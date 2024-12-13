FAMEPLAY

Narrativa premiada se une al vídeo potenciado por IA

Fameplay combina su narrativa galardonada internacionalmente con la tecnología de IA de vanguardia de HeyGen para revolucionar el contenido audiovisual. Desde nuestro estudio dedicado en Praga, República Checa, creamos y localizamos contenido en docenas de idiomas mundiales, haciéndolo accesible para audiencias globales.

Gemelos Digitales: Tu Segundo Yo Potenciado por IA

Un gemelo digital, o avatar, te permite comunicarte en múltiples idiomas sin esfuerzo, ahorrando un valioso tiempo que de otra manera se gastaría en un estudio de grabación. Esta tecnología posibilita una interacción fluida y en tiempo real sin necesidad de presencia física.

Clonación de Voz: El Arte del Sonido Humano

Fameplay valora la riqueza de la voz humana, tanto en el habla como en el canto. En nuestras producciones originales, exploramos la clonación de voces existentes y la síntesis de otras completamente nuevas, ampliando los límites de la tecnología vocal en el entretenimiento y los medios de comunicación.

Localización Integrada y Alcance Global

Creemos que el contenido audiovisual no debería tener fronteras. A través de traducciones certificadas en decenas de idiomas, nos aseguramos de que el contenido informativo y educativo llegue a audiencias diversas en todo el mundo.

Creación de imágenes y vídeos impulsada por IA

Diseñamos y probamos métodos para producir videos de alta calidad sin necesidad de encender una cámara. Al aprovechar la inteligencia artificial, generamos resultados multimodales a partir de texto, incluyendo gráficos, collages de imágenes, videos verticales y horizontales, audiolibros, podcasts e incluso canciones.

Fameplay Ejemplos de video

