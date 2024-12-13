¿Quieres aprovechar al máximo tu contenido de video existente?

La herramienta Repurpose Video de HeyGen te permite tomar tus videos y adaptarlos para diferentes plataformas y audiencias, maximizando su valor. Ya sea convirtiendo contenido de larga duración en clips breves o creando variaciones para diferentes canales de redes sociales, la reutilización te ayuda a alcanzar una audiencia más amplia y aumentar el compromiso.

Con HeyGen, reutilizar vídeos es sencillo y efectivo. Nuestra plataforma te ayuda a recortar, reeditar y adaptar tus vídeos para diversos formatos, asegurando que tu mensaje se mantenga fresco y relevante en todas las plataformas.