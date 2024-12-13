Crea vídeos de alta calidad en minutos, no días

Desde presentaciones de ventas y contenido de formación hasta explicaciones en redes sociales y vídeos de YouTube, el generador de vídeos AI gratuito de HeyGen te ayuda a lanzar contenido de vídeo profesional rápidamente. Exporta tu vídeo en 1080p o 4K y compártelo al instante con un enlace, sin necesidad de software de edición.

¿Has probado herramientas como Pictory AI, Runway o Fliki? HeyGen te ofrece control creativo total, desde el guion hasta el avatar y la resolución de exportación, todo en un solo lugar y sin marcas de agua. A diferencia de algunos generadores de videos con IA que limitan las voces personalizadas o cobran por la salida en HD, HeyGen mantiene las cosas simples, rápidas y verdaderamente gratuitas.