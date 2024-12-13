Por qué existimos
Nuestro nombre significa ‘búho’ en francés—símbolo de sabiduría y autoridad. Eso es lo que falta en las relaciones públicas y el marketing de influencers de hoy, que a menudo prefieren la atención sobre el impacto: trucos, comunicados de prensa vacíos e influencers superficiales. En Hibou, devolvemos la sustancia. No buscamos atención—construimos autoridad.
Creemos en la autoridad, no en la atención
Hibou ayuda a las marcas a convertirse en autoridades: concéntrate en la sustancia, atrévete a tener una opinión, aumenta tu influencia y comienza a liderar la conversación en lugar de seguirla. Ya seas grande o pequeño, con nosotros te conviertes en el líder de tu industria. Y eso es lo que hace que tu marca sea verdaderamente creíble.
Para poseerlo, necesitas innovar
Las redes sociales pueden ser ahora más importantes que los medios de comunicación tradicionales. La Inteligencia Artificial está revolucionando todo en el marketing y la comunicación. Nuestro centro de innovación experimenta continuamente con nuestros clientes para mantener la posición líder en marketing y comunicación en el futuro.
La autoridad de la marca digital
Como autoridad, su base de conocimientos en línea siempre está disponible. Los Humanos Digitales (personajes de marca impulsados por IA) son una herramienta estratégica para reclamar y construir autoridad. Pensamos, creamos y desarrollamos Humanos Digitales para nuestros clientes que se alinean perfectamente con su comunicación estratégica.
Hibou Ejemplos de vídeo