Création de vidéo IA
Créez des vidéos époustouflantes à partir de texte avec l'IA
Le générateur de vidéos IA gratuit de HeyGen vous permet de transformer vos idées en vidéos de qualité professionnelle, sans tournage, sans montage, sans enregistrement vocal. Il suffit d'écrire votre scénario, de choisir parmi plus de 100 avatars et voix, et de regarder votre vidéo prendre vie. Que vous créiez du contenu marketing, des modules de formation ou des publications pour les réseaux sociaux, HeyGen fournit une sortie vidéo haute résolution, prête à être partagée.
Création de vidéo IA
Meilleures pratiques pour créer les meilleures vidéos générées par IA
Pour tirer le meilleur parti du générateur de vidéos IA de HeyGen :
- Utilisez des scripts clairs et conversationnels de moins de 500 mots
- Choisissez un avatar et une voix qui correspondent à votre public et au ton souhaité
- Rendez les visuels captivants avec des transitions de scène et des téléchargements de médias
- Exportez en 1080p ou 4K pour une livraison professionnelle
- Ajoutez des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la rétention
Création de vidéo IA
Créez des vidéos de haute qualité en quelques minutes, pas en jours
Des introductions commerciales et contenus de formation aux explications sur les réseaux sociaux et vidéos YouTube, le générateur de vidéos AI gratuit de HeyGen vous aide à lancer rapidement du contenu vidéo professionnel. Exportez votre vidéo en 1080p ou 4K et partagez-la instantanément avec un lien—aucun logiciel de montage n'est nécessaire.
Avez-vous déjà essayé des outils tels que Pictory AI, Runway ou Fliki ? HeyGen vous offre un contrôle créatif total, du script à l'avatar jusqu'à la résolution d'exportation, le tout en un seul endroit et sans filigrane. Contrairement à certains générateurs de vidéos AI qui limitent les voix personnalisées ou facturent pour une sortie en HD, HeyGen garde les choses simples, rapides et réellement gratuites.
Comment ça marche ?
Comment générer une vidéo avec l'IA
Créez des vidéos professionnelles en quelques minutes : tapez, choisissez et générez.
Types d'avatar
Des possibilités infinies pour créer votre avatar.
Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.
Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.
Avatar IV
Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.
Avatar Vidéo
Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.
Photo Avatar
Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.
Avatar Génératif
Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.
Avatar interactif
Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.
Traducteur IA
Parlez toutes les langues.
Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.
La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.
FAQ sur le générateur de vidéos IA
Qu'est-ce que HeyGen ?
HeyGen est une plateforme vidéo alimentée par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité sans effort. Des avatars IA réalistes au clonage vocal multilingue, HeyGen donne aux entreprises et aux créateurs les moyens de multiplier la production de contenu avec facilité.
Reconnu comme le produit à la croissance la plus rapide de G2 dans les Best Software Awards de 2025, HeyGen transforme la manière de créer des vidéos pour le marketing, les ventes et la formation.
HeyGen est-il un générateur de vidéos AI gratuit ?
Oui ! HeyGen propose un générateur de vidéos AI gratuit qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos avec des fonctionnalités de base sans frais. Pour une personnalisation avancée, des exports de meilleure qualité et des outils AI supplémentaires, les utilisateurs peuvent passer à un plan premium.
Comment fonctionne un générateur de vidéos IA ?
Les générateurs de vidéos IA utilisent l'intelligence artificielle pour convertir du texte en contenu vidéo captivant. Ils emploient des modèles d'apprentissage profond pour générer des visuels réalistes, automatiser les voix off et synchroniser les mouvements, rendant la création de vidéos rapide et sans effort.
Comment les avatars IA améliorent-ils le contenu vidéo ?
Les avatars IA apportent une touche personnelle aux vidéos en imitant la parole et les expressions humaines. Ils suppriment le besoin d'apparitions à la caméra tout en garantissant une présentation professionnelle et captivante pour le marketing, l'éducation et le divertissement.
Puis-je convertir de l'audio en vidéo avec HeyGen ?
Oui ! HeyGen permet aux utilisateurs de transformer l'audio en vidéo en associant des enregistrements vocaux à des avatars IA, des sous-titres et des visuels dynamiques. Il suffit de télécharger votre fichier audio, de choisir un style de vidéo et de laisser l'IA générer une vidéo soignée en quelques minutes.
Puis-je utiliser le texte pour les présentations commerciales en vidéo ?
Absolument. L'IA de texte en vidéo permet aux entreprises de transformer des scripts en présentations professionnelles. C'est idéal pour les matériaux de formation, les démos de produits et les vidéos explicatives sans nécessiter d'équipement de tournage ou une équipe de production.
Quelle est la précision du clonage vocal IA dans la traduction vidéo ?
Le clonage vocal par IA reproduit le ton et le style de l'orateur, garantissant que les vidéos traduites conservent leur authenticité. Les modèles d'IA avancés ajustent la prononciation et le ton émotionnel pour correspondre le plus fidèlement possible à la voix originale.
Quels sont les avantages de la traduction vidéo alimentée par l'IA ?
La traduction vidéo par IA étend la portée du contenu en convertissant automatiquement les vidéos dans plusieurs langues tout en préservant la synchronisation vocale. Elle est largement utilisée dans le marketing mondial, l'e-learning et la localisation de contenu.
Les vidéos générées par IA peuvent-elles remplacer la production vidéo traditionnelle ?
Les vidéos générées par IA réduisent considérablement le temps et les coûts de production, rendant la création de contenu plus efficace. Bien qu'elles ne remplacent pas entièrement les productions cinématographiques à gros budget, elles constituent une excellente alternative pour le marketing, la formation et le contenu destiné aux réseaux sociaux.
Les avatars IA sont-ils personnalisables pour l'identité de marque ?
Oui, les avatars IA peuvent être personnalisés avec différents costumes, arrière-plans et options vocales pour s'aligner sur l'identité de la marque. Les entreprises peuvent créer des avatars qui correspondent à leur ton professionnel ou à l'esthétique de leur campagne.
La génération de vidéos par IA est-elle sécurisée et éthique ?
Les plateformes vidéo IA de pointe donnent la priorité à la sécurité, en veillant à ce que les avatars et le contenu généré respectent les directives éthiques. La transparence, le consentement des utilisateurs et un développement responsable de l'IA sont des facteurs clés pour maintenir une génération de vidéos IA éthique.