Enfoque estratégico para la creación de avatares
Como agencia de comunicación, abordamos la creación de avatares con el mismo rigor estratégico que cualquier otro encargo — guiados por la perspicacia, la intención y la creatividad. Cada proyecto comienza por comprender profundamente tus objetivos, audiencia y mensaje, porque creemos que un avatar es tan poderoso como la comunicación que representa. No solo entregamos un avatar; creamos una voz, una presencia y, lo más importante, una conexión genuina.
Producción a gran escala
Con una profunda experiencia en IA generativa, síntesis de voz y sincronización labial multilingüe, llevamos la producción de avatares a gran escala sin comprometer la calidad. Utilizamos HeyGen combinado con nuestros flujos de trabajo personalizados para permitir una producción escalable a costos controlados.
Equipos expertos a su servicio
Nuestro equipo combina la pericia técnica con la dirección creativa para dar vida a los avatares. Nos encargamos de todo, desde el desarrollo del guion y la identidad visual hasta la producción e integración en diversas plataformas. Este enfoque integral asegura que tu avatar se convierta en una herramienta de comunicación versátil que puede evolucionar según tus necesidades, mientras que nuestros gestores de proyectos dedicados garantizan una implementación fluida durante todo el proceso.
Un Avatar para Cada Necesidad
Ya sea que busques mejorar el servicio al cliente, crear contenido de capacitación atractivo, ofrecer presentaciones multilingües o desarrollar campañas de comunicación innovadoras, nuestros avatares se adaptan a tus requisitos específicos. Hemos implementado con éxito avatares en diversos sectores, creando experiencias personalizadas que resuenan con el público mientras ofrecen resultados medibles.
Ejemplos de vídeos de Brainsonic