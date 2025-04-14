Generador de B-Roll con IA para vídeos cinematográficos

Convierte un simple texto en un b-roll cinematográfico en minutos. El generador de b-roll con IA crea metraje listo para editar sin cámaras, sin costes de stock y sin software de edición, ideal para anuncios, vídeos explicativos y contenido para redes sociales.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
144.055.056Videos generados
118.947.746Avatares generados
19.880.508Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Icono de coche blanco estilizado sobre un fondo azul.Características clave

Funciones del generador de B-Roll con IA

Genera metraje B-Roll a partir de un prompt

Escribe una escena y la IA generará en minutos metraje de recurso listo para editar, sin necesidad de bibliotecas de stock ni equipo de rodaje. Los modelos de texto a vídeo más recientes dentro de HeyGen, incluidos Sora, Veo y Kling, convierten tu prompt en planos de recurso cinematográficos de alta calidad, tomas de producto y fondos en movimiento.

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

Convierte una foto en B-rolls de alta calidad

Sube una imagen fija o haz una foto y el motor de imagen a vídeo añadirá paneos, zooms y movimiento de cámara para crear b‑rolls fluidos. Define la dirección de las tomas de tu vídeo con una breve indicación, de modo que un único recurso de marca se convierta en una escena pulida sin necesidad de grabar.

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

Edición automática de tomas en el editor de vídeo con IA

Speech Cleanup edita automáticamente tus tomas de a‑roll, eliminando muletillas, pausas, falsos comienzos y repeticiones, y luego se encarga de la edición de vídeo uniendo los mejores clips. Transiciones invisibles cubren cada corte dentro del editor de vídeo con IA, de modo que el metraje parece grabado a la perfección a la primera.

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

Combina B‑roll y colores con tu marca

Sustituye el material genérico de archivo por tus propios recursos de marca para reflejar tu estilo y realzar cada escena. Ajusta el ritmo, perfecciona las transiciones y aplica una corrección de color de nivel profesional para que las imágenes dinámicas mantengan siempre el mensaje. Combina las secuencias generadas con un presentador con IA para dar solidez a la historia.

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

Plataforma todo en uno, de guion a vídeo

Ve más allá de los clips y crea un vídeo terminado en una única plataforma todo en uno. Pega un briefing en el flujo de trabajo de guion a vídeo y Video Agent redacta el guion, construye el storyboard, genera b-roll a juego y añade locución dinámica y pistas de subtítulos para obtener un vídeo listo para publicar.

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
Icono de caja de regalo verde.Casos de uso

Casos de uso de un generador de b-roll con IA

Un smartphone que muestra un anuncio de vídeo vertical con IA de un producto sin marca, con el texto «Shop the drop» y una etiqueta de interfaz «Video ad», sobre un fondo lavanda.

Capta la atención de los compradores con anuncios de vídeo con IA

Las producciones con agencias consumen presupuestos y semanas. Los equipos de marketing generan planos de corte y escenas en movimiento que detienen el scroll a partir de un guion para ahorrar tiempo y captar a los compradores, y luego las incorporan en vídeos de marketing listos para cada canal en cuestión de minutos.

Un smartphone que muestra un clip social vertical de formato corto con un gancho de texto que dice «Mira esto», iconos de interacción y planos de recurso (b-roll), sobre un fondo color menta.

Clips sociales que amplían tu alcance

Grabar clips nuevos cada día es lento e inconsistente. Convierte ideas rápidas en b‑rolls y ganchos cinematográficos que aumenten tu alcance, y luego publica TikToks, Reels y Shorts virales con un flujo de trabajo de vídeo en TikTok diseñado para maximizar la interacción.

Una demostración de producto con una tarjeta de presentador y miniaturas de planos detalle de recurso b-roll en primer plano, unidas por marcadores de corte sin interrupciones y una etiqueta de interfaz de usuario con el texto «Demostración de producto», sobre un fondo azul cielo.

Demostraciones de producto con B-roll fluido

Grabar una demo pulida requiere planificación, equipo y edición. Describe la función y genera b-roll y primeros planos relevantes que complementen un vídeo de demostración de producto con cortes fluidos, para que parezca hecho en un estudio y listo para lanzar.

Una escena explicativa con una tarjeta de presentador, un diagrama conceptual de nodos conectados y miniaturas de b-roll de apoyo con una etiqueta de interfaz de usuario «Explainer», sobre un fondo lavanda.

Videos explicativos y narración visual

Las ideas abstractas son difíciles de mostrar solo con personas hablando a cámara. Añade conceptos animados y material de apoyo para que un vídeo explicativo con IA haga que los temas complejos se entiendan al instante, convirtiendo guiones densos en historias claras y fáciles de ver.

Una interfaz de módulo de formación paso a paso con miniaturas de b-roll de estilo de vida para el Paso 1 y el Paso 2 y una etiqueta de interfaz que dice «Training», junto a una tarjeta de instructor, sobre un fondo color menta.

Escala la creación de contenidos de formación

Volver a grabar el material de formación en cada actualización es costoso. Genera escenas de estilo de vida que identifiquen e ilustren cada paso de un vídeo de formación, luego edita el guion y regenera el contenido para mantener la producción en marcha cada vez que cambie el material.

Un editor de canal para creadores de contenido de formato largo con una lista de episodios y una cuadrícula de biblioteca multimedia de clips de recurso b-roll reutilizables, una tarjeta del creador y la mascota verde Orby, sobre un fondo azul cielo.

Canales de formato largo y de creadores

Deja de buscar material nuevo para cada episodio, pódcast o proyecto de reutilización de contenido. Genera b‑rolls ilimitados bajo demanda para impulsar un flujo de trabajo de generador de vídeos de YouTube, manteniendo un aspecto coherente para los creadores a lo largo de cientos de episodios.

