Una nueva era de la comunicación digital

Think Cloud, liderado por Scott Clark (CTO) y Leon McQuade (Director de IA), se ha asociado con Blink Video y su fundador Sam Cawley para lanzar Avatar-Me, una solución de IA revolucionaria que redefine la forma en que nos conectamos y creamos. Impulsado por los avatares de IA de Heygen, Avatar-Me hace que la creación de contenido sea más rápida, inteligente y atractiva, manteniendo al mismo tiempo la máxima seguridad y autenticidad.

Una fusión de IA, videografía y ciberseguridad

Al combinar inteligencia artificial, videografía profesional y un enfoque prioritario en ciberseguridad, Avatar-Me empodera a las empresas para escalar la comunicación sin esfuerzo. Ya sea para marketing, educación o compromiso con el cliente, este enfoque proporciona medios que no solo son eficientes, sino también profundamente personales y confiables.