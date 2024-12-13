De vídeo tradicional a producción inteligente.

Un estudio para la creación de avatares personalizados
En FadPro, construimos un estudio interno dedicado para la filmación de avatares y la captura de voz. Esto asegura una calidad profesional y control total sobre el proceso de creación. A partir de ahí, utilizamos HeyGen para optimizar la producción, gestionar la localización y entregar contenido educativo potente de manera eficiente.
La IA empodera, pero el diseño sigue liderando
La IA simplifica y acelera la producción de vídeos, ofreciendo herramientas poderosas para escalar y adaptar el contenido. Sin embargo, cuando se trata de aprendizaje corporativo e institucional, el diseño efectivo sigue siendo un proceso liderado por humanos. FadPro ofrece una experiencia excepcional en este ámbito, perfeccionada en proyectos de gran impacto como el FLEX Executive MBA, el principal programa de aprendizaje digital de la Polimi Graduate School of Management.
La tecnología se encuentra con el rendimiento multilingüe
Desde 2024, integramos completamente HeyGen en nuestro flujo de trabajo de producción. Lo utilizamos para crear versiones multilingües, generar avatares interactivos y automatizar tareas repetitivas. Esto nos permite mantener la consistencia mientras ampliamos el alcance y el impacto de cada video de entrenamiento.
Un enfoque completo de principio a fin
Como agencia oficial de HeyGen, apoyamos a los clientes durante todo el proceso. Desde la licencia y configuración tecnológica hasta la elaboración de guiones, redacción, grabación y entrega final, aseguramos que cada paso se realice con precisión. Nuestro enfoque está respaldado por la fortaleza académica y la credibilidad de una escuela de negocios de clase mundial.
FadPro Ejemplos de Vídeo