Créez des vidéos de haute qualité en quelques minutes, pas en jours

Des introductions commerciales et contenus de formation aux explications sur les réseaux sociaux et vidéos YouTube, le générateur de vidéos AI gratuit de HeyGen vous aide à lancer rapidement du contenu vidéo professionnel. Exportez votre vidéo en 1080p ou 4K et partagez-la instantanément avec un lien—aucun logiciel de montage n'est nécessaire.

Avez-vous déjà essayé des outils tels que Pictory AI, Runway ou Fliki ? HeyGen vous offre un contrôle créatif total, du script à l'avatar jusqu'à la résolution d'exportation, le tout en un seul endroit et sans filigrane. Contrairement à certains générateurs de vidéos AI qui limitent les voix personnalisées ou facturent pour une sortie en HD, HeyGen garde les choses simples, rapides et réellement gratuites.