Icono de documento blanco desenfocado con un botón de reproducción sobre un fondo azul claro.Cómo funciona

Cómo funciona el generador de b-roll con IA

Crea b-roll cinematográfico en cuatro pasos que te llevan desde un prompt escrito hasta metraje pulido y listo para editar.

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Paso 1: Elige tu estilo

Elige un formato, una relación de aspecto y un estilo visual, y luego define el ambiente y las indicaciones de la escena.

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Paso 2: Escribe tu prompt

Describe la escena que quieres o añade una imagen de referencia, y el sistema planificará la toma.

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Paso 3: Generar el metraje

La IA genera b-roll cinematográfico con movimiento fluido en cuestión de minutos, sin necesidad de bibliotecas de stock ni de rodajes.

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Paso 4: Perfeccionar y exportar

Ajusta el ritmo, las transiciones y el color, y luego exporta en cualquier formato para anuncios, redes sociales o YouTube.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es un generador de b-roll con IA y cómo funciona?

Un generador de b‑roll con IA convierte un texto o una imagen de referencia en metraje listo para editar. Esta herramienta de IA lee tu guion, identifica las escenas que necesitas y genera planos recurso cinematográficos, tomas de producto y fondos en movimiento para un vídeo sin rostro o cualquier otro proyecto.

¿El b-roll con IA ofrece resultados profesionales en pantalla?

Sí. Las secuencias se generan con los modelos más avanzados disponibles en HeyGen, como Sora, Veo, Kling y Seedance, con movimiento fluido, iluminación realista y profundidad. Ajusta el ritmo, las transiciones y la corrección de color dentro del generador de vídeo con IA para que cada escena ofrezca resultados profesionales.

¿Tengo que buscar metraje de recurso en bancos de stock o en Pexels?

No. En lugar de buscar en bancos de imágenes como Pexels, el generador identifica de forma inteligente las escenas que tu guion necesita y crea nuevo metraje de recurso bajo demanda. Además, mantienes una biblioteca multimedia de los clips generados para reutilizarlos en distintos proyectos.

¿Puedo generar b-roll a partir de mis propios vídeos e imágenes?

Sí. Solo tienes que añadir tus propios vídeos e imágenes, y el sistema incorporará movimientos naturales, paneos y desplazamientos de cámara. Es la forma más rápida de convertir tus recursos existentes en material para un vídeo de producto, sin necesidad de volver a grabar ni de contratar suscripciones de bancos de stock.

¿Puedo subir mi propio vídeo y añadir metraje de recurso con el editor impulsado por IA?

Sí. Sube tu vídeo y el editor con IA te permite añadir metraje de recurso (b-roll) allí donde refuerce tu mensaje. Añadir planos de apoyo relevantes ayuda a mejorar tus vídeos y hace que tu contenido se vea profesional, sin tener que pasar horas editando manualmente.

¿Puedo añadir subtítulos y rótulos al b-roll con un solo clic?

Sí. El generador de subtítulos añade subtítulos y rótulos con un solo clic y luego los sincroniza con tu locución. Descarga un archivo de vídeo listo para compartir en cualquier relación de aspecto, con la pista de subtítulos incrustada o mantenida por separado.

¿Puedo usar b-roll de IA de forma comercial en anuncios y trabajos para clientes?

Sí. El material generado con un plan de pago incluye plenos derechos comerciales para anuncios, lanzamientos de productos y trabajos para clientes. Inserta los clips en un flujo de creación de anuncios con IA o en cualquier pieza entregable. Las exportaciones gratuitas incluyen una marca de agua; los planes de pago la eliminan y desbloquean el uso comercial completo.

¿Cuánto metraje b-roll puedo generar y existe algún límite de clips?

Puedes crear por lotes clips de entorno, primeros planos de producto y fondos en movimiento en la Biblioteca de la aplicación antes de tu edición principal. Los planes de pago desbloquean generaciones ilimitadas, para que puedas construir una biblioteca completa de recursos de apoyo para una campaña o un canal sin tarifas por clip.

¿Por qué usar un generador de b-roll en lugar de una biblioteca de material de archivo?

Las bibliotecas de stock ofrecen clips genéricos que también usan otras marcas, y las tarifas de licencia se acumulan. Un generador de b-roll crea material para tu escena y marca exactas, de modo que las imágenes se sientan originales. Combínalo con un generador de guiones de vídeo para planificar y producir todo en un solo lugar.

¿El generador de b-roll se adapta a mi flujo de edición e integraciones?

Sí. La interfaz basada en escenas encaja con un flujo de trabajo de edición de vídeo existente, con integración de API para trabajos por lotes. Los recursos de b-roll generados coinciden con el estilo de tu proyecto, de modo que los planos de recurso se integran directamente en tu línea de tiempo sin interrumpir tu flujo creativo.

¿El generador de b-roll con IA es gratuito y qué incluyen los planes de pago?

Puedes empezar gratis sin tarjeta de crédito y generar material para probar el flujo de trabajo, con una marca de agua en las exportaciones gratuitas. Los planes de pago desde 24 $ al mes eliminan la marca de agua, desbloquean mayor resolución, vídeos más largos y derechos comerciales completos.

¿Puedo añadir una voz en off al material de recurso y descargar el vídeo final?

Sí. Encadena clips generados con un presentador, narración con generador de voz IA, música y subtítulos en el mismo proyecto. Todo se renderiza junto en una sola línea de tiempo y puedes descargar el vídeo final en HD o compartirlo directamente en tus canales.

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