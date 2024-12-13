FadPro

De vídeo tradicional a producción inteligente.

FadPro es la empresa de EdTech de la Polimi Graduate School of Management, la Escuela de Negocios de la Universidad Politécnica de Milán. Combinamos el diseño centrado en el ser humano y los flujos de trabajo impulsados por IA para crear formaciones corporativas e institucionales de alto impacto, en cualquier idioma y a cualquier escala. Nuestra misión es ayudar a corporaciones globales e instituciones públicas a transformar el conocimiento en impacto.

Un estudio para la creación de avatares personalizados

En FadPro, construimos un estudio interno dedicado para la filmación de avatares y la captura de voz. Esto asegura una calidad profesional y control total sobre el proceso de creación. A partir de ahí, utilizamos HeyGen para optimizar la producción, gestionar la localización y entregar contenido educativo potente de manera eficiente.

La IA empodera, pero el diseño sigue liderando

La IA simplifica y acelera la producción de vídeos, ofreciendo herramientas poderosas para escalar y adaptar el contenido. Sin embargo, cuando se trata de aprendizaje corporativo e institucional, el diseño efectivo sigue siendo un proceso liderado por humanos. FadPro ofrece una experiencia excepcional en este ámbito, perfeccionada en proyectos de gran impacto como el FLEX Executive MBA, el principal programa de aprendizaje digital de la Polimi Graduate School of Management.

La tecnología se encuentra con el rendimiento multilingüe

Desde 2024, integramos completamente HeyGen en nuestro flujo de trabajo de producción. Lo utilizamos para crear versiones multilingües, generar avatares interactivos y automatizar tareas repetitivas. Esto nos permite mantener la consistencia mientras ampliamos el alcance y el impacto de cada video de entrenamiento.

Un enfoque completo de principio a fin

Como agencia oficial de HeyGen, apoyamos a los clientes durante todo el proceso. Desde la licencia y configuración tecnológica hasta la elaboración de guiones, redacción, grabación y entrega final, aseguramos que cada paso se realice con precisión. Nuestro enfoque está respaldado por la fortaleza académica y la credibilidad de una escuela de negocios de clase mundial.

FadPro Ejemplos de Vídeo

