Vidéos de communication interne que tous les employés regardent vraiment
Mises à jour du PDG, annonces de l’entreprise, communications sur le changement : créez des vidéos professionnelles qui touchent l’ensemble de vos équipes dans leur langue, sans avoir à coordonner les agendas des dirigeants ni à réserver des équipes de production.
Le problème de communication interne
Découvrez comment des équipes internes comme la vôtre peuvent faire évoluer leur communication et renforcer l’alignement grâce à une plateforme innovante de conversion de texte en vidéo par IA.
Le défi de la communication interne
Votre personnel est mondial, réparti aux quatre coins du globe, et noyé sous les e‑mails. Les messages importants se perdent. Les réunions plénières ont lieu à 3 heures du matin pour la moitié de vos employés. Les dirigeants n’ont que 15 minutes entre deux réunions — pas deux jours pour des tournages vidéo. Et lorsque vous produisez enfin une vidéo, elle n’existe que dans une seule langue pour une main‑d’œuvre qui en parle des dizaines. Résultat : les communications critiques n’atteignent pas leur cible, les initiatives de transformation s’enlisent et les employés se sentent déconnectés de leur direction. Les notes de service écrites ne suffisent plus, mais produire de la vidéo à la vitesse et à l’échelle dont votre organisation a besoin semble impossible.
La solution HeyGen
HeyGen transforme votre équipe de communication interne en une véritable machine de production vidéo. Rédigez votre message — ou laissez l’IA vous aider à le rédiger — choisissez un avatar IA ou cloner votre dirigeant, et générez une vidéo professionnelle en quelques minutes. Plus de conflits de planning. Plus de retards de production. Le PDG est en déplacement ? Son jumeau numérique peut tout de même présenter la mise à jour trimestrielle. Effectif mondial ? Traduisez dans plus de 175 langues avec clonage de voix et synchronisation labiale pour que chaque collaborateur reçoive le message dans sa langue. Diffusez vos communications à la vitesse de votre organisation.
Tout ce dont les équipes de communication interne ont besoin pour atteindre chaque employé
Jumeaux numériques exécutifs
Votre PDG ne peut pas enregistrer chaque mise à jour. Clonez vos dirigeants une fois, puis déployez leur présence dans un nombre illimité de communications. Voix cohérente, rendu authentique, aucun conflit de planning. La direction reste visible même lorsqu’elle n’est pas disponible.
• Créez des avatars de dirigeants à partir de courtes vidéos
• Conserver une voix et une présence authentiques
• Mettre à jour les scripts sans réenregistrer
Localisation de la main-d'œuvre mondiale
Un seul message, dans toutes les langues parlées par vos employés. Traduction vidéo par IA qui localise les communications des dirigeants en plus de 175 langues avec clonage de voix et synchronisation labiale. Le message de votre PDG sonne comme natif en espagnol, mandarin, allemand, hindi — et non comme un contenu doublé.
• Le clonage de voix préserve l’authenticité des dirigeants
• La synchronisation labiale correspond aux mouvements du visage
• Déployez à l’échelle mondiale à partir d’une seule vidéo source
Délai de production rapide
Les annonces ne peuvent pas attendre les plannings de production. Créez des vidéos internes en quelques minutes, au lieu des semaines qu’exige une production traditionnelle. Informations de dernière minute, mises à jour urgentes, changements sensibles au temps : communiquez immédiatement lorsque le timing est crucial.
• Générez des vidéos en quelques minutes
• Aucune réservation de studio requise
• Répondez aux événements en temps réel
PowerPoint en vidéo
Transformez vos présentations existantes en contenus vidéo engageants. Importez votre présentation de réunion plénière ou vos diapositives d’assemblée générale, et HeyGen ajoute une narration par avatar, des transitions et une finition professionnelle. Votre bibliothèque de contenus devient une bibliothèque vidéo sans repartir de zéro.
• Importer des présentations existantes
• Ajouter automatiquement un présentateur avatar
• Préserver la structure et le message
Cohérence de la marque et du message
Figez les messages approuvés, l’identité visuelle et la terminologie avec Brand Kit. Brand Glossary garantit que les noms d’entreprise, les noms de produits et les noms des dirigeants sont prononcés correctement — à chaque fois, dans chaque langue.
• Ressources de marque centralisées
• Contrôles de prononciation pour les termes clés
• Un rendu cohérent dans toutes les communications
Communications accessibles
Touchez chaque employé, quelle que soit la façon dont il consomme le contenu. Des sous-titres générés automatiquement, plusieurs pistes audio en différentes langues et des formats téléchargeables garantissent que votre message passe, que les employés regardent sur ordinateur, sur mobile ou hors ligne.
