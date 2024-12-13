DIGITAL A-TEAM

¿Perdiendo contacto con tus clientes a medida que creces? Nuestros avatares interactivos con IA mantienen la conexión viva – 24/7.

En DIGITAL A-TEAM, combinamos el poder de vídeo IA de HeyGen con nuestro propio motor de avatares para crear experiencias de cliente verdaderamente interactivas. Nuestros avatares no solo hablan – guían, responden y convierten. Ya sea en sitios web, páginas de aterrizaje o en embudos de salida, desplegamos asistentes multilingües, disponibles 24/7, que automatizan el servicio, las ventas y la generación de contactos. Al integrar HeyGen en nuestro sistema propietario, convertimos los avatares de vídeo en puntos de contacto completamente interactivos – personalizados, escalables y confiados por marcas líderes en la región DACH.

Mantente cerca, incluso cuando estés escalando

El crecimiento crea distancia. Entre usted y sus clientes. Entre el interés y la respuesta. Nosotros cerramos esa brecha con avatares de IA interactivos, combinando el poder de video de HeyGen con nuestro propio motor de automatización para mantener su marca personal, multilingüe y siempre disponible.

De vídeo a asistente virtual

No solo producimos vídeos de avatares, creamos asistentes inteligentes que interactúan, guían y convierten. Al integrar HeyGen en nuestro sistema propietario, proporcionamos avatares conversacionales que se conectan con tus clientes y se integran directamente en tus herramientas existentes.

Conversaciones reales. Resultados reales.

Nuestros clientes en la región DACH informan tiempos de respuesta más rápidos, tasas de conversión más altas y menos presión sobre sus equipos. Con más de 25 despliegues de avatares y en aumento, te ayudamos a escalar sin perder el contacto – y hacemos que la automatización se sienta personal.

Confiado por líderes industriales

Desde fabricantes hasta organismos públicos, las empresas con visión de futuro confían en DIGITAL A-TEAM. Como socios certificados de HeyGen con amplia experiencia en automatización y CRM, ofrecemos más que tecnología – creamos experiencias digitales que funcionan.

