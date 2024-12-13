Pabbly + HeyGen

Pabbly es una plataforma de automatización e integración que ayuda a las empresas a conectar aplicaciones, automatizar flujos de trabajo y gestionar marketing, facturación y formularios sin necesidad de programar.

Acerca de Pabbly

Pabbly es una plataforma de automatización integral que permite a los usuarios conectar múltiples aplicaciones, automatizar tareas repetitivas y optimizar procesos de negocio sin necesidad de programar. Ofrece herramientas para marketing por correo electrónico, facturación de suscripciones, creación de formularios y automatización de flujos de trabajo, lo que la hace ideal para negocios pequeños y medianos.

HeyGen y Pabbly

La integración de HeyGen y Pabbly permite a los usuarios automatizar la creación y distribución de videos personalizados de IA conectando HeyGen con cientos de otras aplicaciones y disparadores. Esto permite a los equipos optimizar los flujos de trabajo de marketing, ventas y compromiso con el cliente con contenido de video realista activado por datos y eventos en tiempo real.

Casos de uso

  • Vídeos automatizados de seguimiento de clientes potenciales: Activa mensajes de vídeo personalizados con inteligencia artificial de HeyGen cuando se capture un nuevo cliente potencial a través de formularios, CRM o inscripciones por correo electrónico conectados mediante Pabbly, aumentando así el compromiso y la conversión.
  • Incorporación y compromiso del cliente: Envíe automáticamente videos personalizados de bienvenida o incorporación después de una compra o registro, utilizando Pabbly para rastrear el evento y HeyGen para generar contenido de video escalable y con apariencia humana.
  • Campañas de video basadas en eventos: Utiliza Pabbly para monitorear acciones de usuarios como registros en seminarios web, envíos de formularios o actualizaciones de planes, y activa videos de HeyGen dirigidos para informar, educar o realizar ventas adicionales en el momento adecuado.
