Amplificador de Crecimiento

Transforma tu despacho de abogados con el marketing de vídeo potenciado por IA

Growth Amplifier aprovecha la avanzada tecnología de video IA de HeyGen para ayudar a los bufetes de abogados a generar clientes potenciales cualificados, expandir redes de referencia y establecer autoridad sin la necesidad de realizar tediosas grabaciones de video.

HeyGen Expertise en Avatares

Como veteranos experimentados de la plataforma HeyGen, hemos desarrollado métodos altamente refinados para crear avatares de abogados ultra-realistas que superan la prueba de autenticidad de familiares y amigos. Nuestras técnicas especializadas de filmación remota aseguran clones digitales de calidad superior que superan la creación de avatares estándar.

Generación de clientes potenciales dirigida con ROI medible

Nuestros vídeos generan resultados tangibles a través de nuestro completo sistema de generación de leads. Emparejamos el contenido educativo de tu clon digital con campañas de redes sociales dirigidas que precalifican a los prospectos antes de que lleguen a tu equipo de admisión. Tu avatar HeyGen construye confianza y credibilidad mientras educa a los espectadores, resultando en leads de mayor calidad que ya están familiarizados con tu experiencia.

Autoridad de Contenido Legal

Los mismos abogados-editores que producen nuestros libros de derecho elaboran guiones convincentes y autorizados para tu avatar HeyGen. Esta combinación única de la tecnología de HeyGen con nuestro trasfondo en la publicación legal sustantiva crea contenido de video que los competidores simplemente no pueden igualar.

Cero problemas de producción

Nos encargamos de todo, desde escribir guiones hasta producir tu avatar y los vídeos finales, para que no tengas que preocuparte por nada. Con una sola sesión, creamos una biblioteca continua de contenido personalizado y atractivo adaptado a tu audiencia. No se necesitan cámaras, equipos ni volver a grabar, solo un vídeo de alta calidad, sin interrupciones, que genera resultados constantes para tu práctica.

