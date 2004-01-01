Crea vídeos de formación sobre cumplimiento normativo que se puedan escalar a nivel global
Sustituye los PDF obsoletos y los costosos equipos de rodaje por vídeo con IA que estandariza el cumplimiento normativo en todos los departamentos, ubicaciones e idiomas, en cuestión de minutos, no de meses.
- Sin tarjeta de crédito
- Certificado SOC 2 Tipo II
El problema de la formación en cumplimiento normativo
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a vídeo con IA más innovadora.
El problema de la formación en cumplimiento normativo
Tus obligaciones de cumplimiento no se detienen. Actualizaciones de HIPAA, protocolos de seguridad, políticas de RR. HH.: cambian constantemente. Pero crear formación en vídeo que vaya al mismo ritmo implica coordinar equipos de rodaje, reservar a expertos que nunca tienen tiempo y esperar meses para obtener contenidos que ya están desactualizados antes de su lanzamiento. Mientras tanto, tu plantilla se reparte entre múltiples ubicaciones, idiomas y zonas horarias, y todos necesitan recibir el mismo mensaje coherente. Los PDF estáticos no se leen. Las sesiones en directo no se pueden escalar. Y cada laguna en la formación es una laguna en tu protección.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte tu documentación de cumplimiento en formaciones en vídeo atractivas que tu plantilla realmente ve. Sube tus documentos de políticas, elige un avatar de IA y genera vídeos de formación profesionales en cuestión de minutos, no de meses. ¿Has actualizado una normativa? Regenera el vídeo en horas. ¿Lo necesitas en español, mandarín y alemán? Un solo clic. Tu mensaje de cumplimiento se mantiene coherente en cada ubicación, en cada idioma y para cada empleado. Y con exportación SCORM, se integra directamente en tu LMS actual.
Todo lo que necesitan los equipos de cumplimiento para formar a gran escala
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a vídeo con IA más innovadora.
Conversión de pólizas a vídeo
Transforma los documentos de cumplimiento existentes (POE, políticas en PDF, presentaciones de PowerPoint) en módulos de formación dirigidos por avatares. Sin guiones desde cero. Sin tener que coordinar con expertos en la materia. Sube tu contenido y deja que la IA se encargue de la producción.
• Convierte automáticamente los documentos de políticas en guiones de vídeo
• Generar formación a partir de presentaciones existentes
• Actualiza el contenido sin volver a grabar
Cumplimiento multilingüe
Un solo vídeo de formación, más de 175 idiomas. Traducción de vídeo con IA con clonación de voz y sincronización labial hace que tu formación sobre la HIPAA suene nativa en cada mercado, no como una película extranjera doblada. Mensajes coherentes, entrega local.
• La clonación de voz mantiene la autenticidad del presentador
• La sincronización labial ajusta los movimientos de la boca al audio traducido
• Despliega para una plantilla global a partir de un único vídeo de origen
Integración con LMS
Exporta directamente los módulos de cumplimiento a tu sistema de gestión del aprendizaje. El empaquetado compatible con SCORM funciona con Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors y más. Haz un seguimiento de finalizaciones, puntuaciones y certificaciones igual que con cualquier otro curso.
• Exportación SCORM 1.2 y 2004
• Compatibilidad con carga directa en el LMS
• Preparado para el seguimiento de finalización
Gemelos digitales para pymes
Tus expertos en cumplimiento no pueden estar en todas partes. Clona a tus expertos en la materia una vez y despliega su experiencia en todos los módulos de formación. Voz coherente, entrega coherente y cero conflictos de agenda.
• Crea gemelos digitales a partir de una breve grabación de vídeo
• Reutiliza avatares de expertos en módulos ilimitados
• Actualiza los guiones sin volver a grabar
Control de Marca y Normativa
Consolida los mensajes aprobados, los logotipos y la terminología con Brand Kit. El Glosario de marca garantiza que términos como "HIPAA" y el nombre de tu empresa se pronuncien correctamente siempre. Sin interpretaciones fuera de lugar. Sin formaciones fuera de marca.
• Garantiza una imagen de marca coherente en todos los vídeos
• El glosario controla la pronunciación de los términos técnicos
• Biblioteca de avatares aprobados para tu organización
Ciclo de actualización rápida
Las normativas cambian. Tu formación también debería hacerlo. Cuando la OSHA actualice las directrices o tu equipo de políticas revise los procedimientos, regenera los vídeos en cuestión de horas, no en las semanas que lleva coordinar una nueva grabación. Mantente al día sin la carga de la producción.
- Los cambios en el guion se implementan en cuestión de minutos
- No es necesario volver a grabar para hacer actualizaciones
- Control de versiones para auditorías de cumplimiento
De documento de políticas a vídeo de formación en 3 pasos
Sube tu contenido de cumplimiento
Empieza con lo que ya tienes: PDFs de políticas, presentaciones o procedimientos escritos. El generador de guiones con IA de HeyGen transforma tu documentación en guiones listos para vídeo, o pega tu propio texto.
