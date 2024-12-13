Acerca de Plainly
Plainly es una herramienta de automatización de vídeos que permite a los usuarios generar vídeos personalizados a gran escala conectando fuentes de datos dinámicos con plantillas de vídeo pre-diseñadas. Es ideal para marketing, ventas y comunicaciones internas, permitiendo a las empresas entregar contenido de vídeo a medida automáticamente sin necesidad de edición manual.
HeyGen y Plainly
La integración de HeyGen y Plainly combina videos de avatares AI con apariencia realista con una potente automatización de video, permitiendo a los usuarios crear contenido de video dinámico y personalizado a gran escala. Al vincular la narración de aspecto humano de HeyGen con las plantillas basadas en datos de Plainly, los equipos pueden automatizar la producción de video de alto volumen para marketing, ventas y compromiso con el cliente.
Casos de uso
- Videos de marketing personalizados en masa: Combina los avatares de inteligencia artificial de HeyGen con las plantillas dinámicas de Plainly para generar cientos o miles de anuncios de video personalizados o campañas de correo electrónico, adaptados al nombre, ubicación o preferencias de cada espectador.
- Comunicación automática con clientes: Utiliza los datos de los clientes para generar mensajes de bienvenida automáticos, recordatorios de renovación o actualizaciones de productos, con los avatares realistas de HeyGen y los formatos de video personalizables de Plainly.
- Alcance de ventas escalable: Dotar a los equipos de ventas con herramientas para enviar propuestas de video hiper-personalizadas o seguimientos a gran escala, utilizando HeyGen para una entrega similar a la humana y Plainly para una personalización sin fisuras impulsada por datos.