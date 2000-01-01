Escala la incorporación de clientes sin ampliar tu equipo
Tutoriales de producto, recorridos por funcionalidades, guías de incorporación… crea contenido de formación para clientes que reduzca las solicitudes de soporte e impulse la adopción, sin grabar ni un solo vídeo ni depender de los equipos de producto.
- No se necesita tarjeta de crédito
- Más de 175 idiomas compatibles
El problema de la formación de clientes
Descubre cómo los equipos de formación de clientes convierten productos complejos en contenido claro y escalable que acelera la adopción y potencia el crecimiento.
El cuello de botella en la formación de clientes
Tu producto evoluciona constantemente. Lanzáis nuevas funciones cada semana. Pero vuestra documentación de ayuda está desactualizada, los vídeos de incorporación hacen referencia a la interfaz del año pasado y los clientes siguen haciendo las mismas preguntas que vuestro contenido debería resolver. La producción de vídeo tradicional no puede seguir el ritmo: cuando por fin os coordináis con el equipo de producto, reserváis una grabación y editáis el material, la interfaz ya ha vuelto a cambiar. Mientras tanto, vuestro equipo de soporte se ahoga en tickets que un mejor contenido de autoservicio evitaría. ¿Y vuestros clientes internacionales? Se quedan con recursos solo en inglés o, directamente, sin nada.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte a tu equipo de customer success en un motor de contenido que avanza a la velocidad del producto. Escribe un guion —o deja que la IA genere uno a partir de tu documentación de ayuda—, elige un avatar de IA y crea vídeos tutoriales profesionales en cuestión de minutos. ¿Ha cambiado la interfaz del producto? Actualiza el guion, regenera y tu contenido se mantiene al día. ¿Tienes una base de clientes global?Tradúcelo a más de 175 idiomasal instante para que cada cliente aprenda en su propio idioma. Crea una biblioteca de autoservicio que escale el soporte, impulse la adopción y reduzca los tickets que mantienen a tu equipo en modo reactivo en lugar de estratégico.
Todo lo que necesitan los equipos de Customer Success para formar a gran escala
Creación rápida de tutoriales
Mantén el ritmo de la hoja de ruta de tu producto. Genera tutoriales de producto y recorridos de funcionalidades en cuestión de minutos, no en las semanas que requiere la producción tradicional. Cuando cambie la interfaz, actualiza tu guion y regenera el vídeo: contenido que se mantiene al día sin volver a grabar.
• Genera tutoriales en minutos
• Actualízate al instante cuando cambien los productos
• Sin dependencias en producción
Vídeos de ayuda y documentación
Convierte los artículos de ayuda con mucho texto en contenido de vídeo atractivo. Vídeos explicativos que muestran a los clientes exactamente cómo realizar las tareas, reduciendo la confusión, los tickets de soporte y el tiempo hasta obtener valor.
• Convertir artículos de ayuda en vídeo
• Los recorridos visuales superan al texto
• Incrusta directamente en la base de conocimientos
Formación de clientes multilingüe
Atiende a cada cliente en su propio idioma. Traducción de vídeo con IA que adapta tu contenido de incorporación a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Tus clientes japoneses disfrutan de la misma calidad de experiencia que tus clientes de habla inglesa.
• La clonación de voz preserva la autenticidad
• La sincronización labial se ajusta a los movimientos faciales
• Una única fuente, una base de clientes global
Alcance personalizado al cliente
Convierte un solo vídeo en miles de versiones personalizadas. Las variables dinámicas te permiten personalizar nombres, datos de la empresa y recomendaciones específicas para comunicaciones personalizadas con los clientes que impulsan la interacción y las renovaciones.
• Campos de personalización dinámica
• Generación por lotes a gran escala
• Segmentación individual de clientes
Experiencia de marca coherente
Consolida tu identidad visual en todo el contenido para tus clientes. Brand Kit garantiza que cada tutorial, cada vídeo de incorporación y cada recurso de ayuda tenga el mismo aspecto y sonido que si viniera de tu empresa, y no de una colección aleatoria de grabaciones de pantalla.
• Recursos de marca centralizados
• Presentador y voz coherentes
• Acabado profesional a gran escala
Biblioteca de contenidos de autoservicio
Crea la biblioteca de recursos que tus clientes realmente utilicen. Contenido en vídeo que responda a las preguntas antes de que se conviertan en tickets, explique las funciones antes de que requieran llamadas y fomente la adopción antes de que los clientes se den de baja.
• Reduce el volumen de tickets de soporte
• Acelerar el tiempo hasta obtener valor
• Escalar la transferencia de conocimiento 1:1
De documento de ayuda a vídeo para el cliente en 3 pasos
Empieza con tus conocimientos
Pega tu artículo de ayuda, sube la documentación del producto o deja que el generador de guiones con IA cree un guion de tutorial a partir de la descripción de tu función. Empieza por lo que tu equipo ya conoce.
