El problema de escalabilidad de las agencias
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a vídeo con IA más innovadora.
Tu calendario de contenidos no da tregua. Los lanzamientos de producto necesitan vídeos. Los canales sociales exigen contenido diario. Las campañas requieren creatividades de vídeo localizadas para cada mercado. Pero la producción de vídeo tradicional implica reservar estudios, coordinar al talento, esperar semanas para las ediciones… y reventar el presupuesto en una sola grabación. Cuando el contenido por fin está listo, la oportunidad ya ha pasado. Tus competidores publican vídeos a diario mientras tú sigues en preproducción. ¿Y pedir a la dirección que hable ante la cámara? Suerte con esa pesadilla de agenda.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte a cada representante de ventas en tu mejor vendedor. Crea una plantilla de vídeo y genera miles de versiones personalizadas —cada una con el nombre del posible cliente, su empresa y sus puntos de dolor específicos— sin grabar ni un solo vídeo adicional.Prospección de ventas personalizada a la escala de la automatización con la implicación de una conexión 1:1. Crea bibliotecas de habilitación de ventas que se mantengan actualizadas a medida que los productos evolucionan. Forma a los nuevos representantes con mensajes coherentes. Llega a clientes potenciales de todo el mundo en su idioma. Da a todo tu equipo las herramientas para vender como tus mejores vendedores.
Todo lo que las agencias necesitan para escalar el trabajo con clientes
Producción rápida de contenido
Deja de intercambiar horas por vídeos. Genera contenido profesional para tus clientes en cuestión de minutos: creatividades para anuncios, vídeos explicativos, contenido para redes sociales y vídeos de producto. Tu equipo se centra en la estrategia y en las relaciones con los clientes mientras HeyGen se encarga del volumen de producción.
• Genera vídeos en minutos, no en días
• Gestiona más clientes por cada miembro del equipo
• Aumenta la producción sin aumentar la plantilla
Flujo de trabajo multicliente
Gestiona varias marcas desde una sola plataforma. Cada cliente dispone de su propio Brand Kit con colores, tipografías, logotipos y avatares aprobados. Cambia entre proyectos de clientes sin mezclar recursos ni poner en riesgo la coherencia de la marca.
• Kits de marca separados por cliente
• Gestión de proyectos organizada
• Separación clara de recursos
Pruebas creativas a gran escala
Los clientes quieren variaciones. Dáselas. Genera múltiples versiones de creatividades publicitarias para pruebas A/B —con distintos ganchos, distintos avatares y mensajes diferentes— sin producciones independientes para cada variante.
• Variaciones creativas múltiples al instante
• Prueba más, aprende más rápido
• Sin regrabaciones para las variaciones
Localización global
¿Clientes expandiéndose internacionalmente? Localiza su contenido a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Un único vídeo de origen se convierte en una campaña global sin producciones independientes para cada mercado.
• La clonación de voz mantiene la voz de la marca
• La sincronización labial se ajusta a los movimientos faciales
• Una sola producción, mercados ilimitados
Contenido de estilo UGC
Contenido con apariencia auténtica sin las complicaciones de trabajar con influencers. Crea vídeos de estilo UGC que funcionen en redes sociales: formatos de testimonio, reacciones a productos, contenido informal a cámara, a escala y cumpliendo los plazos.
• Opciones de avatar diversas
• Entrega auténtica e informal
• Escala sin necesidad de coordinar con creadores
Campañas personalizadas
Convierte un solo vídeo en miles de versiones personalizadas para las campañas de tus clientes. Las variables dinámicas insertan nombres, empresas y detalles personalizados. Vídeo personalizado que impulsa la interacción a la escala que tus clientes necesitan.
• Personalización dinámica
• Generación por lotes
• Resultados listos para campañas
Del encargo del cliente al contenido entregado en 3 pasos
Configurar el cliente
Crea un kit de marca para cada cliente con sus recursos aprobados (colores, tipografías, logotipos, guías de voz). Una vez configurado, cada vídeo mantendrá automáticamente la coherencia de la marca.
Crear a gran velocidad
Escribe guiones o deja que la IA los genere a partir de los briefings de los clientes. Elige avatares que encajen con la marca del cliente. Genera vídeos en cuestión de minutos. ¿Necesitas variaciones? Genera varias versiones. ¿Necesitas localización? Traduce con un solo clic.
