Gemelos Digitales: Tu Segundo Yo Potenciado por IA
Un gemelo digital, o avatar, te permite comunicarte en múltiples idiomas sin esfuerzo, ahorrando un valioso tiempo que de otra manera se gastaría en un estudio de grabación. Esta tecnología posibilita una interacción fluida y en tiempo real sin necesidad de presencia física.
Clonación de Voz: El Arte del Sonido Humano
Fameplay valora la riqueza de la voz humana, tanto en el habla como en el canto. En nuestras producciones originales, exploramos la clonación de voces existentes y la síntesis de otras completamente nuevas, ampliando los límites de la tecnología vocal en el entretenimiento y los medios de comunicación.
Localización Integrada y Alcance Global
Creemos que el contenido audiovisual no debería tener fronteras. A través de traducciones certificadas en decenas de idiomas, nos aseguramos de que el contenido informativo y educativo llegue a audiencias diversas en todo el mundo.
Creación de imágenes y vídeos impulsada por IA
Diseñamos y probamos métodos para producir videos de alta calidad sin necesidad de encender una cámara. Al aprovechar la inteligencia artificial, generamos resultados multimodales a partir de texto, incluyendo gráficos, collages de imágenes, videos verticales y horizontales, audiolibros, podcasts e incluso canciones.
Fameplay Ejemplos de video