Elige a tu presentador
Selecciona un avatar de IA que represente tu marca o crea un portavoz de atención al cliente coherente para todo el contenido dirigido a tus clientes. Adapta la voz y el estilo a tus estándares de comunicación con el cliente.
Generar y desplegar
Haz clic en generar. En cuestión de minutos tendrás un vídeo profesional de formación para clientes. Tradúcelo a cualquier idioma que hablen tus clientes. Insértalo en tu centro de ayuda, base de conocimiento, secuencias de incorporación o comunicaciones con clientes.
Diseñado para todas las necesidades de Customer Success
Incorporación de nuevos clientes
Haz que tus clientes alcancen el valor más rápido con vídeos de incorporación que no dependan de la disponibilidad del CSM. Secuencias de bienvenida, guías de configuración y tutoriales para lograr el primer éxito que se escalan a toda tu base de clientes.
Caso de uso: Crea secuencias de incorporación automatizadas que guíen a cada nuevo cliente a través de la configuración inicial y de sus primeras acciones clave.
Formación sobre funciones del producto
Cada lanzamiento de una funcionalidad necesita formación para los clientes. Vídeos tutoriales que expliquen las nuevas capacidades, muestren los flujos de trabajo y fomenten la adopción, publicados junto con la funcionalidad, no meses después.
Caso de uso: Generar vídeos de anuncio de funcionalidades para cada versión, integrados directamente en las notas de la versión y en los mensajes dentro de la aplicación.
Contenido del Centro de Ayuda
El vídeo responde a las preguntas que el texto no consigue explicar. Convierte tus artículos de ayuda más vistos en recorridos visuales que reduzcan la confusión y el volumen de solicitudes al soporte.
Caso de uso: convierte los 20 temas principales de tickets de soporte en tutoriales en vídeo, reduciendo el volumen de tickets relacionados con esos problemas.
Soporte global al cliente
Tus clientes hablan decenas de idiomas. Tu contenido de soporte también debería hacerlo. Localiza toda tu base de conocimientos para clientes de todo el mundo sin tener que crear contenidos por separado para cada mercado.
Caso de uso: traducir toda la biblioteca de incorporación a 10 idiomas, atendiendo a segmentos de clientes internacionales sin aumentar el personal de CS.
Enfoque validado: AI Smart Ventures formó a más de 10.000 personas en más de 170 idiomas utilizando contenido de vídeo escalable.
Puntos de contacto personalizados con el cliente
Atención personalizada a gran escala. Mensajes de vídeo personalizados para renovaciones, QBRs, recomendaciones de funciones y seguimientos, sin tener que grabar vídeos individuales para cada cliente.
Caso de uso: Generar vídeos personalizados de contacto para renovaciones que aborden el uso específico y las métricas de éxito de cada cliente.
Resultado verificado: Videoimagem logró triplicar el nivel de interacción con vídeo personalizado, produciendo más de 50.000 vídeos personalizados para clientes empresariales.
Capacitación en Customer Success
Ofrece a tu equipo de CS mensajes coherentes y guiones de conversación unificados. Contenidos de formación que garantizan que cada CSM proporcione la misma calidad de orientación, independientemente de su antigüedad.
Caso de uso: Crear una biblioteca de capacitación para CSM que cubra el manejo de objeciones, el posicionamiento de funcionalidades y las conversaciones de expansión.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde la formación global hasta los anuncios en vídeo, HeyGen permite que cualquiera (sí, tú) cree contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más gustan a nuestros clientes:
Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
¿Qué son los vídeos de incorporación de clientes?
Los vídeos de incorporación de clientes son contenidos educativos que ayudan a los nuevos clientes a empezar a utilizar tu producto. Incluyen mensajes de bienvenida, tutoriales de configuración, recorridos por las funciones y guías de buenas prácticas. HeyGen permite a los equipos de éxito del cliente crear vídeos de incorporación profesionales utilizando avatares de IA y síntesis de voz, sin necesidad de cámaras, estudios ni retrasos de producción, para que puedas escalar la formación de clientes al mismo ritmo que el crecimiento de tu base de clientes.
¿Cómo puedo crear tutoriales de productos sin grabar la pantalla?
Escribe el guion de tu tutorial o deja que el generador de guiones con IA de HeyGen cree uno a partir de la descripción de tu función. Elige un avatar de IA como presentador, añade cualquier elemento visual o llamada de atención y genera tu vídeo. Para demostraciones de interfaces de producto, puedes incorporar capturas de pantalla o grabaciones de pantalla junto a tu avatar presentador. El resultado es contenido de tutorial pulido sin el proceso manual de grabación de pantalla y edición.
¿Puedo actualizar los vídeos cuando cambie la interfaz de usuario de nuestro producto?
Sí, esta es una de las principales ventajas de HeyGen para los equipos de atención al cliente. Cuando cambie la interfaz de tu producto, solo tienes que actualizar el guion para reflejar la nueva UI y volver a generar el vídeo. Sin regrabaciones, sin necesidad de coordinarse con equipos de producción. Tu contenido de formación para clientes se mantiene alineado con la hoja de ruta de tu producto, y no con meses de retraso.
