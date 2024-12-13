Compromiso con el cliente de próximo nivel

Lleve la interactividad al siguiente nivel para sus clientes combinando Synth Humans con la plataforma Sizzle Wallet, impulsada por HeyGen. Esta integración sin fisuras ofrece experiencias inmersivas y potenciadas por IA en móviles, web o quioscos. Con características como realidad aumentada, recompensas, ofertas y videos comprables, las marcas pueden cerrar la brecha entre las experiencias físicas y digitales en tiempo real. Los Synth Humans actúan como guías inteligentes de la marca, proporcionando interacciones personalizadas que aumentan la lealtad y profundizan las conexiones con los clientes.

Donde el compromiso impulsa el crecimiento real del negocio

Esta integración crea mucho más que una relación transaccional. Los Humanos Sintéticos explican ofertas, presentan recompensas relevantes, guían a los usuarios a través de entornos de realidad aumentada inmersivos y hasta les ayudan a canjear beneficios o completar compras directamente dentro de Sizzle Wallet. El resultado es un ecosistema completamente conectado y gamificado donde cada interacción se convierte en una experiencia de marca, y donde el compromiso impulsa tanto la lealtad como los ingresos.