au ton de votre public
- Utilisez des transitions claires ou des espacements pour améliorer la fluidité
- Ajoutez des sous-titres pour augmenter l'engagement
- Choisissez le bon format pour votre plateforme (vertical, carré, paysage)
Création de vidéo IA
Gratuit pour essayer, facile à mettre à niveau
HeyGen vous offre la liberté de créer des vidéos générées par IA sans frais. Avec le plan gratuit, tous les exports incluent un filigrane discret—vous pouvez donc partager ou tester le résultat sans limites. Besoin d'une version sans filigrane ? Il suffit de passer à la version supérieure pour le retirer et débloquer des fonctionnalités premium.
Comparé à d'autres plateformes telles que Pictory, Synthesia ou Lumen5, HeyGen propose :
- Création instantanée de vidéo avec avatars à partir de texte
- Accès aux modèles, voix et options d'édition
- Un chemin clair du gratuit au professionnel, sans surprises
Comment ça marche ?
Comment réaliser une vidéo sans filigrane (une fois que vous êtes prêt)
Créez des vidéos avec l'IA et débloquez l'exportation sans filigrane lorsque vous êtes prêt.
Types d'avatar
Des possibilités infinies pour créer votre avatar.
Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.
Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.
Avatar IV
Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.
Avatar Vidéo
Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.
Photo Avatar
Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.
Avatar Génératif
Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.
Avatar interactif
Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.
Traducteur IA
Parlez toutes les langues.
Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.
La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.
FAQ sur le générateur de vidéos IA
Qu'est-ce que le générateur de vidéo IA gratuit de HeyGen ?
C'est un outil basé sur navigateur qui vous permet de créer instantanément des vidéos professionnelles en utilisant des avatars IA, des voix off et une animation basée sur un script—sans aucun frais.
Comment créer une vidéo en utilisant cet outil ?
Il suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar et une voix, et l'IA génère une vidéo parlante prête à être téléchargée ou partagée.
Dois-je créer un compte ?
Oui. Un compte HeyGen gratuit est nécessaire pour utiliser l'outil et enregistrer ou télécharger vos vidéos générées.
Puis-je utiliser des textes et des voix personnalisés ?
Oui. Vous pouvez entrer votre propre script et choisir parmi une large gamme de voix AI préconstruites. Certaines options de voix personnalisées sont disponibles dans les niveaux premium.
Le générateur de vidéos IA gratuit est-il adapté aux mobiles ?
Oui. L'outil fonctionne sur la plupart des navigateurs mobiles modernes, bien que l'utilisation sur ordinateur offre une expérience plus fluide pour l'édition et l'aperçu.