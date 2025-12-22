Crea en minutos, no en meses, el video que tu startup necesita
Convierte tus actualizaciones en videos que la gente sí quiera ver. Con tu gemelo digital, puedes crear rápidamente anuncios del fundador con calidad empresarial, explicaciones de producto, publicaciones para redes sociales y capacitaciones. Sin estudio. Sin volver a grabar.
Escálate sin bajar el ritmo
HeyGen les da poder a las personas fundadoras de startups para hacer más con menos, creando contenido de video en grandes volúmenes, de alta calidad y escalable, sin agotar su limitado presupuesto ni su tiempo. Mejor enfoca tus recursos en el desarrollo de producto y el crecimiento.
La ventaja de ser audaz
La producción de video tradicional es costosa y lleva mucho tiempo. HeyGen elimina estas barreras.
Está presente en todas partes
Escala tu rostro y tu voz con un gemelo digital y clonación de voz. Preséntate con clientes, inversionistas y tu equipo en todos los canales desde el primer día.
Muévete a la velocidad de una startup
Crea en minutos videos de anuncios del fundador, explicaciones, clips para redes sociales y capacitaciones usando un guion o un prompt. No necesitas estudio ni equipo de producción.
Siempre alineado con tu marca
Bloquea fuentes, colores, logos y cintillos con Brand Kit para que cada video se vea consistente desde el primer día.
Tu estrategia de video liderada por founders, impulsada por HeyGen
Cada actualización merece un video. Ahora toma minutos, no meses.
Anuncios del fundador
Lanza nuevas funciones, comparte hitos o motiva al equipo con un mensaje en video del CEO. Graba una vez con tu gemelo digital y envía videos de comunicación en cuestión de minutos.
Videos explicativos de producto
Convierte funciones complejas en demos simples y fáciles de ver. Cambia las capturas de pantalla o edita el guion y vuelve a generar cuando quieras, para que tus videos de demostración de producto siempre coincidan con la versión más reciente.
Videos para redes sociales
Publica clips cortos que aumenten tu alcance y generen confianza. Programa un mes de publicaciones con subtítulos automáticos y tamaños con un solo clic para Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts y TikTok.
El producto de más rápido crecimiento en G2 por una razón
Menos producción, más comunicación y un crecimiento más rápido. Estos son resultados reales de nuestros clientes
Funciones clave que les encantan a los fundadores
Gemelo digital
Crea una versión realista de ti que aparezca en tus videos con movimiento y expresiones naturales. Perfecta para anuncios, intros y videos explicativos de startups.
Clonación de voz
Haz coincidir tu voz real con alta fidelidad. Edita una frase o actualiza un párrafo sin volver a grabar para mantener un tono y una energía consistentes en todos tus videos.
Actualizaciones fáciles
Edita el guion, cambia una pantalla y da clic en generar. Sin nuevas grabaciones, sin esperas. Documentos, recorridos y capacitaciones se mantienen al día para que siempre tengas los mejores videos de demostración de producto.
Plantillas y proporciones
Empieza con diseños comprobados para videos de notas de lanzamiento, actualizaciones para inversionistas, explicaciones de funciones y clips para redes sociales. Exporta en formato vertical, cuadrado o horizontal con un solo clic.
Subtítulos y captions automáticos
Mejora la comprensión y la accesibilidad en todos tus canales, reuniones y regiones.
Kit de marca
Sube tu logo, colores, tipografías, cintillos y pantallas de entrada/salida. Asegura la consistencia en toda tu biblioteca de videos.
De la idea al video al instante
Convierte la voz de tu fundador en videos atractivos y alineados con tu marca, sin estudio ni regrabaciones.
Graba una vez
Crea tu gemelo digital y clona tu voz con un flujo guiado muy sencillo. Captura tu presencia una sola vez y después está en todas partes cuando más importa.
Escribe el guion (o el prompt)
Escribe un prompt, pega tu borrador o usa el asistente de guion para pulir el mensaje. Hazlo claro, humano y listo para sorprender a quienes vean el video.
Marca y genera
Aplica tu Brand Kit, agrega pantallas o recursos, elige la relación de aspecto y haz clic en generar. Resultados con calidad de estudio en minutos.
Publica y actualiza
Descarga, incrusta o publica en tus canales en calidad 4K. Edita una línea después, regenera y mantén cada video actualizado conforme se lanza tu producto.
Recursos
20 eventos de startups que no te puedes perder
Explora 20 eventos imperdibles de startups en San Francisco en 2025 y descubre cómo las personas fundadoras pueden usar los videos con IA de HeyGen para hacer pitch, hacer networking y escalar sus seguimientos.
Programas y apoyos de financiamiento para startups
La guía de financiamiento para startups de San Francisco 2025 incluye becas activas, aceleradoras y programas de capital de riesgo con montos, fechas límite y requisitos de elegibilidad en distintos sectores.
35 fondos de VC, aceleradoras e incubadoras
Esta guía 2025 presenta 35 de las principales firmas de capital de riesgo, aceleradoras e incubadoras en San Francisco para ayudar a las personas fundadoras a encontrar a los inversionistas y programas adecuados para escalar.
Crear mi video de fundador
Preguntas frecuentes
¿Qué es HeyGen para Founders?
HeyGen for Founders ayuda a líderes de startups a crear en minutos videos de fundador, producto y equipo con calidad de estudio usando generación de video con IA.
¿Cómo pueden los fundadores usar HeyGen para crear los mejores videos demo de producto y videos explicativos de producto?
Las personas fundadoras pueden convertir resúmenes de funciones, videos de actualización para inversionistas o guías de usuario en demos y videos explicativos atractivos usando un guion o un simple prompt.
¿Qué tipos de videos para startups funcionan mejor con HeyGen?
HeyGen es ideal para videos de fundadores, videos explicativos de producto, videos de actualización para inversionistas y videos de lanzamiento de producto que mantienen a las startups visibles y con una comunicación constante.
¿HeyGen es adecuado para startups en etapa temprana con presupuestos pequeños?
Sí. HeyGen reemplaza a los costosos equipos de producción con herramientas escalables de video con IA, ayudando a las startups a comunicarse de forma efectiva mientras ahorran tiempo y dinero.
¿Cómo protege HeyGen la imagen y los datos de los fundadores?
HeyGen cumple con los estándares SOC 2 Tipo II, GDPR y CCPA para garantizar que cada gemelo digital y video se mantenga privado, seguro y en cumplimiento.
¿Cómo pueden las startups usar HeyGen para crear videos de actualización para inversionistas?
Las startups pueden convertir reportes tradicionales para inversionistas en actualizaciones de video atractivas en cuestión de minutos. Con HeyGen, las personas fundadoras pueden grabar una sola vez y generar automáticamente videos pulidos, listos para inversionistas, que comuniquen con claridad los hitos, métricas y objetivos.
¿Qué hace que HeyGen sea diferente de otros creadores de videos para startups?
HeyGen usa IA para crear gemelos digitales realistas y plantillas de marca, para que las personas fundadoras puedan producir videos explicativos de su startup, demostraciones de producto y mensajes en video del CEO que coincidan con la identidad de su marca sin depender de un equipo de producción.
¿HeyGen puede ayudar con videos de lanzamiento de producto y demos?
Sí. Los fundadores pueden usar HeyGen para crear al instante videos de lanzamiento de producto o ejemplos de videos demo de producto subiendo recursos, agregando un guion y generando videos con IA que se mantienen perfectamente alineados con tu marca en todos los canales.