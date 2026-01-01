Convierte un guion o una grabación de pantalla en un vídeo de demostración de software pulido en cuestión de minutos. Sin cámaras, sin software de edición, sin repeticiones. Añade narración, subtítulos y más de 175 idiomas, y compártelo en cualquier lugar.
Funciones del creador de vídeos de demostración de software
Limpieza de voz para una demostración profesional
Graba tu demo una sola vez. Speech Cleanup elimina automáticamente las muletillas, las pausas, los falsos comienzos y las repeticiones, mientras la IA cubre los huecos visuales con transiciones invisibles. Tu demo profesional queda perfecta, y ahorras tiempo en el editor de vídeo con IA sin necesidad de tener conocimientos de edición.
Graba tu pantalla de forma rápida y sencilla
Muestra tu producto en acción con la pantalla, la cámara web y el micrófono sincronizados. La plataforma facilita grabar flujos de trabajo reales que destacan tu producto y muestran cómo funciona, y luego insertar el clip en la escena de tu vídeo de demostración del producto en cuestión de minutos.
Locuciones y avatares con IA
Pega tu guion y obtén locuciones naturales con IA en segundos. Elige entre cientos de voces o clona la tuya propia, o añade un avatar realista para presentar. El flujo de trabajo de guion a vídeo mantiene cada escena y tu llamada a la acción clara y alineada con el mensaje.
Subtítulos automáticos y plantillas de vídeo
Add engaging visuals, stock media, and captions that generate automatically as your video renders. Start from demo video templates, then export polished video content built for social media platforms. The subtitle generator makes features and benefits easy to follow.
Localiza demostraciones en más de 175 idiomas
Llega a usuarios de todo el mundo traduciendo cualquier demostración de software a más de 175 idiomas, con sincronización labial precisa y tu voz original preservada. Lanza un único recorrido y luego localiza tus vídeos de producto para cada mercado. El doblaje con IA integrado sustituye la producción de vídeo tradicional y lenta por solo una tarde de trabajo.
Software demo video ideas and use cases
Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.
Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.
Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.
Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.
Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.
Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.
How a software demo video maker works
Create a software demo video in four steps that take you from raw idea or recording to a polished, share-ready walkthrough.
Elige una plantilla, pega un guion o muestra tu producto en directo con el grabador de pantalla integrado.
Escribe o pega el texto de tu guía paso a paso. El sistema se encarga de estructurar las escenas, el ritmo y el énfasis.
Añade narración, subtítulos y elementos de marca. La función Speech Cleanup elimina las muletillas y las pausas incómodas.
Render in HD or 4K, resize for any platform, then download or share your finished demo anywhere.
Un creador de vídeos de demostración de software, o creador de vídeos de demostración de producto, convierte un guion o una grabación en una demo terminada con narración y subtítulos. Este creador de demos con IA utiliza el motor de texto a vídeo de la plataforma para la voz, el ritmo y la edición, de modo que crear una demo lleva solo unos minutos.
Sí. Graba tu pantalla para capturar la interfaz real y luego añade narración y zoom para mostrar cómo funciona tu producto. Usa un presentador con croma o un vídeo sin rostro, para que los espectadores vean tanto el producto como la guía.
Después de grabar, la función Speech Cleanup de HeyGen elimina automáticamente las muletillas, las pausas, los falsos comienzos y las repeticiones. En lugar de cortes bruscos, la IA une tus mejores tomas con transiciones invisibles, para que tus vídeos de demostración se conviertan en demos impresionantes que parecen grabadas a la perfección cada vez.
Los editores de línea de tiempo como Clipchamp dependen de pistas de arrastrar y soltar y de cortes manuales. Esta herramienta de IA es ideal para crear vídeos de demostración de productos: con un generador de guiones de vídeo puedes crear un vídeo demo y hacer una demostración de producto rápidamente, y luego añadir tu kit de marca incorporando tu marca con un solo clic.
Los vídeos de demostración son una herramienta de ventas muy eficaz. Un gran vídeo de demostración de producto destaca las funciones clave, mantiene una llamada a la acción contundente y aumenta la conversión. El motor de sincronización labial con IA hace que los presentadores se vean naturales.
Sí. Ve más allá de crear un vídeo de demostración principal y produce recursos valiosos para cada página web, publica tu contenido e incrusta una demo de producto interactiva o una URL de vídeo en cualquier página. Analiza las métricas para ver qué convierte, conecta tu herramienta de gestión de relaciones con clientes y asegúrate de que tus vídeos de demostración hagan que tu producto tenga impacto. Empieza con una prueba gratuita.
Explora más herramientas impulsadas por inteligencia artificial
Dale vida a cualquier foto con voz y movimientos hiperrealistas usando Avatar IV.
Transforma tus recorridos de producto en vídeos de demostración profesionales con IA.