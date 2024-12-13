Bay Ray Studio

Destácate con marketing de video cinemático con IA

Bay Ray Studio es un servicio integral de creación de avatares y videos con IA, ubicado en el Área de la Bahía de San Francisco, California. Nuestro equipo profesional de video captura tu esencia con un nivel de detalle ultra realista, mientras que nuestros expertos en marketing integran tu avatar personalizado en campañas de alto impacto que conectan con tu audiencia. Desde el concepto hasta el lanzamiento, ofrecemos calidad cinematográfica y resultados medibles… todo sin que tengas que mover un dedo.

Creación de Avatares Ultra-Realistas

Con años de experiencia, sabemos lo que se necesita para lograr una presencia realista en pantalla. Cada rodaje se maneja con cámaras 4K, equipo de audio profesional y iluminación cinematográfica para asegurar que tu avatar se sienta natural, confiable y humano.

Creación de Contenido Sin Esfuerzo

¿Necesitas un nuevo vídeo para mañana? Una vez que tu avatar esté listo, solo envía un guion. Produce contenido educativo, mensajes de difusión o clips para redes sociales tan fácilmente como si escribieras un correo electrónico.

Soporte de Producción Todo Incluido

Nos encargamos de todo: guionización, filmación, edición y capacitación, para que no tengas que preocuparte por la logística de producción. Después de una sola sesión, te llevas un avatar reutilizable y la capacidad de generar contenido en cualquier momento y lugar.

Mensajería consistente a través de plataformas

Mantén un tono unificado en las presentaciones de ventas, actualizaciones para inversores y videos de incorporación. Ya seas una startup o una empresa global, tu avatar transmite tu mensaje a la perfección, cada vez

Bay Ray Studios Ejemplos de vídeos

video thumbnail
video thumbnail
