ICOM Marketing

Redefiniendo el marketing dental con el poder de la IA

En ICOM Marketing, redefinimos el marketing dental a través de la creatividad potenciada por IA. Especializados en odontología y salud, combinamos estrategia, narrativa, grandes datos y la próxima generación de IA para producir contenido auténtico y de alto impacto. Desde avatares virtuales hasta campañas inteligentes.

El desafío de marketing que enfrenta todo dentista

Los dentistas necesitan crear contenido para su presencia en redes sociales y necesidades de marketing, pero no pueden o no quieren hacerlo. No saben qué decir ni cómo comportarse frente a una cámara. Odian cuánto tiempo dedican a la creación de contenido y son reacios a la exposición de aparecer frente a una cámara.

Para todas sus necesidades de marketing, tenemos una solución disponible

Creada por dentistas para dentistas, nuestra empresa ofrece servicios potenciados por IA, software y formación — desde la creación de vídeos a través de nuestra asociación con HeyGen hasta marketing, conversión de clientes potenciales y habilitación de ventas. Cada solución está diseñada para que puedas centrarte en los pacientes mientras nosotros manejamos la carga de trabajo y proporcionamos un compromiso de alta calidad.

De un marketing que consume tiempo a uno sin esfuerzo

Conocemos el mercado dental en Brasil mejor que nadie

Durante más de 30 años, hemos ayudado a miles de dentistas y clínicas dentales en Brasil a lograr resultados excepcionales. Hoy en día, nuestra agencia de marketing, programas de formación y soluciones de software dan soporte a más de 1.800 clínicas, empoderando a los profesionales de la odontología para que hagan crecer sus prácticas, atraigan más pacientes y brinden una atención excepcional con confianza.

ICOM Marketing Ejemplos de vídeos

