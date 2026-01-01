Un creador de vídeos de demostración de software, o creador de vídeos de demostración de producto, convierte un guion o una grabación en una demo terminada con narración y subtítulos. Este creador de demos con IA utiliza el motor de texto a vídeo de la plataforma para la voz, el ritmo y la edición, de modo que crear una demo lleva solo unos minutos.