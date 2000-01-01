Votre PDG ne peut pas enregistrer chaque mise à jour. Clonez vos dirigeants une fois, puis déployez leur présence dans un nombre illimité de communications. Voix cohérente, rendu authentique, aucun conflit de planning. La direction reste visible même lorsqu’elle n’est pas disponible.

• Créez des avatars de dirigeants à partir de courtes vidéos

• Conserver une voix et une présence authentiques

• Mettre à jour les scripts sans réenregistrer