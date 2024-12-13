Enfoque estratégico para la creación de avatares

Como agencia de comunicación, abordamos la creación de avatares con el mismo rigor estratégico que cualquier otro encargo — guiados por la perspicacia, la intención y la creatividad. Cada proyecto comienza por comprender profundamente tus objetivos, audiencia y mensaje, porque creemos que un avatar es tan poderoso como la comunicación que representa. No solo entregamos un avatar; creamos una voz, una presencia y, lo más importante, una conexión genuina.

Producción a gran escala

Con una profunda experiencia en IA generativa, síntesis de voz y sincronización labial multilingüe, llevamos la producción de avatares a gran escala sin comprometer la calidad. Utilizamos HeyGen combinado con nuestros flujos de trabajo personalizados para permitir una producción escalable a costos controlados.