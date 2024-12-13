RATAVA

Llega a tu audiencia con vídeos 100% personalizados

Ratava es un servicio completo de creación de avatares y vídeos con atención personalizada. ¡Con RATAVA nunca tendrás que mover un dedo! Nuestro equipo profesional de vídeo creará tus avatares y nuestro equipo de marketing de vídeo encontrará las mejores maneras de integrarlos en tu marca!

Imagina un mundo sin límites

Imagina un mundo donde la tecnología se encarga de lo mundano, liberándote para concentrarte en lo que realmente importa. Con nuestros RATAVAs, no solo ahorras tiempo, sino que estás empoderado para interactuar de maneras que nunca creíste posibles.

Creación de Avatar con Servicio Exclusivo

El servicio de guante blanco de RATAVA te conecta con nuestro galardonado equipo de producción, que captura no solo tu imagen, sino también lo que te hace único. Venimos a ti, asegurando que la esencia de tu marca se refleje perfectamente en tu avatar.

Perfección Hiperrealista

Una vez capturados, nuestro equipo de postproducción perfecciona meticulosamente cada avatar, haciéndolos lo más hiperrealistas posible. Durante este proceso, colaborarás con nuestro equipo de producto, permitiéndonos comprender completamente a ti y a tu marca.

Creación de Contenido Sin Esfuerzo

Después de que se creen tus avatares RATAVA, nos encargamos de todo: calendarios de contenido, videos publicitarios, materiales de marketing, contenido para redes sociales y más. Puedes concentrarte en lo que más importa mientras nosotros nos ocupamos de todas tus necesidades de creación de medios.

RATAVA Ejemplos de vídeo

video thumbnail
video thumbnail
logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo