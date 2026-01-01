Generador de discursos de ventas con IA: crea propuestas más inteligentes

El generador de propuestas de venta convierte cualquier guion en un vídeo de presentación pulido en cuestión de minutos. Sin cámara, sin edición. Escribe tu propuesta, elige un presentador y envía un vídeo terminado a cualquier posible cliente.

AI sales pitch generator creating a polished video pitch for a prospect.
141.999.561Videos generados
116.756.600Avatares generados
19.584.524Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Funciones clave

Funciones del generador de presentaciones de ventas con IA

Generador de discursos de ventas con IA

Parte de una entrada sencilla y deja que la herramienta de IA genere un argumento de venta en segundos. Especifica tu producto y tu público objetivo, y el motor de guion a vídeo redactará un mensaje claro y convincente que podrás perfeccionar hasta convertirlo en un vídeo terminado en cuestión de minutos.

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AI-powered sales pitch generator turning a simple input into a sales script.

Crea vídeos de ventas impactantes

Graba tu presentación y deja que Speech Cleanup elimine muletillas, pausas, falsos comienzos y repeticiones. En lugar de cortes bruscos, el editor de vídeo con IA une tus mejores momentos en una toma fluida que eleva tu forma de presentar, para que puedas crear cada pitch sin esfuerzo y sin tener que volver a grabar.

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Speech Cleanup polishing a recorded sales pitch into a smooth video take.

Personaliza cada propuesta de ventas a gran escala

Envía a cada posible cliente un vídeo adaptado a su perfil en lugar de un mensaje genérico. Con el intercambio de rostro por IA puedes crear propuestas personalizadas para distintos segmentos de clientes a partir de un único guion, de modo que la personalización escale y mantengas los argumentos de venta ajustados a cada comprador.

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Customizing sales pitches at scale across customer segments with AI face swap.

Plantillas de marca para equipos de ventas

Ofrece a tu equipo de ventas una biblioteca de plantillas alineadas con tu marca y presentadores realistas, sin necesidad de cámara. Elige un portavoz de IA, adapta la voz y los colores a tu marca y alinea cada propuesta con tu estilo para que marketing y el equipo comercial mantengan una apariencia coherente y profesional en todos los puntos de contacto con el cliente.

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On-brand sales templates and lifelike presenters for a consistent sales team look.

Presentaciones multilingües que conectan

Cierra acuerdos en cualquier mercado enviando propuestas en el idioma de tu comprador. El traductor de vídeo convierte un solo vídeo de ventas en más de 175 idiomas con voz natural y sincronización labial, para que tu mensaje conecte con los problemas locales y tus esfuerzos comerciales escalen sin necesidad de volver a grabar.

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Multilingual sales pitch translated into 175+ languages with natural lip-sync.

Ideas y casos de uso para vídeos de presentación de ventas

Mejora las tasas de respuesta en el contacto en frío

Mejora las tasas de respuesta en el contacto en frío

Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.

Demostraciones de producto que aumentan la productividad

Demostraciones de producto que aumentan la productividad

Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.

Vídeos de seguimiento de ventas personalizados

Vídeos de seguimiento de ventas personalizados

A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.

Perfecciona las presentaciones de ventas para inversores

Perfecciona las presentaciones de ventas para inversores

A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.

Acelera la incorporación de tu equipo de ventas

Acelera la incorporación de tu equipo de ventas

Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.

Presenta propuestas en todos tus canales sociales

Presenta propuestas en todos tus canales sociales

Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.

Cómo funciona

Cómo funciona un generador de presentaciones de ventas con IA

Crea un vídeo de presentación de ventas ganador en cuatro sencillos pasos, desde tu primera idea hasta un pitch pulido listo para enviar.

Paso 1

Esboza tu propuesta

Define tu producto, tu audiencia y tu mensaje. El generador utiliza estos datos para dar forma a tu propuesta.

Paso 2

Genera el guion

Obtén en segundos un guion de ventas redactado con IA y luego ajusta el texto y el tono para que encajen con tu marca.

Paso 3

Elige a tu presentador

Elige un presentador y una voz natural para presentar tu propuesta en cámara, sin necesidad de grabar.

Paso 4

Exportar y enviar

Add your logo and colors, then export a polished pitch video to share with any prospect in minutes.

Outlining a sales pitch by defining product, audience, and message.
Generating an AI-written sales script and editing the tone to match the brand.
Picking an AI presenter and natural voice to deliver the sales pitch.
Exporting a branded sales pitch video to send to any prospect.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es un generador de discursos de ventas con IA y cómo funciona?

Un generador de presentaciones de ventas con IA es una herramienta de inteligencia artificial que convierte un guion o una idea en un vídeo de venta terminado. Escribe tu mensaje, utiliza la IA para redactarlo y perfeccionarlo, elige un presentador y, con el flujo de trabajo de texto a vídeo de HeyGen, obtendrás un vídeo pulido en cuestión de minutos.

¿Cómo puedo crear presentaciones de ventas personalizadas a gran escala?

Parte de un único guion y deja que nuestra IA cambie nombres, ofertas y datos de clientes para generar propuestas personalizadas para cientos de compradores. Crea tu propio presentador con clon de IA, y utiliza la personalización completa para adaptar cada vídeo a las preferencias de cada comprador.

¿Sonará lo suficientemente convincente un discurso de ventas generado con IA como para vender?

Sí. El generador utiliza información basada en IA para analizar tu guion y crear un pitch basado en datos que tú controlas. Elimina la jerga, mejora la legibilidad, sincroniza la locución con la sincronización labial por IA y realiza cualquier ajuste antes de exportar.

¿Por qué elegir un generador de presentaciones de ventas con IA en lugar de grabar los discursos en vídeo?

Grabar implica coordinar agendas, equipo, repeticiones y edición. Con HeyGen solo escribes un guion, obtienes un pitch pulido en minutos y creas vídeos sin mostrar tu rostro y sin necesidad de cámara. Envía mensajes de ventas distintos a cada lista, y los equipos lo utilizan para impulsar las ventas rápidamente.

¿Cómo me ayuda la IA a redactar mejores propuestas de venta que conviertan?

La IA se encarga del trabajo pesado para que puedas crear propuestas atractivas más rápido. Empieza con una plantilla personalizable, adapta el mensaje a tu audiencia y el generador de guiones de vídeo ofrece a los representantes un borrador listo para grabar en cuestión de minutos.

¿Existe algún generador gratuito de presentaciones de ventas con IA con el que pueda empezar?

Sí. Puedes crear presentaciones en vídeo sin necesidad de tarjeta de crédito y ampliar cuando estés listo. Los planes de pago empiezan en torno a 29 $ al mes e incluyen clonación de voz con IA, vídeos más largos, controles de marca y acceso completo a la biblioteca de presentadores y plantillas.

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