Avatar de Vídeo
Mensajes Musicales con Inteligencia Artificial: Colaboración de Ogilvy y Milka con el Rapero Snelle
Avatar de Vídeo
Cómo Pyne utiliza HeyGen para duplicar las tasas de conversión de pruebas en empresas B2B PLG
Avatar de Video
Adoro a los gatos felices: Cómo este comportamentalista de gatos utiliza avatares de IA para ayudar a dueños de mascotas en todo el mundo
Avatar Interactivo
Maximiza las ventas con Reply AI Chat: Transforma visitantes en clientes potenciales
Avatar Interactivo
El CTO de Intuit presenta un avatar interactivo en los Días Mundiales de Ingeniería
Avatar Interactivo
Ciudad japonesa transmite vídeos de un avatar de IA del alcalde hablando inglés para conectar con extranjeros
Foto Avatar
La cabalgata de medianoche de Sybil Ludington: Película de IA sobre la heroína joven de la Guerra de Independencia de América
Foto Avatar
Tutorial de HeyGen - Añadir productos en vídeo de IA | Gary Douglas, Creativo de vídeo de IA