• Sous-titres générés automatiquement
• Versions multilingues
• Formats de diffusion flexibles
Du message à la diffusion mondiale en 3 étapes
Rédigez votre communication
Rédigez votre script, importez une note de service existante ou laissez le générateur de script IA vous aider à élaborer votre message. Partez de points de discussion, de notes de présentation ou de mémos stratégiques : inutile de repartir de zéro.
Sélectionnez votre présentateur
Choisissez un avatar IA qui représente votre organisation, ou utilisez le jumeau numérique de votre dirigeant pour une présence de leadership authentique. Adaptez la voix, le ton et le style visuel à votre marque et au type de communication.
Générer et distribuer
Cliquez sur Générer. En quelques minutes, vous obtenez une vidéo interne professionnelle. Traduisez-la dans toutes les langues parlées par vos équipes en un seul clic. Diffusez-la via votre intranet, Slack, e-mail ou votre plateforme vidéo interne.
Conçu pour tous vos besoins de communication interne
Communications de direction
Maintenez la direction visible sans surcharger leurs agendas. Mises à jour du PDG, annonces du conseil, orientations stratégiques —une vidéo exécutivequi préserve une présence authentique dans chaque communication.
Cas d’usage : diffuser les mises à jour trimestrielles du PDG à l’ensemble des collaborateurs dans le monde, en 12 langues, sans planifier la moindre session d’enregistrement.
Communiqués de l’entreprise
Dernières nouvelles, changements organisationnels, mises à jour des politiques : communiquez immédiatement lorsque le timing est crucial. Plus besoin d’attendre la disponibilité de la production ou les emplois du temps des dirigeants.
Cas d’usage : annoncer une acquisition ou une grande nouvelle d’entreprise dans les heures qui suivent son approbation, en touchant simultanément l’ensemble des employés.
Gestion du changement
Les grandes initiatives nécessitent une communication claire et cohérente à tous les niveaux et dans tous les lieux. La vidéo explique le « pourquoi » mieux que les notes de service, et la localisation garantit que personne n’est laissé de côté.
Cas d’usage : accompagner la transformation numérique grâce à la vidéo, en expliquant les nouveaux systèmes, processus et attentes dans la langue de chaque employé.
Réunions publiques et réunions plénières
Tout le monde ne peut pas assister en direct. Créez des versions à la demande des réunions clés que les employés pourront regarder au moment qui leur convient — dans leur fuseau horaire, dans leur langue.
Cas d’usage : transformer les réunions trimestrielles « all-hands » en séries de vidéos à la demande, accessibles à chaque équipe, site et groupe linguistique.
Approche validée : Workday produit des contenus internes en 10 à 15 langues par vidéo, faisant passer la localisation de plusieurs semaines à quelques minutes.
Culture et valeurs
Renforcez la culture de votre organisation avec des vidéos qui paraissent personnelles plutôt que corporate. Messages de bienvenue, mises en avant des valeurs, annonces de reconnaissance : des contenus qui créent du lien entre des équipes réparties sur différents sites.
Cas d’usage : Créez chaque mois des mises en avant de la culture d’entreprise mettant en lumière différents dirigeants et membres de l’équipe, sans avoir à coordonner de plannings de tournage.
Communication de crise
Lorsque des situations d’urgence exigent une communication immédiate et claire, vous ne pouvez pas attendre la production. Générez des vidéos de réponse à la crise en quelques minutes, traduisez-les instantanément et diffusez-les sur tous les canaux.
Cas d’usage : diffuser des mises à jour critiques de sécurité ou d’exploitation à l’ensemble de la main-d’œuvre en quelques heures après l’apparition de la situation.
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses
Que sont les vidéos de communication interne ?
Les vidéos de communication interne sont des contenus vidéo créés pour les collaborateurs plutôt que pour le marketing externe. Elles incluent des messages de la direction, des annonces d’entreprise, des communications liées à la conduite du changement, des réunions plénières (town halls), des contenus sur la culture d’entreprise et des communications de crise. HeyGen permet aux équipes de communication interne de produire, à grande échelle, des vidéos professionnelles grâce à des avatars IA et à la synthèse vocale, sans les contraintes de production de la vidéo traditionnelle.
Comment puis-je créer des communications de direction sans filmer le dirigeant ?
Clonez votre dirigeant une seule fois à partir d’un court enregistrement vidéo. Son jumeau numérique peut ensuite assurer un nombre illimité de communications — points trimestriels, annonces, messages aux équipes — sans nécessiter de temps d’enregistrement supplémentaire. Quand le script change, vous le mettez à jour et régénérez la vidéo. Le dirigeant ne s’enregistre qu’une fois ; sa présence authentique se déploie à grande échelle dans chaque communication.
Puis-je traduire des vidéos internes pour notre personnel mondial ?
