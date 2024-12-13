Interactúa con videos clicables potenciados por IA

Optime transforma la comunicación tradicional en experiencias dinámicas e impulsadas por la IA para negocios en todo el mundo. Ya sea que busques elevar tu marketing, reinventar la capacitación o impulsar la participación de socios, nuestros servicios profesionales, combinados con nuestra plataforma de video interactivo, Video2Market® impulsado por HeyGen, ofrecen videos personalizados y multilingües que cautivan y convierten.

Campañas de IA para generar leads ilimitados

Optime permite a los socios lanzar campañas personalizadas y multilingües a gran escala con Video2Market®, impulsado por HeyGen. Los representantes comparten un enlace de video clickeable para generar un número ilimitado de prospectos precalificados. Los paneles ejecutivos ofrecen perspectivas para rastrear el ROI, monitorear el rendimiento y aplicar recomendaciones de IA para un impacto máximo.