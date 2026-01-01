Escribe tu guion y consigue una locución natural en segundos con el generador de voz con IA, o clona tu propia voz para darle un toque personal. Añade un presentador amable en pantalla para ofrecer los detalles de la sesión y destacar a los ponentes, de modo que tus vídeos de eventos de alta calidad se sientan humanos sin necesidad de reservar un estudio ni contratar a un equipo de cámara.