Una nueva era de la comunicación digital
Think Cloud, liderado por Scott Clark (CTO) y Leon McQuade (Director de IA), se ha asociado con Blink Video y su fundador Sam Cawley para lanzar Avatar-Me, una solución de IA revolucionaria que redefine la forma en que nos conectamos y creamos. Impulsado por los avatares de IA de Heygen, Avatar-Me hace que la creación de contenido sea más rápida, inteligente y atractiva, manteniendo al mismo tiempo la máxima seguridad y autenticidad.
Una fusión de IA, videografía y ciberseguridad
Al combinar inteligencia artificial, videografía profesional y un enfoque prioritario en ciberseguridad, Avatar-Me empodera a las empresas para escalar la comunicación sin esfuerzo. Ya sea para marketing, educación o compromiso con el cliente, este enfoque proporciona medios que no solo son eficientes, sino también profundamente personales y confiables.
La producción de alta gama se encuentra con la innovación en IA
Blink Video ofrece una producción de vídeo de alta calidad, asegurando que cada vídeo impulsado por IA luzca pulido y profesional. Combinado con la experiencia en ciberseguridad de Think Cloud, las marcas pueden adoptar la IA sin compromisos, sabiendo que su contenido es seguro, producido éticamente y listo para el centro de atención.
Comunicación escalable e impactante
Con la tecnología de vanguardia de Heygen y la alianza estratégica de Avatar-Me, Blink Video y Think Cloud, las empresas ahora pueden crear contenido de alta calidad a gran escala. El futuro de la creación de contenido no solo es automatizado, es centrado en el ser humano, seguro y diseñado para una conexión significativa.
AvatarMe Ejemplos de vídeo