Por qué existimos

Nuestro nombre significa ‘búho’ en francés—símbolo de sabiduría y autoridad. Eso es lo que falta en las relaciones públicas y el marketing de influencers de hoy, que a menudo prefieren la atención sobre el impacto: trucos, comunicados de prensa vacíos e influencers superficiales. En Hibou, devolvemos la sustancia. No buscamos atención—construimos autoridad.

Creemos en la autoridad, no en la atención

Hibou ayuda a las marcas a convertirse en autoridades: concéntrate en la sustancia, atrévete a tener una opinión, aumenta tu influencia y comienza a liderar la conversación en lugar de seguirla. Ya seas grande o pequeño, con nosotros te conviertes en el líder de tu industria. Y eso es lo que hace que tu marca sea verdaderamente creíble.