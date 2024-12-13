¿Perdiendo contacto con tus clientes a medida que creces? Nuestros avatares interactivos con IA mantienen la conexión viva – 24/7.

Mantente cerca, incluso cuando estés escalando

El crecimiento crea distancia. Entre usted y sus clientes. Entre el interés y la respuesta. Nosotros cerramos esa brecha con avatares de IA interactivos, combinando el poder de video de HeyGen con nuestro propio motor de automatización para mantener su marca personal, multilingüe y siempre disponible.

De vídeo a asistente virtual

No solo producimos vídeos de avatares, creamos asistentes inteligentes que interactúan, guían y convierten. Al integrar HeyGen en nuestro sistema propietario, proporcionamos avatares conversacionales que se conectan con tus clientes y se integran directamente en tus herramientas existentes.