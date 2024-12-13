Diseñado para las exigencias empresariales
Ya necesite módulos de cumplimiento en el sector sanitario o actualizaciones financieras multilingües, personalizamos cada proyecto a las realidades empresariales. Nuestros flujos de trabajo priorizan la seguridad de los datos, la coherencia de la marca y las aprobaciones de los interesados, asegurando que sus entregables cumplan con los más altos estándares.
Salto cuántico en video corporativo
Imagina salvar las brechas de conocimiento en toda tu fuerza laboral al instante, en cualquier idioma, sin la necesidad de filmar. Ayudamos a las empresas a hacer exactamente eso, proporcionando videos potenciados por IA para la incorporación, el cumplimiento y más en una fracción del tiempo habitual.
Más de una década de experiencia en vídeo
Con más de 12 años produciendo vídeos para las principales marcas, hemos perfeccionado cada paso desde el concepto hasta la entrega. Ahora, combinamos esa experiencia con flujos de trabajo de IA para escalar contenido rápidamente, asegurando la consistencia de la marca, impacto visual y ejecución a tiempo y dentro del presupuesto.
La Mentalidad Cuántica
En Quantum Studios, realizamos avances cuánticos en velocidad y escala, aprovechando al instante los nuevos descubrimientos en IA. Como socios certificados de HeyGen con amplia experiencia en producción, entregamos videos de alto impacto hasta 20 veces más rápido, con menos costos y fricciones.
Quantum Studios Ejemplos de vídeos