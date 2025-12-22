HeyGen para founders

Crea en minutos, no en meses, el video que tu startup necesita

Convierte tus actualizaciones en videos que la gente sí quiera ver. Con tu gemelo digital, puedes crear rápidamente anuncios del fundador con calidad empresarial, explicaciones de producto, publicaciones para redes sociales y capacitaciones. Sin estudio. Sin volver a grabar.

G24.8Más de 1,000 reseñas
The world's leading companies trust HeyGen
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Escálate sin bajar el ritmo

HeyGen les da poder a las personas fundadoras de startups para hacer más con menos, creando contenido de video en grandes volúmenes, de alta calidad y escalable, sin agotar su limitado presupuesto ni su tiempo. Mejor enfoca tus recursos en el desarrollo de producto y el crecimiento.

La ventaja de ser audaz

La producción de video tradicional es costosa y lleva mucho tiempo. HeyGen elimina estas barreras.

Está presente en todas partes

Escala tu rostro y tu voz con un gemelo digital y clonación de voz. Preséntate con clientes, inversionistas y tu equipo en todos los canales desde el primer día.

Escálate sin bajar el ritmo

Muévete a la velocidad de una startup

Crea en minutos videos de anuncios del fundador, explicaciones, clips para redes sociales y capacitaciones usando un guion o un prompt. No necesitas estudio ni equipo de producción.

Siempre alineado con tu marca

Bloquea fuentes, colores, logos y cintillos con Brand Kit para que cada video se vea consistente desde el primer día.

Casos de uso

Tu estrategia de video liderada por founders, impulsada por HeyGen

Cada actualización merece un video. Ahora toma minutos, no meses.

Anuncios del fundador

Anuncios del fundador

Lanza nuevas funciones, comparte hitos o motiva al equipo con un mensaje en video del CEO. Graba una vez con tu gemelo digital y envía videos de comunicación en cuestión de minutos.

Videos explicativos de producto

Videos explicativos de producto

Convierte funciones complejas en demos simples y fáciles de ver. Cambia las capturas de pantalla o edita el guion y vuelve a generar cuando quieras, para que tus videos de demostración de producto siempre coincidan con la versión más reciente.

Videos para redes sociales

Videos para redes sociales

Publica clips cortos que aumenten tu alcance y generen confianza. Programa un mes de publicaciones con subtítulos automáticos y tamaños con un solo clic para Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts y TikTok.

Capacitación

Capacitación

Integra a tus clientes y nuevas contrataciones con instrucciones claras y consistentes. Combina tu gemelo digital con una captura de pantalla para que las actualizaciones sean rápidas y siempre alineadas con tu marca.

El producto de más rápido crecimiento en G2 por una razón

Menos producción, más comunicación y un crecimiento más rápido. Estos son resultados reales de nuestros clientes

10Xaumento en la velocidad de producción de video
5Xincremento en la creación de videos
40% aumento en el tiempo de reproducción de video
13% de CTRen comparación con antes de usar HeyGen 
5Xretorno de la inversión publicitaria
G24.8Más de 1,000 reseñas
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Capacidades

Funciones clave que les encantan a los fundadores

Gemelo digital

Gemelo digital

Crea una versión realista de ti que aparezca en tus videos con movimiento y expresiones naturales. Perfecta para anuncios, intros y videos explicativos de startups.

Clonación de voz

Clonación de voz

Haz coincidir tu voz real con alta fidelidad. Edita una frase o actualiza un párrafo sin volver a grabar para mantener un tono y una energía consistentes en todos tus videos.

Actualizaciones fáciles

Actualizaciones fáciles

Edita el guion, cambia una pantalla y da clic en generar. Sin nuevas grabaciones, sin esperas. Documentos, recorridos y capacitaciones se mantienen al día para que siempre tengas los mejores videos de demostración de producto.

Plantillas y proporciones

Plantillas y proporciones

Empieza con diseños comprobados para videos de notas de lanzamiento, actualizaciones para inversionistas, explicaciones de funciones y clips para redes sociales. Exporta en formato vertical, cuadrado o horizontal con un solo clic.

