Interactúa con videos clicables potenciados por IA
Optime transforma la comunicación tradicional en experiencias dinámicas e impulsadas por la IA para negocios en todo el mundo. Ya sea que busques elevar tu marketing, reinventar la capacitación o impulsar la participación de socios, nuestros servicios profesionales, combinados con nuestra plataforma de video interactivo, Video2Market® impulsado por HeyGen, ofrecen videos personalizados y multilingües que cautivan y convierten.
Campañas de IA para generar leads ilimitados
Optime permite a los socios lanzar campañas personalizadas y multilingües a gran escala con Video2Market®, impulsado por HeyGen. Los representantes comparten un enlace de video clickeable para generar un número ilimitado de prospectos precalificados. Los paneles ejecutivos ofrecen perspectivas para rastrear el ROI, monitorear el rendimiento y aplicar recomendaciones de IA para un impacto máximo.
Convierte la formación en aprendizaje inmersivo
Video2Market®, impulsado por HeyGen, transforma la formación tradicional en experiencias interactivas. Integra documentos, cuestionarios y gamificación en un solo enlace. Los estudiantes interactúan con módulos similares a historias, siguen su progreso y se mantienen motivados. Las perspectivas en tiempo real y las encuestas ayudan a los formadores a monitorear el rendimiento y mejorar continuamente los resultados del aprendizaje.
Haz que los eventos virtuales sean verdaderamente prácticos
Optime moderniza los eventos virtuales con Video2Market®, transformando sesiones pasivas en experiencias interactivas con capas clicables, subtítulos en tiempo real y llamadas a la acción integradas. Impulsado por avatares HeyGen y sincronización labial AI, nuestra plataforma ofrece perspectivas de compromiso global y convierte cada evento en una herramienta de negocio medible y orientada a resultados.
Ejemplos de vídeo excelentes