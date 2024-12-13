Création de vidéo IA

Combiner deux vidéos en une avec HeyGen

Fusionnez des clips vidéo en un seul projet homogène en utilisant HeyGen’s AI Studio. Avec ce puissant générateur vidéo AI, vous pouvez attribuer différents plans à des scènes virtuelles et personnaliser le déroulement, créant ainsi des vidéos professionnelles sans montage complexe.

Création de vidéo IA

Combinez deux vidéos en une histoire cohérente

Que vous créiez une présentation en plusieurs parties, combiniez une introduction avec une démonstration, ou fusionniez des interviews de différentes sources, le créateur de vidéos IA de HeyGen vous permet de combiner facilement deux vidéos. Téléchargez vos clips et attribuez chacun à une scène séparée avec notre créateur de vidéos convivial IA, puis personnalisez les transitions, les sous-titres ou les visuels d'arrière-plan selon les besoins. Cet outil est idéal pour les marketeurs, les éducateurs et les créateurs de contenu qui souhaitent fusionner des vidéos en ligne rapidement et efficacement—sans utiliser de logiciels d'édition traditionnels. Apprenez-en plus sur comment créer des vidéos de médias sociaux captivantes.

un téléphone avec une image d'une fille avec un microphone dessusun téléphone avec une image d'une fille avec un microphone dessus

Création de vidéo IA

Meilleures pratiques pour combiner des vidéos avec HeyGen

Pour maximiser le potentiel de l'outil de combinaison vidéo de HeyGen, suivez ces meilleures pratiques :

  • Rassemblez vos clips: Assurez-vous d'avoir toutes vos séquences prêtes.
  • Exploitez les fonctionnalités des outils de génération de vidéos IA: Profitez des fonctionnalités qui simplifient le processus de montage.
  • Maintenez un bon rythme: Assurez-vous que l'histoire se déroule naturellement.

Avec ces conseils, vos vidéos combinées auront l'air professionnelles et captiveront votre public du début à la fin.

une capture d'écran d'un site web avec un chat dessusune capture d'écran d'un site web avec un chat dessus

Création de vidéo IA

Pourquoi combiner des vidéos avec HeyGen’s AI Studio ?

L'assemblage de clips vidéo est essentiel lors de la création de contenus structurés et axés sur une narration. Avec HeyGen, vous pouvez :

  • Créez du contenu social captivant.
  • Réalisez des vidéos explicatives captivantes.
  • Améliorer les mises à jour internes.

Que vous utilisiez la création de vidéos IA pour des projets professionnels ou personnels, l'outil HeyGen offre la rapidité et la flexibilité nécessaires pour combiner deux vidéos sans tracas.

une image d'un homme et d'une femme avec les mots combiner et partager en dessousune image d'un homme et d'une femme avec les mots combiner et partager en dessous

Comment ça marche ?

Comment combiner deux vidéos dans HeyGen

Combiner deux vidéos est aussi simple que de télécharger, organiser les scènes et exporter via le studio IA de HeyGen.

Étape 1

Préparez vos clips

Enregistrez ou collectez les clips vidéo que vous souhaitez combiner. Cela peut inclure des enregistrements d'avatars IA, de véritables séquences, ou les deux.

video thumbnail

Étape 2

Téléverser sur le média

Téléchargez vos clips dans HeyGen Studio. Tous vos actifs seront soigneusement organisés dans la Bibliothèque de médias.

video thumbnail

Étape 3

Organiser & Éditer les Scènes

Attribuez des clips à des scènes individuelles, personnalisez les arrière-plans, ajoutez des sous-titres ou des incrustations, et ajustez le timing selon les besoins.

video thumbnail

Étape 4

Soumettre et exporter la vidéo

Générez une vidéo unique et fluide en combinant toutes vos scènes. Exportez et partagez votre création instantanément.

video thumbnail

Découvrez plus d'outils IA

Transformez vos diapositives PowerPoint en vidéos captivantes avec voix off et animations.

altalt

Types d'avatar

Des possibilités infinies pour créer votre avatar.

Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.

Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.


video thumbnail
altalt

Avatar Vidéo

Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.

video thumbnail
altalt

Photo Avatar

Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.

video thumbnail
altalt

Avatar Génératif

Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.

video thumbnail
altalt

Avatar interactif

Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.

video thumbnail
altalt

Avatar par défaut

Créez des avatars de stock personnalisés pour vos vidéos avec la technologie avancée de HeyGen. Améliorez vos vidéos avec des visuels uniques, dynamiques et captivants animés par IA.

Traducteur IA

Parlez toutes les langues.

Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.

La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.

video thumbnail

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

FAQ

C'est quoi l'outil de fusion de deux vidéos ?

Il permet aux utilisateurs de fusionner sans problème deux clips vidéo en une seule vidéo cohérente.

Y a-t-il une limite de durée ou de taille de fichier pour les vidéos ?

L'outil prend en charge des formats courants tels que MP4, MOV et AVI.

Puis-je personnaliser la transition entre les vidéos ?

Oui, l'outil propose des options pour ajouter des effets de transition pour un fondu enchaîné plus doux.

Existe-t-il un moyen de réorganiser les vidéos avant de les fusionner ?

Oui, vous pouvez sélectionner et organiser les vidéos dans l'ordre que vous préférez avant de les combiner.

Que dois-je faire si je rencontre une erreur lors de la fusion ?

Vérifiez les formats de fichiers et les tailles, et assurez-vous d'une connexion Internet stable ; si les problèmes persistent, contactez le support.

Témoignages

Ce que disent les clients à notre sujet

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo