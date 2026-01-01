Creador de vídeos de eventos gratis: crea vídeos de eventos impresionantes con IA

Convierte unas pocas líneas de texto en un vídeo de evento profesional en minutos. Promociona, invita o resume cualquier conferencia, seminario web o fiesta con este creador de vídeos para eventos. Sin cámaras, sin edición, sin estrés.

Event video maker turning a few lines of text into a polished event promo video.
141.999.561Videos generados
116.756.600Avatares generados
19.584.524Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Características clave

Funciones de nuestro creador de vídeos de eventos con IA

Limpieza de voz para editar vídeos rápidamente

Graba el mensaje de un evento una sola vez y deja que la IA elimine automáticamente las muletillas, las pausas, los falsos comienzos y las repeticiones. En lugar de cortes bruscos, esta herramienta con IA une tus mejores clips en una sola toma fluida en el editor de vídeo con IA, para que cada ponente suene impecable sin volver a grabar ni una sola línea.

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Speech Cleanup removing filler words and stitching event clips into one seamless take.

Crea un vídeo de evento a partir de un solo prompt

Describe tu evento en una frase y recibe un vídeo completo generado por la IA. Se encarga de todo el proceso de creación: redacta el guion, construye las escenas y añade animaciones, música y subtítulos por ti. Ajusta el ritmo, cambia los planos y aprueba el plan antes de que se renderice el vídeo final de promoción del evento.

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Text-to-video AI interface generating a full event video from a single prompt.

Plantillas de vídeo para eventos y función de arrastrar y soltar

Empieza con plantillas de vídeo prediseñadas para promociones, invitaciones y resúmenes, y luego hazlas tuyas con un sencillo editor de arrastrar y soltar. Pega la URL de tu sitio web y HeyGen aplicará automáticamente tu logotipo, tipografías y colores para mantener la coherencia de marca en cada escena, logrando el mismo acabado alineado con tu marca que quieres en todos tus vídeos de marketing, sin necesidad de un diseñador.

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AI-powered event video templates with a drag-and-drop editor for promos, invites, and recaps.

Locuciones y presentadores de IA naturales

Escribe tu guion y consigue una locución natural en segundos con el generador de voz con IA, o clona tu propia voz para darle un toque personal. Añade un presentador amable en pantalla para ofrecer los detalles de la sesión y destacar a los ponentes, de modo que tus vídeos de eventos de alta calidad se sientan humanos sin necesidad de reservar un estudio ni contratar a un equipo de cámara.

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AI voiceover generation studio with a natural presenter delivering event session details.

Comparte tu evento en más de 175 idiomas

Llega a cada asistente en su propio idioma. Traduce cualquier vídeo de evento a más de 175 idiomas con el traductor de vídeo, con sincronización labial precisa y conservando la voz original de tu ponente. Envía una sola invitación que encaje de forma natural en cualquier plataforma de redes sociales y en todos los mercados, sin tener que rehacer ni crear ediciones por separado para cada región.

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AI video translator localizing an event video into 175+ languages for global communication.

Ideas y casos de uso para vídeos de eventos

Vídeo promocional del evento que impulsa los registros

Vídeo promocional del evento que impulsa los registros

Hiring a crew to film promotional videos takes weeks and a big budget. Write a short script, pick a template, and quickly create a polished promo video that drives registrations across social and email in minutes.

Invitaciones de vídeo atractivas para eventos

Invitaciones de vídeo atractivas para eventos

Generic email invites get ignored. Turn your text into a personalized invitation video featuring event details and speakers, then create engaging custom versions at scale so every guest feels invited and turnout climbs.

Post-event recaps and highlight reels

Post-event recaps and highlight reels

Editing hours of existing videos into a recap is slow. Drop in your key moments and notes, and instantly produce a video highlight reel and dynamic videos that keep the buzz going long after a successful event ends.

Promociones profesionales de eventos y seminarios web

Promociones profesionales de eventos y seminarios web

Promoting a virtual event across channels usually means juggling designers and deadlines. Turn your agenda or slide deck into a promo with PPT To video, then resize your video for every platform to fill seats faster.

Clips cortos para TikTok y redes sociales

Clips cortos para TikTok y redes sociales

Static speaker graphics get scrolled past. Turn each lineup reveal into a short, eye-catching facebook video or short-form video for youtube shorts, reels, and TikTok, building anticipation with a steady drumbeat of video content.

Vídeos de agradecimiento para marketing en vídeo

Vídeos de agradecimiento para marketing en vídeo

Manual follow-ups rarely get sent on time. Turn event photos into personalized thank-you videos with image to video for each segment, then send them directly to social media to nurture leads and turn one event into lasting engagement.

