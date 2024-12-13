Acerca de Pabbly

Pabbly es una plataforma de automatización integral que permite a los usuarios conectar múltiples aplicaciones, automatizar tareas repetitivas y optimizar procesos de negocio sin necesidad de programar. Ofrece herramientas para marketing por correo electrónico, facturación de suscripciones, creación de formularios y automatización de flujos de trabajo, lo que la hace ideal para negocios pequeños y medianos.

HeyGen y Pabbly

La integración de HeyGen y Pabbly permite a los usuarios automatizar la creación y distribución de videos personalizados de IA conectando HeyGen con cientos de otras aplicaciones y disparadores. Esto permite a los equipos optimizar los flujos de trabajo de marketing, ventas y compromiso con el cliente con contenido de video realista activado por datos y eventos en tiempo real.