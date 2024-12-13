De vídeo tradicional a producción inteligente.

Un estudio para la creación de avatares personalizados

En FadPro, construimos un estudio interno dedicado para la filmación de avatares y la captura de voz. Esto asegura una calidad profesional y control total sobre el proceso de creación. A partir de ahí, utilizamos HeyGen para optimizar la producción, gestionar la localización y entregar contenido educativo potente de manera eficiente.

La IA empodera, pero el diseño sigue liderando

La IA simplifica y acelera la producción de vídeos, ofreciendo herramientas poderosas para escalar y adaptar el contenido. Sin embargo, cuando se trata de aprendizaje corporativo e institucional, el diseño efectivo sigue siendo un proceso liderado por humanos. FadPro ofrece una experiencia excepcional en este ámbito, perfeccionada en proyectos de gran impacto como el FLEX Executive MBA, el principal programa de aprendizaje digital de la Polimi Graduate School of Management.