¿Cómo funciona la atención al cliente multilingüe?
Crea el contenido para tus clientes una sola vez en tu idioma principal. Después, utiliza la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que tu presentador suene natural en cada idioma) y sincronización labial (para que los movimientos de la boca coincidan). Tus clientes japoneses, alemanes y españoles reciben la misma experiencia de incorporación de alta calidad.
¿Puedo personalizar vídeos para clientes individuales?
Sí. HeyGen admite la personalización dinámica con campos variables para nombres de clientes, nombres de empresas, datos de uso y detalles personalizados. Crea una sola plantilla y genera miles de versiones personalizadas para onboarding, campañas de renovación, QBRs o hitos de éxito. Videoimagem produjo más de 50.000 vídeos personalizados utilizando este enfoque, logrando triplicar la interacción.
¿Cómo puedo incrustar vídeos en nuestro centro de ayuda o base de conocimientos?
HeyGen exporta archivos de vídeo MP4 estándar y proporciona códigos de inserción que funcionan con cualquier plataforma de centro de ayuda: Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion o tu base de conocimientos personalizada. Sube los vídeos directamente o insértalos mediante enlace. Tu contenido de formación para clientes se muestra donde los clientes ya buscan ayuda.
¿El contenido en vídeo realmente reducirá los tickets de soporte?
Las explicaciones en vídeo superan de forma constante al texto cuando se trata de guiar a los clientes sobre productos complejos. Los clientes retienen mejor la información, completan las tareas más rápido y plantean menos preguntas de seguimiento. La clave es mantener el contenido actualizado, algo que HeyGen facilita al permitir actualizaciones instantáneas en lugar de exigir reproducciones completas. Los equipos informan de una reducción significativa de tickets en los temas cubiertos por los tutoriales en vídeo.
¿Cómo mantengo una calidad constante en todos los contenidos para los clientes?
El Brand Kit de HeyGen centraliza tu identidad visual: colores, tipografías, logotipos y avatares aprobados. Elige un avatar y una voz de presentador coherentes para todo el contenido de cara al cliente. Ya sea que crees secuencias de incorporación, tutoriales de funciones o documentación de ayuda, cada vídeo mantiene automáticamente unos estándares de marca profesionales.
¿Pueden varias personas de mi equipo de atención al cliente crear contenido?
Sí. HeyGen para Empresas incluye espacios de trabajo en equipo donde los responsables de éxito del cliente, los especialistas en capacitación y los responsables de operaciones de soporte pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidas mantienen los elementos de marca aprobados y las plantillas accesibles para todos. Los controles de administración garantizan la coherencia a la vez que permiten a tu equipo crear a gran escala.
¿Con qué rapidez puedo crear vídeos de formación para clientes?
La mayoría de los vídeos de tutoriales y de incorporación se generan en cuestión de minutos. Advantive informó de una reducción del 50 % en el tiempo de creación de contenido, pasando la producción de locuciones de varios días a 2-3 horas. El cambio de los plazos de producción tradicionales (semanas) a la entrega en el mismo día significa que el contenido para tus clientes puede lanzarse junto con las nuevas versiones de producto.
¿Qué tipos de contenido de éxito del cliente puedo crear?
HeyGen admite prácticamente cualquier formato de vídeo orientado al cliente: secuencias de incorporación, tutoriales de funciones, recorridos de producto, documentación de ayuda, anuncios de lanzamientos, comunicaciones personalizadas, resúmenes de QBR, comunicaciones de renovación, celebraciones de hitos de éxito y cursos de formación para clientes. Si puedes escribir el guion, HeyGen puede producir el vídeo, en cualquier idioma.
¿Está seguro el contenido de mis clientes?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como en reposo. Para los equipos de éxito del cliente que gestionan información sensible sobre productos o datos de clientes en vídeos personalizados, HeyGen ofrece funciones de seguridad para empresas, como la integración con SSO y la gestión centralizada de accesos.
Explorar más soluciones
Use Cases
Tools
Historias de clientes
- Advantive: creación de contenido un 50 % más rápida
- AI Smart Ventures: más de 10.000 personas formadas
- Videoimagen: 3x interacción
- Coursera: Localización de vídeos
- Lattice: incorporación a gran escala
- Reply.io: Prospección de ventas a escala
- Workday: Localización en minutos
- Miro: Localización global de contenidos
- HubSpot: vídeo con IA a gran escala
Empieza hoy a crear vídeos de formación para clientes
Deja de elegir entre el contenido actual y la capacidad de tu equipo. Genera vídeos profesionales para clientes en cuestión de minutos, tradúcelos al instante para clientes de todo el mundo y mantén la formación actualizada al mismo ritmo que evoluciona tu producto. Únete a los equipos de éxito del cliente de HubSpot, Miro y Coursera que han transformado la forma en que escalan la educación para sus clientes.
- No se necesita tarjeta de crédito
- Más de 175 idiomas compatibles
- Cancela en cualquier momento