Cómo funciona

Cómo funciona un creador de vídeos para eventos

Crea un vídeo de evento en cuatro sencillos pasos que te llevarán de una idea rápida a una promoción, invitación o resumen pulido y listo para compartir.

Paso 1

Elige tu plantilla

Elige una plantilla de evento y configura el formato, la relación de aspecto y el estilo visual del vídeo.

Paso 2

Añade tu guion

Escribe o pega los detalles de tu evento y el texto se convertirá en escenas claras con una narración natural.

Paso 3

Personaliza el aspecto

Ajusta los elementos visuales, la voz, los subtítulos, la música y la identidad de marca hasta que el vídeo refleje tu mensaje y tono.

Paso 4

Generate and share

Renderiza tu vídeo final en cuestión de minutos y luego descárgalo o compártelo por correo electrónico, en redes sociales y mucho más.

Choosing an event video template and setting format and visual style.
Pasting event details that text-to-video AI converts into narrated scenes.
Customizing visuals, voice, captions, music, and branding for a corporate event video.
Happy creator exporting a finished event video to share across email and social.

Frequently Asked Questions (FAQs)

¿Qué es un creador de vídeos de eventos y cómo funciona?

Un creador de vídeos para eventos es una herramienta online que utiliza texto a vídeo para convertir tu guion en un vídeo de evento terminado, sin necesidad de grabar ni editar. Solo tienes que añadir los detalles de tu evento y la herramienta crea por ti las escenas, la locución y los elementos visuales, para que puedas publicar tus vídeos online en cuestión de minutos.

¿Qué vídeos de eventos puedo crear y editar todo en un mismo lugar?

You can create and edit videos all in one event video maker, so making videos means scripting, animation, and final touches without switching tools. Pick customizable video templates, select one of our event styles, and use a simple drag and drop workflow to build a teaser, an explainer, a product video, or slideshows. The intuitive video editor lets you add music to set the mood for your video, create videos at any length, and keep creating stunning videos with AI tools. This video maker online handles videos with AI from create simple clips to full multi-scene stories, then you download your video as an MP4 or MOV, ready to share.

Can I make a recap video from my actual event footage?

Sí. Sube tu contenido, incluidos clips, fotos y momentos clave, y luego añade un guion para unirlo todo. El editor se encarga del ritmo y puedes añadir subtítulos al vídeo para que cada mensaje grabado se entienda perfectamente. Después, Limpieza de Voz elimina las muletillas y las pausas incómodas y une tus mejores tomas en un solo corte fluido con sincronización labial por IA natural, de modo que tu vídeo parezca grabado a la perfección a la primera.

¿Puedo crear vídeos de eventos en diferentes idiomas?

Yes. Translate any event video into 175+ languages with accurate lip-sync and your speaker's voice preserved. Use AI dubbing to send one invite or recap that lands naturally in every market, ideal for global conferences and webinars with attendees across regions.

Do I need editing skills when creating an event video?

No necesitas experiencia. El flujo de trabajo se basa en texto: escribes tu guion o pegas un enlace con la URL del vídeo y luego personalizas tus vídeos con unos pocos clics. Nunca empiezas desde un lienzo en blanco ni creas un vídeo desde cero, y los planificadores sin experiencia en edición suelen producir promociones profesionales en su primer intento.

¿El creador de vídeos para eventos es gratuito y cuánto cuesta?

Sí, este creador de vídeos gratuito de HeyGen incluye un plan de vídeo online gratis sin necesidad de tarjeta de crédito, para que puedas convertir un briefing en vídeo con PDF a vídeo y explorar vídeos de eventos de inmediato. Los planes de pago, desde 24 $ al mes, desbloquean vídeos más largos, clonación de voz, presentadores premium y el acceso completo a la biblioteca de plantillas.

Explora más herramientas impulsadas por inteligencia artificial

Dale vida a cualquier foto con voz y movimientos hiperrealistas usando Avatar IV.

Generador de vídeo con IATraductor de vídeoIA de texto a vídeoIA de audio a vídeoSincronización labial con IAIntercambio de caras con IAGenerador de voz con IAAnuncios UGC con IAURL del vídeoGuion a vídeoGenerador de reels con IAGenerador de avatares con IAIA de imagen a vídeoClonación de vozTraductor de vídeos de YouTubeAvatar de vídeoCreador de vídeos de YouTube con IAGenerador de vídeos de TikTok con IAGenerador de subtítulos con IAAñadir texto al vídeoGenerador de subtítulos con IAGenerador de guiones de vídeoAvatar de texto a vozAñadir foto al vídeoCompresor de vídeo con IA

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