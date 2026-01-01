El generador de propuestas de venta convierte cualquier guion en un vídeo de presentación pulido en cuestión de minutos. Sin cámara, sin edición. Escribe tu propuesta, elige un presentador y envía un vídeo terminado a cualquier posible cliente.
Funciones del generador de presentaciones de ventas con IA
Generador de discursos de ventas con IA
Parte de una entrada sencilla y deja que la herramienta de IA genere un argumento de venta en segundos. Especifica tu producto y tu público objetivo, y el motor de guion a vídeo redactará un mensaje claro y convincente que podrás perfeccionar hasta convertirlo en un vídeo terminado en cuestión de minutos.
Crea vídeos de ventas impactantes
Graba tu presentación y deja que Speech Cleanup elimine muletillas, pausas, falsos comienzos y repeticiones. En lugar de cortes bruscos, el editor de vídeo con IA une tus mejores momentos en una toma fluida que eleva tu forma de presentar, para que puedas crear cada pitch sin esfuerzo y sin tener que volver a grabar.
Personaliza cada propuesta de ventas a gran escala
Envía a cada posible cliente un vídeo adaptado a su perfil en lugar de un mensaje genérico. Con el intercambio de rostro por IA puedes crear propuestas personalizadas para distintos segmentos de clientes a partir de un único guion, de modo que la personalización escale y mantengas los argumentos de venta ajustados a cada comprador.
Plantillas de marca para equipos de ventas
Ofrece a tu equipo de ventas una biblioteca de plantillas alineadas con tu marca y presentadores realistas, sin necesidad de cámara. Elige un portavoz de IA, adapta la voz y los colores a tu marca y alinea cada propuesta con tu estilo para que marketing y el equipo comercial mantengan una apariencia coherente y profesional en todos los puntos de contacto con el cliente.
Presentaciones multilingües que conectan
Cierra acuerdos en cualquier mercado enviando propuestas en el idioma de tu comprador. El traductor de vídeo convierte un solo vídeo de ventas en más de 175 idiomas con voz natural y sincronización labial, para que tu mensaje conecte con los problemas locales y tus esfuerzos comerciales escalen sin necesidad de volver a grabar.
Ideas y casos de uso para vídeos de presentación de ventas
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
Cómo funciona un generador de presentaciones de ventas con IA
Crea un vídeo de presentación de ventas ganador en cuatro sencillos pasos, desde tu primera idea hasta un pitch pulido listo para enviar.
Define tu producto, tu audiencia y tu mensaje. El generador utiliza estos datos para dar forma a tu propuesta.
Obtén en segundos un guion de ventas redactado con IA y luego ajusta el texto y el tono para que encajen con tu marca.
Elige un presentador y una voz natural para presentar tu propuesta en cámara, sin necesidad de grabar.
Add your logo and colors, then export a polished pitch video to share with any prospect in minutes.
Un generador de presentaciones de ventas con IA es una herramienta de inteligencia artificial que convierte un guion o una idea en un vídeo de venta terminado. Escribe tu mensaje, utiliza la IA para redactarlo y perfeccionarlo, elige un presentador y, con el flujo de trabajo de texto a vídeo de HeyGen, obtendrás un vídeo pulido en cuestión de minutos.
Parte de un único guion y deja que nuestra IA cambie nombres, ofertas y datos de clientes para generar propuestas personalizadas para cientos de compradores. Crea tu propio presentador con clon de IA, y utiliza la personalización completa para adaptar cada vídeo a las preferencias de cada comprador.
Sí. El generador utiliza información basada en IA para analizar tu guion y crear un pitch basado en datos que tú controlas. Elimina la jerga, mejora la legibilidad, sincroniza la locución con la sincronización labial por IA y realiza cualquier ajuste antes de exportar.
Grabar implica coordinar agendas, equipo, repeticiones y edición. Con HeyGen solo escribes un guion, obtienes un pitch pulido en minutos y creas vídeos sin mostrar tu rostro y sin necesidad de cámara. Envía mensajes de ventas distintos a cada lista, y los equipos lo utilizan para impulsar las ventas rápidamente.
La IA se encarga del trabajo pesado para que puedas crear propuestas atractivas más rápido. Empieza con una plantilla personalizable, adapta el mensaje a tu audiencia y el generador de guiones de vídeo ofrece a los representantes un borrador listo para grabar en cuestión de minutos.
Sí. Puedes crear presentaciones en vídeo sin necesidad de tarjeta de crédito y ampliar cuando estés listo. Los planes de pago empiezan en torno a 29 $ al mes e incluyen clonación de voz con IA, vídeos más largos, controles de marca y acceso completo a la biblioteca de presentadores y plantillas.
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