Subtítulos y captions automáticos

Subtítulos y captions automáticos

Mejora la comprensión y la accesibilidad en todos tus canales, reuniones y regiones.

Kit de marca

Kit de marca

Sube tu logo, colores, tipografías, cintillos y pantallas de entrada/salida. Asegura la consistencia en toda tu biblioteca de videos.

Cómo funciona

De la idea al video al instante

Convierte la voz de tu fundador en videos atractivos y alineados con tu marca, sin estudio ni regrabaciones.

Crear mi gemelo digital
Paso 1

Graba una vez

Crea tu gemelo digital y clona tu voz con un flujo guiado muy sencillo. Captura tu presencia una sola vez y después está en todas partes cuando más importa.

Graba una vez
Paso 2

Escribe el guion (o el prompt)

Escribe un prompt, pega tu borrador o usa el asistente de guion para pulir el mensaje. Hazlo claro, humano y listo para sorprender a quienes vean el video.

Escribe el guion (o el prompt)
Paso 3

Marca y genera

Aplica tu Brand Kit, agrega pantallas o recursos, elige la relación de aspecto y haz clic en generar. Resultados con calidad de estudio en minutos.

Marca y genera
Paso 4

Publica y actualiza

Descarga, incrusta o publica en tus canales en calidad 4K. Edita una línea después, regenera y mantén cada video actualizado conforme se lanza tu producto.

Publica y actualiza
GDPRGDPR
SOC 2 TYPE IISOC 2 TYPE II
CCPACCPA
AI ACTAI ACT
DPFDPF

Certified to meet global security and compliance standards

Blogs

Recursos

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Preguntas frecuentes

¿Qué es HeyGen para Founders?

HeyGen for Founders ayuda a líderes de startups a crear en minutos videos de fundador, producto y equipo con calidad de estudio usando generación de video con IA.

¿Cómo pueden los fundadores usar HeyGen para crear los mejores videos demo de producto y videos explicativos de producto?

Las personas fundadoras pueden convertir resúmenes de funciones, videos de actualización para inversionistas o guías de usuario en demos y videos explicativos atractivos usando un guion o un simple prompt.

¿Qué tipos de videos para startups funcionan mejor con HeyGen?

HeyGen es ideal para videos de fundadores, videos explicativos de producto, videos de actualización para inversionistas y videos de lanzamiento de producto que mantienen a las startups visibles y con una comunicación constante.

¿HeyGen es adecuado para startups en etapa temprana con presupuestos pequeños?

Sí. HeyGen reemplaza a los costosos equipos de producción con herramientas escalables de video con IA, ayudando a las startups a comunicarse de forma efectiva mientras ahorran tiempo y dinero.

¿Cómo protege HeyGen la imagen y los datos de los fundadores?

HeyGen cumple con los estándares SOC 2 Tipo II, GDPR y CCPA para garantizar que cada gemelo digital y video se mantenga privado, seguro y en cumplimiento.

¿Cómo pueden las startups usar HeyGen para crear videos de actualización para inversionistas?

Las startups pueden convertir reportes tradicionales para inversionistas en actualizaciones de video atractivas en cuestión de minutos. Con HeyGen, las personas fundadoras pueden grabar una sola vez y generar automáticamente videos pulidos, listos para inversionistas, que comuniquen con claridad los hitos, métricas y objetivos.

¿Qué hace que HeyGen sea diferente de otros creadores de videos para startups?

HeyGen usa IA para crear gemelos digitales realistas y plantillas de marca, para que las personas fundadoras puedan producir videos explicativos de su startup, demostraciones de producto y mensajes en video del CEO que coincidan con la identidad de su marca sin depender de un equipo de producción.

¿HeyGen puede ayudar con videos de lanzamiento de producto y demos?

Sí. Los fundadores pueden usar HeyGen para crear al instante videos de lanzamiento de producto o ejemplos de videos demo de producto subiendo recursos, agregando un guion y generando videos con IA que se mantienen perfectamente alineados con tu marca en todos los canales.