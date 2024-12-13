Habla su idioma

Los avatares multilingües de HeyGen te permiten hablar directamente con tus clientes globales en su idioma nativo. Se acabaron las traducciones incómodas o la narración que suena robótica. En su lugar, entrega contenido culturalmente relevante que se siente humano, natural e inmediato, ayudándote a construir confianza, ampliar alcance y conectar de maneras significativas y localizadas.



Contenido de Marca, Bajo Demanda

Mantén cada mensaje acorde a la marca, sin importar el canal. Ya sea una presentación de ventas, un módulo de formación o la incorporación de clientes, HeyGen ofrece videos pulidos que se ajustan a tu voz y estilo. Crea, edita y publica contenido fácilmente que se alinee con el tono, los objetivos y la estrategia global de tu marca.