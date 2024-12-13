Vídeos Personalizados a Gran Escala

¡Ofrecemos vídeos totalmente personalizados para sus clientes! Desde nombres e historial de compras hasta fondos y avatares personalizados, cada elemento puede ser adaptado para crear una experiencia individualizada. Ya sea que necesite cientos o cientos de miles de vídeos, hacemos que la personalización a gran escala sea sencilla.

Consulta de Expertos y Personalización

Nuestro equipo actúa como consultores, guiándote a través de todo el proceso. Todo comienza con la comprensión de los objetivos de tu campaña. Ayudamos a elaborar el guion, filmar el contenido necesario y generar el avatar HeyGen. Esto se convierte en la base para tu campaña de video personalizada.