Vídeos Personalizados a Gran Escala
¡Ofrecemos vídeos totalmente personalizados para sus clientes! Desde nombres e historial de compras hasta fondos y avatares personalizados, cada elemento puede ser adaptado para crear una experiencia individualizada. Ya sea que necesite cientos o cientos de miles de vídeos, hacemos que la personalización a gran escala sea sencilla.
Consulta de Expertos y Personalización
Nuestro equipo actúa como consultores, guiándote a través de todo el proceso. Todo comienza con la comprensión de los objetivos de tu campaña. Ayudamos a elaborar el guion, filmar el contenido necesario y generar el avatar HeyGen. Esto se convierte en la base para tu campaña de video personalizada.
Integración de API sin fisuras
Una vez que el video piloto está listo, utilizamos nuestra API propietaria para integrar su base de datos, generando dinámicamente videos personalizados para cada usuario. Ya sea para marketing, ventas o compromiso con el cliente, nuestra automatización garantiza una personalización perfecta a gran escala.
Impulsar el Compromiso y las Conversiones
Con videos personalizados, puedes mejorar el compromiso, aumentar las conversiones y construir conexiones más fuertes con tu audiencia. Hablemos de cómo Videoimagem AI puede dar vida a tus campañas con el poder de la personalización de video. ¡Ponte en contacto hoy mismo!
Videoimagen IA Ejemplos de vídeo