HeyGen para Startups
Vídeo de IA sin fricciones para innovadores en etapas tempranas
HeyGen para Startups es un programa diseñado para ayudar a los fundadores innovadores a acelerar el crecimiento aprovechando el poder de las herramientas de video de IA de nivel empresarial a una fracción del costo. Ya sea que estés lanzando tu primer producto o escalando tus esfuerzos de marketing, este programa te ayudará a empezar con buen pie con la potente API de video de HeyGen y su plataforma SaaS.
Lo que obtienes
Hemos agrupado un valor serio para ayudarte a construir con rapidez y creatividad. Al unirte a HeyGen para Startups, desbloquearás descuentos masivos y recursos para apoyar tu crecimiento desde el primer día. Elige tu oferta introductoria única:
Opción A
1.000 dólares por 20 mil créditos de API (normalmente 10.000 dólares)
Opción B
7.500 dólares por un plan Enterprise de un año (normalmente 30.000 dólares)
Oferta introductoria única para nuevos clientes de startups.
¿Quién es elegible?
Este programa está diseñado para fundadores de startups. Para calificar, debes estar activamente construyendo una empresa respaldada por inversores con tracción creíble. Debes cumplir con los siguientes criterios para ser elegible:
Escenario
Tu startup debe estar antes de la Serie B.
Alumni de Aceleradora
Has graduado de un acelerador de startups de reconocimiento mundial (por ejemplo, Y Combinator, Techstars, 500 Startups, etc.)
Válido solo para nuevos clientes de HeyGen.
Cómo funciona
Empezar es sencillo y rápido. Aquí te explicamos cómo reclamar los beneficios para tu startup en cuatro pasos fáciles:
Solicite en línea rellenando un breve formulario de elegibilidad.
Realizamos una revisión manual ligera para verificar la financiación, la etapa y la afiliación con aceleradoras.
Una vez aprobado, recibirás un correo electrónico con un código de descuento único.
Regístrate (o inicia sesión) en HeyGen y aplica tu código al realizar el pago.
