Creación de Avatares Ultra-Realistas
Con años de experiencia, sabemos lo que se necesita para lograr una presencia realista en pantalla. Cada rodaje se maneja con cámaras 4K, equipo de audio profesional y iluminación cinematográfica para asegurar que tu avatar se sienta natural, confiable y humano.
Creación de Contenido Sin Esfuerzo
¿Necesitas un nuevo vídeo para mañana? Una vez que tu avatar esté listo, solo envía un guion. Produce contenido educativo, mensajes de difusión o clips para redes sociales tan fácilmente como si escribieras un correo electrónico.
Soporte de Producción Todo Incluido
Nos encargamos de todo: guionización, filmación, edición y capacitación, para que no tengas que preocuparte por la logística de producción. Después de una sola sesión, te llevas un avatar reutilizable y la capacidad de generar contenido en cualquier momento y lugar.
Mensajería consistente a través de plataformas
Mantén un tono unificado en las presentaciones de ventas, actualizaciones para inversores y videos de incorporación. Ya seas una startup o una empresa global, tu avatar transmite tu mensaje a la perfección, cada vez
Bay Ray Studios Ejemplos de vídeos