Servicio Inteligente, Experiencias Inmersivas con Synth Studios + Sizzle

En Synth Studios, mejoramos las relaciones con los clientes a través de la inteligencia artificial conversacional, en colaboración con HeyGen. Nuestros Synth Humans son avatares inteligentes y realistas que actúan como embajadores de la marca siempre disponibles. Con un tono humano y una gran capacidad de adaptación, guían a los usuarios a través de trayectorias personalizadas y evolucionan para ofrecer experiencias completamente personalizadas y alineadas con la marca a gran escala.

Compromiso con el cliente de próximo nivel

Lleve la interactividad al siguiente nivel para sus clientes combinando Synth Humans con la plataforma Sizzle Wallet, impulsada por HeyGen. Esta integración sin fisuras ofrece experiencias inmersivas y potenciadas por IA en móviles, web o quioscos. Con características como realidad aumentada, recompensas, ofertas y videos comprables, las marcas pueden cerrar la brecha entre las experiencias físicas y digitales en tiempo real. Los Synth Humans actúan como guías inteligentes de la marca, proporcionando interacciones personalizadas que aumentan la lealtad y profundizan las conexiones con los clientes.

Donde el compromiso impulsa el crecimiento real del negocio

Esta integración crea mucho más que una relación transaccional. Los Humanos Sintéticos explican ofertas, presentan recompensas relevantes, guían a los usuarios a través de entornos de realidad aumentada inmersivos y hasta les ayudan a canjear beneficios o completar compras directamente dentro de Sizzle Wallet. El resultado es un ecosistema completamente conectado y gamificado donde cada interacción se convierte en una experiencia de marca, y donde el compromiso impulsa tanto la lealtad como los ingresos.

Inteligencia Artificial en Tiempo Real, Sin Esfuerzo

La infraestructura basada en la nube de Sizzle permite experiencias fluidas sin añadir peso de archivo, retrasos o mantenimiento. Operadores, minoristas, líderes del entretenimiento y marcas globales utilizan la plataforma para llegar a millones a través de 140 idiomas y dispositivos. Ya sea atendiendo a usuarios con alto consumo de datos, viajeros o superfans, Sizzle se adapta en tiempo real, ofreciendo recompensas impulsadas por IA, acceso anticipado, ventajas premium y experiencias conscientes de la ubicación que profundizan el compromiso y fomentan conexiones duraderas con los clientes.

Un nuevo estándar para la experiencia del cliente

Synth Studios y el Sistema Sizzle, impulsados por la tecnología de avatares y vídeos AI de HeyGen, están transformando la interacción con el consumidor. Más que solo soporte, es un motor de lealtad, entretenimiento y comercio sin fisuras bajo tu marca. Cuando los usuarios interactúan con un Humano Synth a través de Sizzle Wallet, entran en un mundo personalizado diseñado para sorprender, encantar y fomentar una conexión más profunda con la marca.

