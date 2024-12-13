Make + HeyGen

Make es una potente plataforma de automatización visual que te permite conectar aplicaciones, crear flujos de trabajo y automatizar tareas sin necesidad de escribir código.

Acerca de Make

Make es una plataforma de automatización sin código que permite a los usuarios diseñar, construir y automatizar flujos de trabajo de manera visual conectando aplicaciones y servicios con solo unos clics. Con su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y controles lógicos potentes, los equipos pueden simplificar procesos, ahorrar tiempo y escalar operaciones a través de los departamentos.

HeyGen y Make

La integración de HeyGen y Make permite a los usuarios automatizar la creación y entrega de videos personalizados de IA conectando HeyGen con miles de otras aplicaciones y disparadores. Esto permite a los equipos construir flujos de trabajo personalizados que generan y envían mensajes de video realistas a gran escala, mejorando el compromiso en marketing, ventas y soporte.

Casos de uso

  • Alcance de video automatizado para ventas y marketing: Activa la creación de video personalizado con IA en HeyGen basado en eventos de herramientas CRM, envíos de formularios o campañas de correo electrónico, enviando automáticamente mensajes de video atractivos a prospectos y clientes.
  • Incorporación y soporte dinámico de clientes: Conecta los datos de los clientes de herramientas como HubSpot, Zendesk o Intercom para generar automáticamente videos de bienvenida o soporte con HeyGen, agilizando la comunicación y manteniéndola personal.
  • Notificaciones de vídeo basadas en eventos: Utiliza Make para monitorear acciones como compras, inscripciones a seminarios web o solicitudes de empleo y activar respuestas de vídeo personalizadas de HeyGen, proporcionando un punto de contacto similar al humano en el momento perfecto.
