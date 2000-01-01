Incorporación de nuevos clientes Haz que tus clientes alcancen el valor más rápido con vídeos de incorporación que no dependan de la disponibilidad del CSM. Secuencias de bienvenida, guías de configuración y tutoriales para lograr el primer éxito que se escalan a toda tu base de clientes. Caso de uso: Crea secuencias de incorporación automatizadas que guíen a cada nuevo cliente a través de la configuración inicial y de sus primeras acciones clave.

Formación sobre funciones del producto Cada lanzamiento de una funcionalidad necesita formación para los clientes. Vídeos tutoriales que expliquen las nuevas capacidades, muestren los flujos de trabajo y fomenten la adopción, publicados junto con la funcionalidad, no meses después. Caso de uso: Generar vídeos de anuncio de funcionalidades para cada versión, integrados directamente en las notas de la versión y en los mensajes dentro de la aplicación.

Contenido del Centro de Ayuda El vídeo responde a las preguntas que el texto no consigue explicar. Convierte tus artículos de ayuda más vistos en recorridos visuales que reduzcan la confusión y el volumen de solicitudes al soporte. Caso de uso: convierte los 20 temas principales de tickets de soporte en tutoriales en vídeo, reduciendo el volumen de tickets relacionados con esos problemas.

Soporte global al cliente Tus clientes hablan decenas de idiomas. Tu contenido de soporte también debería hacerlo. Localiza toda tu base de conocimientos para clientes de todo el mundo sin tener que crear contenidos por separado para cada mercado. Caso de uso: traducir toda la biblioteca de incorporación a 10 idiomas, atendiendo a segmentos de clientes internacionales sin aumentar el personal de CS. Enfoque validado: AI Smart Ventures formó a más de 10.000 personas en más de 170 idiomas utilizando contenido de vídeo escalable.

Puntos de contacto personalizados con el cliente Atención personalizada a gran escala. Mensajes de vídeo personalizados para renovaciones, QBRs, recomendaciones de funciones y seguimientos, sin tener que grabar vídeos individuales para cada cliente. Caso de uso: Generar vídeos personalizados de contacto para renovaciones que aborden el uso específico y las métricas de éxito de cada cliente. Resultado verificado: Videoimagem logró triplicar el nivel de interacción con vídeo personalizado, produciendo más de 50.000 vídeos personalizados para clientes empresariales.