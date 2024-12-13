Instalaciones de Vídeo

Proporcionamos una Transformación de la Comunicación con Vídeo Potenciado por IA

Mejore su estrategia de comunicación con Video Facilities. Utilizando HeyGen, transformamos su contenido en videos impactantes con avatares realistas para una comunicación moderna y atractiva. Perfectos para redes sociales o necesidades internas, estos videos se pueden producir rápidamente en múltiples idiomas para alcanzar a una audiencia internacional y maximizar su impacto.

Contenido de video moderno y atractivo

Experiencia en Producción Audiovisual

Video Facilities, con sede en Malakoff en la región de Hauts-de-Seine (Francia), es una empresa especializada en producción audiovisual. Nuestro equipo de expertos apasionados sitúa el vídeo en el corazón de su estrategia de comunicación, combinando hábilmente creatividad y conocimiento técnico.

Soluciones a medida para cada plataforma

Diseñamos soluciones a medida perfectamente adaptadas a diversos canales de comunicación, manteniéndonos siempre a la vanguardia de las tendencias digitales actuales y futuras. Ya sea para marketing externo o comunicación interna, nuestras soluciones garantizan que su mensaje se entregue de manera efectiva.

Innovación impulsada por IA con un toque humano

En Video Facilities, ¡ponemos a las personas en el centro de todo lo que hacemos! El auge de la inteligencia artificial está revolucionando nuestro enfoque, pero estamos convencidos de que puede convertirse en un valioso activo en nuestro trabajo, preservando al mismo tiempo la presencia esencial de nuestros expertos para la producción de sus películas.