Seleccionar avatar y voz
Elige entre más de 200 avatares de IA diversos o crea un gemelo digital de tu responsable de cumplimiento. Selecciona una voz que encaje con el tono de tu marca o clona la voz de tu experto interno para lograr mayor autenticidad.
Generar y desplegar
Haz clic en generar. En cuestión de minutos tendrás un vídeo profesional de formación en cumplimiento. Expórtalo a tu LMS con empaquetado SCORM o descárgalo para su distribución interna. ¿Necesitas traducciones? Genera más de 175 idiomas a partir de la misma fuente.
Diseñado para todas las funciones de cumplimiento
Cumplimiento de la HIPAA y del sector sanitario
Cree una formación sobre privacidad del paciente que cumpla los requisitos normativos. Los vídeos de formación sanitaria garantizan que todo el personal, desde recepción hasta el área clínica, reciba una formación coherente sobre la HIPAA en su idioma preferido.
Caso de uso: Sustituir las largas sesiones presenciales sobre la HIPAA por módulos de vídeo breves y a tu ritmo para empleados internos.
Formación en seguridad en el lugar de trabajo
Requisitos de la OSHA, comunicación de riesgos, protocolos de EPI: formación en seguridad que los trabajadores realmente ven. Las demostraciones visuales con narración mediante avatares superan a los manuales llenos de texto en retención y tasas de finalización.
Caso de uso: Ofrecer vídeos de seguridad en el laboratorio en todas las instalaciones globales con un mensaje coherente en cada región.
Cumplimiento de RR. HH. y del entorno laboral
Prevención del acoso sexual, código de conducta, políticas contra la discriminación. Temas delicados tratados de forma profesional y coherente. Actualice anualmente sin necesidad de volver a grabar.
Caso de uso: producir vídeos breves de orientación sobre derecho laboral que aborden los aspectos que se deben y no se deben cumplir en materia de normativa laboral.
Caso de uso: producir vídeos rápidos de orientación sobre derecho laboral que aborden los aspectos que se deben y no se deben cumplir en materia de normativa laboral. Elige el LLM que mejor se adapte a tus necesidades. Optimiza costes y rendimiento con el mejor modelo para cada caso de uso.
Cumplimiento financiero y normativo
Cumplimiento SOX, prevención del blanqueo de capitales, políticas sobre uso de información privilegiada. Las industrias reguladas necesitan documentación de que la formación se ha realizado; el vídeo con seguimiento mediante LMS la proporciona.
Cumplimiento de Fabricación y Calidad
Procedimientos ISO, requisitos de GMP, protocolos de control de calidad. Vídeos de formación que muestran los procedimientos adecuados reducen los errores y los hallazgos en auditorías.
Ejemplo: Würth Group redujo los costes de traducción en un 80 % mientras producía una presentación de cumplimiento de 65 minutos en 8 idiomas en 4 días.
Programas Globales de Cumplimiento
Formación en cumplimiento multinacional sin costes de producción multinacionales. La misma formación, en todos los idiomas, a partir de un único vídeo de origen. Una coherencia que los auditores valoran.
El producto de mayor crecimiento en G2 por una razón
Desde la formación global hasta los anuncios en vídeo, HeyGen permite que cualquiera (sí, tú) cree contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más gustan a nuestros clientes:
Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos respuestas
¿Qué es el software de formación en cumplimiento mediante vídeo?
El software de vídeo para formación en cumplimiento ayuda a las organizaciones a crear, gestionar y distribuir contenidos formativos en vídeo para satisfacer requisitos normativos y de políticas internas. HeyGen utiliza avatares de IA y síntesis de voz para generar vídeos de formación profesionales a partir de guiones o documentos, sin necesidad de cámaras, estudios ni equipos de producción. El resultado es una formación en cumplimiento coherente y escalable que puede actualizarse rápidamente cuando cambian las normativas.
¿Cómo creo vídeos de formación sobre el cumplimiento de la HIPAA?
Sube la documentación de tu política HIPAA o pega tu guion de formación en HeyGen. Elige un avatar de IA como presentador en pantalla, selecciona una voz profesional y genera tu vídeo. Para las organizaciones sanitarias que atienden a poblaciones diversas, utiliza traducción de vídeo para crear versiones en español, mandarín, vietnamita y otros idiomas que hable tu plantilla. Exporta con empaquetado SCORM para el seguimiento de finalizaciones en tu LMS.
¿Puedo actualizar los vídeos de formación en cumplimiento cuando cambien las normativas?
Sí, esta es una de las principales ventajas de HeyGen para los equipos de cumplimiento. Cuando cambien las políticas, solo tienes que actualizar el guion y regenerar el vídeo. No hace falta reprogramar grabaciones, reservar estudios ni coordinar la disponibilidad de los expertos. La mayoría de las actualizaciones de guion generan nuevos vídeos en menos de 30 minutos, de modo que tu formación se mantiene al día con los requisitos normativos.
¿HeyGen se integra con nuestro LMS?
