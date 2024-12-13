Excelente

Vídeos interactivos de IA + Datos de BI para un Compromiso más Inteligente

En Optime, ayudamos a las empresas a transformar la manera en que se conectan con sus audiencias a través de contenido de video interactivo y clickable. Impulsado por los avatares de inteligencia artificial de HeyGen, nuestra plataforma Video2Market® permite campañas de video personalizadas y multilingües diseñadas para impulsar un compromiso real y resultados medibles. Desde la modernización de la formación hasta la amplificación de campañas de marketing de generación de demanda, entregamos soluciones de video basadas en datos que provocan acción en socios, clientes y equipos internos—a nivel global.

Interactúa con videos clicables potenciados por IA

Optime transforma la comunicación tradicional en experiencias dinámicas e impulsadas por la IA para negocios en todo el mundo. Ya sea que busques elevar tu marketing, reinventar la capacitación o impulsar la participación de socios, nuestros servicios profesionales, combinados con nuestra plataforma de video interactivo, Video2Market® impulsado por HeyGen, ofrecen videos personalizados y multilingües que cautivan y convierten.

Campañas de IA para generar leads ilimitados

Optime permite a los socios lanzar campañas personalizadas y multilingües a gran escala con Video2Market®, impulsado por HeyGen. Los representantes comparten un enlace de video clickeable para generar un número ilimitado de prospectos precalificados. Los paneles ejecutivos ofrecen perspectivas para rastrear el ROI, monitorear el rendimiento y aplicar recomendaciones de IA para un impacto máximo.

Convierte la formación en aprendizaje inmersivo

Video2Market®, impulsado por HeyGen, transforma la formación tradicional en experiencias interactivas. Integra documentos, cuestionarios y gamificación en un solo enlace. Los estudiantes interactúan con módulos similares a historias, siguen su progreso y se mantienen motivados. Las perspectivas en tiempo real y las encuestas ayudan a los formadores a monitorear el rendimiento y mejorar continuamente los resultados del aprendizaje.

Haz que los eventos virtuales sean verdaderamente prácticos

Optime moderniza los eventos virtuales con Video2Market®, transformando sesiones pasivas en experiencias interactivas con capas clicables, subtítulos en tiempo real y llamadas a la acción integradas. Impulsado por avatares HeyGen y sincronización labial AI, nuestra plataforma ofrece perspectivas de compromiso global y convierte cada evento en una herramienta de negocio medible y orientada a resultados.

Ejemplos de vídeo excelentes

video thumbnail
video thumbnail
