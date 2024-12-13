Création de vidéo IA

Essayez la création de vidéos IA gratuitement

Commencez à créer des vidéos avec des avatars IA et des voix off. Un filigrane est inclus dans l'offre gratuite, mais vous pouvez mettre à niveau à tout moment pour le supprimer.

video thumbnail

Création de vidéo IA

Création de vidéo instantanée, aucune expérience requise

Transformez votre script, article de blog ou idée en une vidéo soignée avec HeyGen. En quelques clics, vous pouvez créer du contenu qui semble professionnel, idéal pour le marketing, la formation ou les réseaux sociaux. Utilisez la version gratuite pour l'essayer et passez à la version supérieure lorsque vous êtes prêt à évoluer.

une femme assise sur une chaise avec le mot beauté dessusune femme assise sur une chaise avec le mot beauté dessus

Création de vidéo IA

Bonnes pratiques pour des vidéos de haute qualité

Pour tirer le meilleur parti du générateur de vidéos IA de HeyGen :

  • Gardez les phrases courtes pour un rythme plus fluide
  • Adaptez l'avatar et la voix au ton de votre public
  • Utilisez des transitions claires ou des espacements pour améliorer la fluidité
  • Ajoutez des sous-titres pour augmenter l'engagement
  • Choisissez le bon format pour votre plateforme (vertical, carré, paysage)
un écran qui indique retirez le filigrane quand vous le souhaitezun écran qui indique retirez le filigrane quand vous le souhaitez

Création de vidéo IA

Gratuit pour essayer, facile à mettre à niveau

HeyGen vous offre la liberté de créer des vidéos générées par IA sans frais. Avec le plan gratuit, tous les exports incluent un filigrane discret—vous pouvez donc partager ou tester le résultat sans limites. Besoin d'une version sans filigrane ? Il suffit de passer à la version supérieure pour le retirer et débloquer des fonctionnalités premium.

Comparé à d'autres plateformes telles que Pictory, Synthesia ou Lumen5, HeyGen propose :

  • Création instantanée de vidéo avec avatars à partir de texte
  • Accès aux modèles, voix et options d'édition
  • Un chemin clair du gratuit au professionnel, sans surprises
le visage d'une femme est montré avec les mots excitée et en colère en dessousle visage d'une femme est montré avec les mots excitée et en colère en dessous

Comment ça marche ?

Comment réaliser une vidéo sans filigrane (une fois que vous êtes prêt)

Créez des vidéos avec l'IA et débloquez l'exportation sans filigrane lorsque vous êtes prêt.

Étape 1

Entrez votre script

Collez votre contenu écrit—article de blog, article, annonce ou script—dans l'éditeur pour commencer.

video thumbnail

Étape 2

Choisissez un avatar et une voix IA

Choisissez parmi plus de 300 avatars et voix pour correspondre à votre ton et à votre public. Pas besoin d'acteurs ni de studio.

video thumbnail

Étape 3

Personnaliser les visuels et le style

Ajoutez des animations, sous-titres, arrière-plans et transitions pour donner vie à votre message.

video thumbnail

Étape 4

Exportez votre vidéo

Utilisez la version gratuite pour prévisualiser. Passez à la version payante pour exporter sans filigrane.

video thumbnail

Découvrez plus d'outils IA

Transformez vos diapositives PowerPoint en vidéos captivantes avec voix off et animations.

altalt

Types d'avatar

Des possibilités infinies pour créer votre avatar.

Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.

Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.


video thumbnail
altalt

Avatar Vidéo

Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.

video thumbnail
altalt

Photo Avatar

Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.

video thumbnail
altalt

Avatar Génératif

Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.

video thumbnail
altalt

Avatar interactif

Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.

video thumbnail
altalt

Avatar par défaut

Créez des avatars de stock personnalisés pour vos vidéos avec la technologie avancée de HeyGen. Améliorez vos vidéos avec des visuels uniques, dynamiques et captivants animés par IA.

Traducteur IA

Parlez toutes les langues.

Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.

La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.

video thumbnail

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

FAQ sur le générateur de vidéos IA

Qu'est-ce que le générateur de vidéo IA gratuit de HeyGen ?

C'est un outil basé sur navigateur qui vous permet de créer instantanément des vidéos professionnelles en utilisant des avatars IA, des voix off et une animation basée sur un script—sans aucun frais.

Comment créer une vidéo en utilisant cet outil ?

Il suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar et une voix, et l'IA génère une vidéo parlante prête à être téléchargée ou partagée.

Dois-je créer un compte ?

Oui. Un compte HeyGen gratuit est nécessaire pour utiliser l'outil et enregistrer ou télécharger vos vidéos générées.

Puis-je utiliser des textes et des voix personnalisés ?

Oui. Vous pouvez entrer votre propre script et choisir parmi une large gamme de voix AI préconstruites. Certaines options de voix personnalisées sont disponibles dans les niveaux premium.

Le générateur de vidéos IA gratuit est-il adapté aux mobiles ?

Oui. L'outil fonctionne sur la plupart des navigateurs mobiles modernes, bien que l'utilisation sur ordinateur offre une expérience plus fluide pour l'édition et l'aperçu.

Témoignages

Ce que disent les clients à notre sujet

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo