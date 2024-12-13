Acerca de Plainly

Plainly es una herramienta de automatización de vídeos que permite a los usuarios generar vídeos personalizados a gran escala conectando fuentes de datos dinámicos con plantillas de vídeo pre-diseñadas. Es ideal para marketing, ventas y comunicaciones internas, permitiendo a las empresas entregar contenido de vídeo a medida automáticamente sin necesidad de edición manual.

HeyGen y Plainly

La integración de HeyGen y Plainly combina videos de avatares AI con apariencia realista con una potente automatización de video, permitiendo a los usuarios crear contenido de video dinámico y personalizado a gran escala. Al vincular la narración de aspecto humano de HeyGen con las plantillas basadas en datos de Plainly, los equipos pueden automatizar la producción de video de alto volumen para marketing, ventas y compromiso con el cliente.