Entregar y facturar
Exporta en cualquier formato (16:9, 9:16, 1:1) para cualquier plataforma. Entrega a tus clientes más rápido de lo que esperaban. Cobra por el valor que has creado, no por las horas que has invertido.
Diseñado para cada modelo de agencia
Agencias de marketing digital
Escala el contenido para redes sociales, las creatividades de anuncios y los vídeos de campaña sin tener que ampliar tu equipo. Ofrece más a cada cliente, asume más clientes y mejora tus márgenes.
Caso de uso: genera más de 50 vídeos sociales al mes por cliente en lugar de los 5-10 que podías producir antes.
Resultado verificado: Vision Creative Labs ayudó a sus clientes a pasar de 1-2 vídeos al año a 50-60 al día con HeyGen.
Agencias creativas
Genera variaciones de conceptos, vídeos de presentación y contenido de campaña a la velocidad de la ideación. Prueba más enfoques creativos sin que las limitaciones de producción frenen la exploración.
Caso de uso: Genera 20 variaciones creativas para revisión del cliente en el tiempo que antes se tardaba en producir 2.
Agencias de localización
Convierte la localización de un centro de costes en un centro de beneficios. Traduce el contenido de vídeo de tus clientes a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial, más rápido y más barato que el doblaje tradicional.
Caso de uso: localiza las campañas de los clientes a 15 idiomas en cuestión de horas en lugar de semanas.
Resultado verificado: Attention Grabbing Media redujo la producción de 3 días a solo unas horas mientras se expandía a más de 10 nuevos idiomas.
Productoras de vídeo
Añade la producción con IA como una línea de servicio. Ofrece a los clientes plazos de entrega más rápidos, más variantes y localización global junto con las capacidades de producción tradicionales.
Caso de uso: Ofrece paquetes de “contenido rápido” para redes sociales y entornos digitales junto con producción tradicional premium.
Agencias de marketing de resultados
Las pruebas creativas requieren un alto volumen de creatividades. Genera variaciones de anuncios a gran escala para poder hacer más tests, aprender más rápido y optimizar las campañas de tus clientes con datos de rendimiento real.
Caso de uso: producir 100 variaciones de anuncios para pruebas creativas en distintas plataformas, audiencias y mensajes.
Resultado verificado: Videoimagem produjo más de 50.000 vídeos personalizados para AB InBev con un aumento de 3 veces en la interacción.
Agencias de personalización
Ofrece campañas de vídeo personalizadas a gran escala. Personalización dinámica con nombres, empresas y detalles personalizados: miles de vídeos únicos a partir de plantillas individuales.
Caso de uso: generar campañas de vídeo personalizadas para programas de ABM de clientes con miles de destinatarios.
El producto de más rápido crecimiento en G2 por una razón
Desde la formación global hasta los anuncios en vídeo, HeyGen permite que cualquiera (sí, tú) cree contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más gustan a nuestros clientes:
Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
¿Cómo utilizan las agencias HeyGen para escalar la producción de vídeo?
Las agencias utilizan HeyGen para multiplicar su capacidad de producción sin contratar más personal. En lugar de intercambiar horas por vídeos, los equipos generan contenido en cuestión de minutos: creatividades publicitarias, vídeos para redes sociales, localización, campañas personalizadas. Vision Creative Labs pasó de entregar 1-2 vídeos al año por cliente a 50-60 al día. La economía de la producción de vídeo en agencias cambia de forma radical cuando el tiempo de producción se reduce de días a minutos.
¿Puedo gestionar varias marcas de clientes en HeyGen?
Sí. HeyGen para Empresas admite varios Kits de Marca, cada uno con sus propios recursos aprobados: colores, tipografías, logotipos y selecciones de avatares. Cambia entre proyectos de distintos clientes sin mezclar recursos. El contenido de cada cliente mantiene automáticamente sus estándares de marca, lo que reduce el tiempo de control de calidad y elimina los riesgos de confusión de marca.
¿Cómo ayuda HeyGen a realizar pruebas creativas para los clientes?
