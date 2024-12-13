Sinergis

Estrategias de video potenciadas por IA para la comunicación global y la formación

Sinergis fusiona estrategia creativa con la poderosa IA de HeyGen para redefinir lo que es posible con el video. Desde campañas de marketing hiperpersonalizadas hasta plataformas de formación multilingües innovadoras, convertimos tu visión en contenido de video impactante que resuena a nivel mundial y empodera a tus usuarios.

Producción Estratégica de Vídeos

No somos solo una agencia de producción, somos socios estratégicos. Comenzamos por comprender los objetivos de tu negocio y dar forma a una estrategia de video que entrega resultados. Desde conceptos creativos hasta la filmación y generación de avatares, lo gestionamos todo, cada paso, produciendo videos impactantes que funcionan a través de idiomas, audiencias y objetivos para ti.

Formación innovadora para empresas y usuarios finales

Reinventa la formación con avatares de IA. Creamos plataformas de aprendizaje dinámicas y multilingües que son más rápidas, más efectivas y escalables. Los instructores de IA te permiten actualizar el contenido al instante y traducirlo a cualquier idioma, para que los equipos y clientes reciban formación consistente y de alta calidad en cualquier lugar, bajo demanda, a través de roles y regiones con un esfuerzo continuo mínimo.

Campañas Personalizadas a Gran Escala

Aprovecha la hiperpersonalización con HeyGen a gran escala, en minutos hoy. Generamos miles de videos únicos para campañas de marketing, ventas y fidelización, cada uno adaptado al individuo. Al saludar a los espectadores por su nombre y hacer referencia a sus datos, cada mensaje se siente personal, destaca, capta la atención e impulsa la acción en todo el mundo.

Impulsar la Participación e Impacto Global

Transforma tu comunicación de texto estático a video dinámico y multilingüe. Nuestras soluciones están diseñadas para captar la atención e impulsar la acción a través de cualquier barrera idiomática, aumentando la participación y las conversiones. Al asociarte con nosotros, aprovechas una manera más rápida, creativa e impactante de conectar con tu audiencia y alcanzar tus objetivos comerciales.

Sinergis Ejemplos de Vídeo