HeyGen exporta paquetes SCORM 1.2 y SCORM 2004 que funcionan con los principales sistemas de gestión del aprendizaje, incluidos Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo y Absorb. Sube tu paquete exportado directamente a tu LMS para hacer un seguimiento de finalizaciones, puntuaciones y declaraciones de cumplimiento.
¿Cómo funciona la formación en cumplimiento normativo multilingüe?
Crea tu vídeo de formación sobre cumplimiento una sola vez en tu idioma principal. Después, utiliza la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que tu presentador suene natural en cada idioma) y sincronización labial (para que los movimientos de la boca coincidan con el audio traducido). Tu versión en español suena como un español nativo, no como un doblaje del inglés.
¿Está seguro mi contenido de cumplimiento?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como en reposo. Para los equipos de cumplimiento normativo de empresas que gestionan documentación de políticas sensibles, HeyGen ofrece espacios de trabajo dedicados con integración SSO y gestión centralizada de usuarios. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
¿Qué tipos de formación en cumplimiento normativo puedo crear?
HeyGen admite cualquier caso de uso de formación en cumplimiento normativo, incluidos: HIPAA y privacidad sanitaria, OSHA y seguridad en el lugar de trabajo, cumplimiento de RR. HH. (prevención del acoso, código de conducta), normativas financieras (SOX, AML, uso de información privilegiada), estándares de fabricación (ISO, GMP), privacidad de datos (RGPD, CCPA) y certificaciones específicas de cada sector. Si puedes redactar un guion para ello, HeyGen puede producir el vídeo.
¿Cuánto pueden durar los vídeos de formación en cumplimiento?
HeyGen admite vídeos de distintas duraciones para adaptarse al diseño de tu formación. La mayoría de los módulos de cumplimiento funcionan bien en un rango de 3 a 10 minutos para enfoques de microaprendizaje, pero puedes crear contenidos más largos para temas más completos. Para formaciones extensas (más de 20 minutos), plantéate dividir el contenido en capítulos o módulos para mejorar la participación del alumnado y el seguimiento.
¿Pueden varias personas de mi equipo de cumplimiento usar HeyGen?
Sí. HeyGen para Empresas incluye espacios de trabajo en equipo donde los responsables de cumplimiento, diseñadores instruccionales y creadores de contenido pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidas mantienen los avatares aprobados, los elementos de marca y las plantillas accesibles para todo tu equipo. Los controles de administrador te permiten gestionar permisos y hacer un seguimiento del uso.
¿En qué se diferencia HeyGen de la producción tradicional de vídeos de cumplimiento normativo?
La producción tradicional de vídeos de cumplimiento normativo requiere programar a los presentadores, reservar estudios, coordinar equipos y realizar la edición en posproducción, lo que suele implicar un plazo de 2 a 3 meses y un coste de 5.000 a más de 15.000 dólares por cada vídeo terminado. HeyGen genera vídeos de calidad equivalente en cuestión de minutos u horas, con revisiones ilimitadas sin coste adicional. Cuando cambian las normativas, solo tienes que actualizar y regenerar el contenido en lugar de volver a grabar. El Grupo Würth informó de una reducción del 50 % en el tiempo de producción y del 80 % en los costes de traducción. Advantive redujo el tiempo de creación de contenido en un 50 %.
¿Puedo crear un gemelo digital de nuestro responsable de cumplimiento?
Sí. La función de clonación con IA de HeyGen crea un gemelo digital a partir de una breve grabación de vídeo. Tu responsable de cumplimiento se graba una sola vez y, a partir de ahí, su avatar puede impartir módulos de formación ilimitados sin necesidad de más planificación. Cuando esa persona deje la organización, podrás retirar su avatar y crear uno nuevo, sin dejar contenidos de formación huérfanos.
¿Qué formatos y resoluciones de vídeo son compatibles?
HeyGen exporta en formato MP4 con una resolución de hasta 4K. Para la formación en cumplimiento, la mayoría de las organizaciones utiliza 1080p (Full HD), que equilibra la calidad con el tamaño de archivo para la entrega a través del LMS. También puedes exportar a 720p para entornos con limitaciones de ancho de banda o para una entrega pensada primero para dispositivos móviles.
Explorar más soluciones
Use Cases
Tools
Historias de clientes
- Grupo Würth: reducción del 80 % en los costes de traducción
- Advantive: creación de contenido un 50 % más rápida
- Workday: Localización en minutos
- Coursera: Localización de vídeos
- Stratasys: Implementación global de formación
- Lattice: incorporación a gran escala
- Sibelco: Producción de formación a escala
- HubSpot: Vídeo con IA a gran escala
- Miro: Localización global de contenidos
Empieza hoy a crear vídeos de formación sobre cumplimiento normativo
Deja de esperar meses para obtener contenidos desactualizados. Genera formación profesional en cumplimiento en cuestión de minutos, tradúcela al instante a cualquier idioma y actualízala cuando cambien las normativas, sin necesidad de volver a grabar. Únete a los equipos de cumplimiento de empresas del Fortune 500 que ya han reducido a la mitad sus tiempos de producción.
- No se necesita tarjeta de crédito
- Certificado SOC 2 Tipo II
- Cancela en cualquier momento