Genera al instante múltiples variaciones creativas. Distintos ganchos, distintos avatares, mensajes diferentes, formatos diferentes, todo ello sin producciones independientes para cada variante. Las agencias afirman que ahora prueban entre 10 y 20 veces más conceptos creativos de lo que permitía la producción tradicional, lo que se traduce en campañas con mejor rendimiento y una optimización más basada en datos.
¿Puedo localizar el contenido del cliente a varios idiomas?
Sí, este es un caso de uso muy importante para las agencias. Crea el contenido en el idioma principal y luego utiliza la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz y sincronización labial. Attention Grabbing Media se expandió a más de 10 nuevos mercados lingüísticos mientras reducía el tiempo de producción de 3 días a solo unas horas.
¿Cómo creo contenido de estilo UGC para clientes?
Sí. Más allá de la prospección, HeyGen impulsa bibliotecas completas de habilitación de ventas. Crea demostraciones de producto, vídeos de posicionamiento frente a la competencia, guías para el manejo de objeciones y resúmenes de casos de éxito de clientes. Cuando cambian los productos o los mensajes, actualiza el guion y regenera el contenido: tu biblioteca se mantiene al día sin volver a grabar. Los equipos informan de actualizaciones de contenido significativamente más rápidas en comparación con la producción de vídeo tradicional.
¿Puedo ofrecer campañas de vídeo personalizadas a los clientes?
Sí. HeyGen admite la personalización dinámica con campos variables para nombres, empresas y detalles personalizados. Crea una única plantilla y genera miles de versiones personalizadas para campañas ABM de clientes, programas de correo directo o acciones de ventas. Videoimagem produjo más de 50.000 vídeos personalizados para AB InBev, logrando un aumento de la interacción de 3 veces.
¿Cómo funcionan los precios y los márgenes para el uso por parte de agencias?
El modelo basado en créditos de HeyGen te permite producir más contenido por menos coste que la producción tradicional. La mayoría de las agencias facturan a los clientes por el valor entregado (vídeos producidos, campañas lanzadas, resultados obtenidos) en lugar del tiempo invertido. La diferencia entre tus costes con HeyGen y lo que facturas al cliente se convierte en margen de beneficio. Las agencias informan de una mejora significativa en la rentabilidad en comparación con los modelos de producción tradicionales.
¿Con qué rapidez puedo entregar el contenido al cliente?
La mayoría de los vídeos se generan en cuestión de minutos. Attention Grabbing Media informó de que pasó de ciclos de producción de 3 días a solo unas horas. El cambio de los plazos tradicionales (semanas) a la entrega en el mismo día transforma la relación con los clientes: te conviertes en la agencia que cumple, no en la que pide prórrogas.
¿Puede todo mi equipo acceder a HeyGen?
Sí. HeyGen ofrece seguimiento de visualizaciones y analíticas de interacción para que sepas qué clientes potenciales han visto tus vídeos, cuánto tiempo los han visto y cuándo. Utiliza estos datos de intención para priorizar los seguimientos: los prospectos que ven tu vídeo completo probablemente estén más interesados que quienes ni siquiera lo abren. La integración con tu CRM mantiene estos datos vinculados a los registros de tus oportunidades.
¿Qué tipos de contenido para clientes puedo crear?
HeyGen admite prácticamente cualquier formato de vídeo que produzcan las agencias: creatividades publicitarias, contenido para redes sociales, vídeos de producto, vídeos explicativos, testimonios, contenido de estilo UGC, campañas personalizadas, versiones localizadas, vídeos de formación y mucho más. Si tus clientes necesitan contenido en vídeo, HeyGen puede producirlo más rápido que los métodos tradicionales.
¿En qué se diferencia esto de la producción de vídeo tradicional?
La producción tradicional requiere guionización, creación de storyboards, talento, equipo, rodaje y edición, lo que supone de días a semanas por proyecto. HeyGen produce una calidad comparable en cuestión de minutos. Para una agencia, esto significa gestionar entre 10 y 50 veces más volumen con el mismo equipo, asumir más clientes y mejorar los márgenes. Las agencias que están ganando hoy son las que han descubierto cómo escalar. HeyGen es la forma en que lo están consiguiendo.
¿Está seguro el contenido del cliente?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como en reposo. Para los equipos de ventas que gestionan información confidencial sobre acuerdos o materiales competitivos, HeyGen ofrece funciones de seguridad de nivel empresarial, como integración SSO y gestión centralizada de accesos. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
