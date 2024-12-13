Haz que cada saludo e introducción sean personalizados con vídeo de IA

Los videos personalizados por IA añaden un toque único a tus mensajes. Ya sea que estés celebrando ocasiones especiales, presentándote ante una audiencia o agradeciendo a clientes, HeyGen permite a individuos y empresas crear con facilidad videos de saludo personalizados y profesionales con IA. No se requiere una producción de video compleja.