Oui — c’est l’un des principaux atouts de HeyGen pour la communication interne. Créez votre message dans une langue, puis utilisez la traduction vidéo par IA pour générer des versions dans n’importe laquelle des plus de 175 langues prises en charge. La traduction inclut le clonage de voix (pour que les dirigeants aient un rendu naturel dans chaque langue) et la synchronisation labiale (pour que les mouvements de bouche correspondent). Workday produit du contenu en 10 à 15 langues par vidéo grâce à cette approche.
À quelle vitesse puis-je créer des vidéos de communication interne ?
La plupart des vidéos internes sont générées en quelques minutes. Workday a indiqué être passé de plusieurs semaines à quelques minutes pour la localisation. Le délai exact dépend de la durée et de la complexité de la vidéo, mais le passage de calendriers de production traditionnels (de plusieurs jours à plusieurs semaines) à une livraison dans la journée est désormais la norme. Les communications urgentes peuvent être créées et diffusées en quelques heures.
Puis-je convertir nos présentations de réunion municipale en vidéo ?
Oui. Importez vos présentations PowerPoint, Google Slides ou PDF et HeyGen les transforme en vidéos avec narration par avatar. Votre structure et votre contenu existants sont préservés tout en ajoutant une touche vidéo professionnelle. C’est particulièrement utile pour créer des versions à la demande d’événements en direct, auxquelles les employés situés dans différents fuseaux horaires peuvent accéder.
Comment puis-je maintenir une cohérence de message dans l’ensemble de mes communications ?
Le Brand Kit de HeyGen centralise votre identité visuelle — couleurs, polices, logos et avatars approuvés. Le Brand Glossary contrôle la prononciation des noms d’entreprise, des dirigeants, des produits et de la terminologie propre à votre organisation. Que vous créiez des messages du PDG ou des annonces d’équipe, chaque vidéo respecte ainsi des standards de marque cohérents.
HeyGen est-il suffisamment sécurisé pour des communications internes sensibles ?
HeyGen est certifié SOC 2 Type II et conforme au RGPD. Votre contenu est chiffré en transit et au repos. Pour les équipes de communication interne des grandes entreprises qui gèrent des informations organisationnelles sensibles, HeyGen propose des espaces de travail dédiés avec intégration SSO et gestion centralisée des accès. Nous n’entraînons pas nos modèles d’IA sur votre contenu.
Puis-je diffuser des vidéos via nos canaux internes existants ?
Oui. HeyGen exporte des fichiers vidéo MP4 standard qui fonctionnent avec tous les canaux de diffusion : votre intranet, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, e-mail, plateformes vidéo internes ou affichage dynamique. Vous pouvez également intégrer les vidéos directement ou les partager via un lien. Ce format fonctionne partout où vos collaborateurs consomment déjà du contenu.
Comment gérer les différents fuseaux horaires et les horaires de travail ?
Plusieurs personnes de notre équipe de communication peuvent-elles utiliser HeyGen ?
Oui. HeyGen pour les entreprises comprend des espaces de travail d’équipe où les responsables de la communication, les créateurs de contenu et les responsables régionaux peuvent collaborer. Des bibliothèques de ressources partagées permettent à tous d’accéder aux avatars d’exécutifs approuvés, aux éléments de marque et aux modèles. Les contrôles d’administration vous permettent de gérer les autorisations et de garantir la cohérence des messages.
Quels types de communications internes puis-je créer ?
HeyGen prend en charge pratiquement tous les formats de communication interne : mises à jour de la direction, annonces d’entreprise, vidéos de gestion du changement, résumés de réunions plénières, contenus d’onboarding, explications de politiques, contenus sur la culture et les valeurs, annonces de reconnaissance, communications de crise, et bien plus encore. Si vous pouvez rédiger le message, HeyGen peut produire la vidéo — dans n’importe quelle langue.
Comment cela se compare-t-il à une production vidéo interne traditionnelle ?
La production vidéo interne traditionnelle nécessite la planification avec les dirigeants, la réservation de studios, le tournage et le montage — généralement au moins 2 à 4 semaines pour une seule vidéo. Multipliez cela par chaque langue que vous devez couvrir. HeyGen produit une qualité équivalente en quelques minutes, avec une traduction instantanée dans n’importe quelle langue. Les équipes de communication interne constatent une augmentation spectaculaire de leur volume de vidéos sans ajouter de ressources de production ni d’effectifs.
Commencez dès aujourd’hui à créer des vidéos de communication interne
Ne perdez plus des semaines à diffuser des messages qui comptent maintenant. Produisez en quelques minutes des vidéos internes professionnelles, touchez instantanément vos équipes dans leur propre langue et maintenez la visibilité de vos dirigeants sans surcharger leurs agendas. Rejoignez les équipes communication interne de Workday, Miro et de grandes entreprises internationales qui ont transformé leur façon de communiquer.
- Annulez à tout moment