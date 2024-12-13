Creatividad que no parece hecha en serie
No hacemos cosas insípidas. Nuestro contenido liderado por avatares es rápido, flexible y está diseñado para ser recordado, ya sea un lanzamiento de producto, una serie de incorporación o un video promocional interno. Si tu marca tiene algo que decir, nos aseguraremos de que la gente realmente quiera verlo.
Personalidades Sintéticas con Permanencia
Creamos personajes, no avatares de un solo uso. Anfitriones virtuales, narradores de campañas, guías de entrenamiento: están creados con continuidad en mente y diseñados para aparecer en diferentes formatos, plataformas y puntos de contacto sin perder su esencia.
Hiperpersonalizado sin resultar espeluznante
Desde guiones inteligentes hasta variaciones escalables, hacemos que el video personalizado se sienta como una conversación, no como una fusión de correos. Y cuando quieras un alcance al estilo de los influencers sin el drama de los influencers, tenemos contenido generado por usuarios con IA que acierta el tono y se mantiene fiel a la marca.
Un estudio con garra (y una pila a la altura)
Fusionamos estrategia creativa con producción sintética para servir a marcas en diversas industrias, desde medios y educación hasta tecnología y finanzas. No solo entregamos activos, construimos motores de contenido que escalan ideas, voces y momentos dignos de compartir.
IA sin talento Ejemplos de vídeo